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место встречи всегда приходил заранее. Внимательно относился к нашим потребностям и возможностям - у нас в группе было двое маленьких детей, но за время экскурсии и подъема на высоту Мамаева кургана никто из нас не утомился, не потерял интерес к тому, что видел и слышал. Очень интересно Александр рассказывает об идее создания мемориального комплекса и ее воплощении. Возможность побывать в этом святом для нашей страны месте на закате, когда "солнечное" освещение памятника Родина Мать меняется на "искусственное", очень необычно, а также удобно для тех, кто плохо переносит жару.