Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом А Алексей 5 Огромное спасибо Елене, все было просто на высоте!

Отзыв на: Город имени Сталина И Инна 5 Экскурсия превзошла наши ожидания. Даниил прекрасный рассказчик, патриот своего города. Сумел заинтересовать и нас и ребёнка. Спасибо!

Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом Н Наталия 5 Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную экскурсию. Я в городе не в первый раз, эта поездка была организована для родителей. И она превзошла все ожидания, Елена сумела все организовать четко, быстро, забирала нас из отеля, показала самые знаковые места, а главное - с какой любовью она рассказывает о городе, с каким чувством патриотизма и горечи она рассказывает о ВОВ.

Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России» Е Елена 5 Отличная экскурсия. Гид прелесть. Рекомендую!

Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России» Н Наталья 5 Отличная экскурсия! Гид умничка! Все рассказывает в деталях! Рекомендую!

Отзыв на: Волгоград сквозь века О Ольга 5 Слова Благодарности Даниил за экскурсию. Грамотно поставленная речь, интересные факты, изюминки города. Открыли для себя Волгоград с другой стороны, как мирный и торговый город. Очень рады, что в Волгограде живёт и работает такая молодёжь, искренне любящая свой родной город!

Отзыв на: Первая встреча с Волгоградом А Анна 5 Хочу сказать огромное спасибо Елене за подробный рассказ об истории города, с приведением фактов, показом старых фотографий. Елена прекрасный рассказчик, обладает большим количеством знаний, умеет подать материал, а самое главное умеет завлечь слушателя. Мы провели вместе 3, 5 часа. Переживали вместе с Еленой, плакали. Буду рекомендовать этого гида своим друзьям и надеюсь ещё вернуться и пообщаться с этим замечательным человеком.

Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград! Г Гульнара 5 Добрый день. Нашим экскурсоводом был Игорь. Очень повезло со специалистом, так как слушателем был 5 летний ребёнок. Все очень хорошо, узнали много нового и интересного. Спасибо вам большое за экскурсию

Отзыв на: Мамаев курган — «главная высота России» Г Галина 5 Посетили экскурсию на Мамаевом кургане вместе с Даниилом. Очень понравилось. Интересно, познавательно. Настолько грамотно был преподнесен материал. Помню каждое слово, рассказанное об этом мемориале и о подвигах людей, защищавших Сталинград.