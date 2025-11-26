Эта экскурсия – путешествие по ключевым местам Сталинградской битвы, где решалась судьба Великой Отечественной войны.
На комфортном автомобиле вы проедете от величественного Мамаева кургана с его грандиозным монументом «Родина-мать зовёт!» до легендарного Дома Павлова – символа стойкости советских солдат. Завершится маршрут у разрушенной Мельницы Гергардта, оставленной как живое напоминание о войне.
Описание экскурсииМаршрут: Мамаев курган → Дом Павлова → Мельница Гергардта Мамаев курган Главная высота России, где шли самые ожесточённые бои. Центр мемориала – 85-метровая скульптура «Родина-мать зовёт!», окружённая братскими могилами и памятными плитами. Дом Павлова Обычный 4-этажный дом, ставший неприступной крепостью. 58 дней 24 бойца держали оборону, отражая атаки немцев. Сохранилась только одна стена – как свидетельство мужества. Мельница Гергардта Разрушенное здание, оставленное как есть после войны. Побитое снарядами, с зияющими пулевыми отверстиями, оно – самый наглядный памятник ужасам Сталинградской битвы. За 3 часа вы увидите три ключевых символа Сталинградской победы, прочувствовав атмосферу тех страшных дней, когда защитники сражались за свою Родину. Важная информация:
- Экскурсия проводится на комфортных автомобилях Haval,Рено,Субару и др. в группе до 4-х человек, и минивэнах Мерседес и Эволют при большем количестве гостей.
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мамаев курган. Родина-мать и все прилегающие достопримечательности
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в музеи
- Посещение музея-панорамы Сталинградской битвы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мамаев курган
Завершение: Мельница Гергардта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
