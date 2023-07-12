Дворцовый комплекс Вэйхуангун.

Киногородок «Восточный Голливуд».

Заповедник «Цзин-юэ».

Парк Наньху.

Чанчуньский парк мировой скульптуры.

Телевышка. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.

Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.

Ни виза, ни ПЦР не требуется.

При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.

Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.

Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.

Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.

Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.

В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле с завтраком, но без отдельного спального места.

По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.

Если на ребенка нужно отдельное спальное место, придется оформлять на него взрослый билет.

Город с богатой историей Чанчунь начал развиваться около ста лет назад, после того, как в этих краях проложили новую ветку Китайской Восточной железной дороги. Его история по-настоящему богата событиями: город был под властью Японии, становился столицей государства Маньчжоу-го, брался советскими войсками. Именно здесь находится известная резиденция последнего китайского императора Пу И. В наше время в Чанчуне работает множество торговых центров и магазинов, ресторанов и кафе с японской, китайской и европейской кухнями. Недалеко от города расположен знаменитый лыжный курорт Бэйдайху, где обустроена первая профессиональная горнолыжная трасса в Китае. Основные достопримечательности: