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Всего в часе езды от Волгограда находится уникальное местечко — Старая Сарепта. Когда-то здесь жили саксонские миссионеры. Они принесли свою культуру на волжские земли, возвели здания в необычном для России немецком стиле.



Зачем они поселились здесь и что проповедовали? Вы погрузитесь в интересную историю, а также увидите другие достопримечательности по дороге в Старую Сарепту.