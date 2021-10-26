Экскурсии Волгограда

Все экскурсии в Волгограде

Доступно 57 экскурсий 🚌 в Волгограде на 2021 год, 904 ⭐ отзыва, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Мамаев курган, Музей-заповедник. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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*Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану*
Индивидуальная экскурсия
4.8
40
2 300
за 1-50 чел.
*Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану*
Персональная экскурсия по Мамаеву кургану
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Волгоград - город-герой, выдержавший множество испытаний на своем веку
Ежедневно по договоренности
Полёт над Волгой на параплане
3 000
за 1 чел.
Полёт над Волгой на параплане
Увидеть Волгоград с высоты птичьего полета и прокатиться по небу на «мотоцикле»
ежедневно в 16:00
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Волгоград - город-герой, где проходила самая кровавая битва Великой Отечественной войны -...
Ежедневно по договоренности
Мамаев курган в деталях
Индивидуальная экскурсия
5
41
1ч 30м
1 950
за 1-10 чел.
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Волгоград: территория побед
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
3 500
за 1-4 чел.
Волгоград: территория побед
Приглашаю вас на экскурсию с погружением в 400-летнюю историю Волгограда
По договоренности
Знакомьтесь, Волгоград!
Индивидуальная экскурсия
4.9
69
3 700
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград!
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-30 чел.
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Приглашаем Вас совершить путешествие в южные районы города
По договоренности
Первая встреча с Волгоградом
Индивидуальная экскурсия
5
39
3 500
за 1-4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 500
за 1-30 чел.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
Экскурсия к памятнику-ансамблю "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
По договоренности
Мамаев курган — «главная высота России»
Индивидуальная экскурсия
5
89
2 100
за 1-8 чел.
Мамаев курган — «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Волгоград - город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 500
за 1-20 чел.
Волгоград - город мужества и славы. Обзорная экскурсия
История Волгоград неразрывно связана с военным прошлым
По договоренности
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Индивидуальная экскурсия
5
25
2 000
за 1-5 чел.
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
Мамаев Курган - главная высота России
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 500
за 1-5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане - это буквально поэма...
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
6 000
за 1-4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Экскурсия в Россошки - "По следам войны"
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 500
за 1-10 чел.
Экскурсия в Россошки - "По следам войны"
На экскурсии вы посетите мемориальный комплекс "Солдатское поле" и мемориальное кладбище в Россошках
Ежедневно по договоренности
Город имени Сталина
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
2 100
за 1-8 чел.
Город имени Сталина
Осмотреть Волгоград, ступая следами героев войны
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Индивидуальная экскурсия
4.7
27
3 700
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду
Ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00
Волгоград сквозь века
Индивидуальная экскурсия
5
19
2 100
за 1-8 чел.
Волгоград сквозь века
Погулять по центру города, увидеть его «визитные карточки» и отыскать следы Царицынской крепости
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 000
за 1-35 чел.
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Автобусно-пешеходная экскурсия, расскажет Вам об истории мировых религий и о памятниках храмовой...
По договоренности
Волгоград — четыре века истории
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2 080
за 1-10 чел.
Волгоград — четыре века истории
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Волгоград - город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход...
Ежедневно по договоренности
Большое знакомство с Волгоградом
Индивидуальная экскурсия
4.7
62
3 120
за 1-2 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
*Царицын - Сталинград - Волгоград пешком*
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
2 500
за 1-50 чел.
*Царицын - Сталинград - Волгоград пешком*
Во время двухчасовой прогулки по Волгограду вы посетите Аллею Героев и увидите три братских могилы...
Ежедневно по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Волгограда»

  • Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом
    А
    Алексей
    26 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Елене, все было просто на высоте!
  • Отзыв на: Город имени Сталина
    И
    Инна
    24 октября 2021
    5
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Даниил прекрасный рассказчик, патриот своего города. Сумел заинтересовать и нас и ребёнка. Спасибо!
  • Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом
    Н
    Наталия
    22 октября 2021
    5
    Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную экскурсию. Я в городе не в первый раз, эта поездка была организована для родителей. И она превзошла все ожидания, Елена сумела все организовать четко, быстро, забирала нас из отеля, показала самые знаковые места, а главное - с какой любовью она рассказывает о городе, с каким чувством патриотизма и горечи она рассказывает о ВОВ.
  • Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России»
    Е
    Елена
    22 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Гид прелесть. Рекомендую!
  • Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России»
    Н
    Наталья
    20 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Гид умничка! Все рассказывает в деталях! Рекомендую!
  • Отзыв на: Волгоград сквозь века
    О
    Ольга
    20 октября 2021
    5
    Слова Благодарности Даниил за экскурсию. Грамотно поставленная речь, интересные факты, изюминки города. Открыли для себя Волгоград с другой стороны, как мирный и торговый город. Очень рады, что в Волгограде живёт и работает такая молодёжь, искренне любящая свой родной город!
  • Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом
    А
    Анна
    18 октября 2021
    5
    Хочу сказать огромное спасибо Елене за подробный рассказ об истории города, с приведением фактов, показом старых фотографий. Елена прекрасный рассказчик, обладает большим количеством знаний, умеет подать материал, а самое главное умеет завлечь слушателя. Мы провели вместе 3, 5 часа. Переживали вместе с Еленой, плакали. Буду рекомендовать этого гида своим друзьям и надеюсь ещё вернуться и пообщаться с этим замечательным человеком.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград!
    Г
    Гульнара
    18 октября 2021
    5
    Добрый день. Нашим экскурсоводом был Игорь. Очень повезло со специалистом, так как слушателем был 5 летний ребёнок. Все очень хорошо, узнали много нового и интересного. Спасибо вам большое за экскурсию
  • Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России»
    Г
    Галина
    17 октября 2021
    5
    Посетили экскурсию на Мамаевом кургане вместе с Даниилом. Очень понравилось. Интересно, познавательно. Настолько грамотно был преподнесен материал. Помню каждое слово, рассказанное об этом мемориале и о подвигах людей, защищавших Сталинград.
  • Отзыв на: Мамаев курган в деталях
    Т
    Татьяна
    16 октября 2021
    5
    Дмитрий прекрасный! Наша компании из 4 взрослых и 5 детей от 8 до 16 лет, прониклись этим духом, который хотел передать Дмитрий. Дима тот человек, который должен сопровождать вас от подножия до самой Родины-Матери. Спасибо Дмитрию за такой прекрасный вечер в Волгограде!
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