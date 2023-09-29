Знакомство с Пекином
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса.
За три тысячи лет своего существования, это город несколько раз исчезал с карт и возрождался вновь, в еще более блистательном облике. Здесь вы найдете отображение самых разнообразных стилей и архитектурных направлений.
За три тысячи лет своего существования, это город несколько раз исчезал с карт и возрождался вновь, в еще более блистательном облике. Здесь вы найдете отображение самых разнообразных стилей и архитектурных направлений.
Ближайшие даты:
7
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (двухместное размещение)
|от 71 120 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места)
|от 52 640 ₽
|Взрослый 10+ (одноместное размещение)
|от 94 080 ₽
Что вас ожидает:
- Город Хуньчунь
- Пекин
Описание
Столица Поднебесной империи Пекин — это культурный и политический центр Китая, его блистательная столица, известная своими достопримечательностями Именно здесь находится крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, Великая Китайская Стена, Храм Неба, императорский Запретный город и многое другое. Помимо культурной составляющей, Пекин — одна из мировых столиц шоппинга, где каждый найдет себе что-то по душе. Пекин гармонично сочетает привлекающие взгляд футуристичные здания, привычную массовую застройку и ценнейшие исторические памятники. Проникнитесь атмосферой Пекина, погрузившись в шумный человеческий поток, и прочувствуйте очарование этого азиатского мегаполиса. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Хуньчунь
- Пекин
Что включено
- Транспорт
- Проживание
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalia
29 сен 2023
Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
О
Олег
2 сен 2023
Спасибо!! самый необычный тур
М
Марина
17 июля 2023
Все понравилось. Будем рекомендавать.
Т
Тамара
12 июля 2023
Спасибо большое, очень понравилось) было очень здорово
Н
Наталья
10 июня 2023
Ю
Юлия
13 мая 2023
мы остались очень довольны! .
Е
Екатерина
4 мая 2023
Все было хорошо
В
Виктория
27 апр 2023
О
Оксана
11 апр 2023
Прекрасная поездка, спасибо
Тур входит в следующие категории Владивостока
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