Всего в часе езды от Волгограда находится уникальное местечко — Старая Сарепта. Когда-то здесь жили саксонские миссионеры. Они принесли свою культуру на волжские земли, возвели здания в необычном для России немецком стиле.
Зачем они поселились здесь и что проповедовали? Вы погрузитесь в интересную историю, а также увидите другие достопримечательности по дороге в Старую Сарепту.
Зачем они поселились здесь и что проповедовали? Вы погрузитесь в интересную историю, а также увидите другие достопримечательности по дороге в Старую Сарепту.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь к маленькому островку Европы на берегу Волги
Мы проедем через исторический центр Волгограда, мимо мемориального комплекса «Лысая гора» — здесь велись бои с немецкими захватчиками. Вы увидите храм Никиты Исповедника — старейший из православных храмов в Волгограде.
Старая Сарепта
- Мы на месте! Первое, что вы заметите, это белая кирха с красной черепичной крышей. Также мы покажем вам сохранившиеся аптечную и торговую лавки, где вас ждут подлинные предметы быта немецких колонистов.
- Помимо старинной архитектуры и историй о миссионерах, в Старой Сарепте проходит судоходный Волго-Донской канал. Мы побываем у «ворот в Волго-Донской канал» на 1-ом шлюзе — впечатляющий ансамбль в стиле сталинского ампира.
- А на городской набережной канала отыщем необычный памятник, внесённый в книгу рекордов Гиннесса.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или другом комфортабельном транспорте
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в музей-заповедник «Старая Сарепта» — 450 руб. /чел.
- Интерактивная экскурсия с отжимом горчичного масла на ручном прессе. После отжима вы получите в подарок баночку горчичного масла — 500 руб. /чел. Заказывать нужно заранее, музей подтверждает при наличии свободных мест.
- Посещение Клуба военно-исторической реконструкции «Пехотинец» с осмотром военной техники. Заказывать нужно заранее, подтверждение при наличии свободных мест. Входные билеты — 500 руб. /чел. При выборе этой опции увеличивается длительность экскурсии на 1 час, а общая стоимость составит 8200 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Павших Борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 963 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. Работаю штатным экскурсоводом в туристической компании Волгограда более 3 лет. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.Задать вопрос
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