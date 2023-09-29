Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегаполиса.



За три тысячи лет своего существования, это город несколько раз исчезал с карт и возрождался вновь, в еще более блистательном облике. Здесь вы найдете отображение самых разнообразных стилей и архитектурных направлений.