Все экскурсии в Волгограде
Доступно 57 экскурсий 🚌 в Волгограде на 2021 год, 904 ⭐ отзыва, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Мамаев курган, Музей-заповедник. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
2 300₽
за 1-50 чел.
*Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану*
Персональная экскурсия по Мамаеву кургану
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Волгоград - город-герой, выдержавший множество испытаний на своем веку
Ежедневно по договоренности
2ч
3 000₽
за 1 чел.
Полёт над Волгой на параплане
Увидеть Волгоград с высоты птичьего полета и прокатиться по небу на «мотоцикле»
ежедневно в 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Мамаеву Кургану
Волгоград - город-герой, где проходила самая кровавая битва Великой Отечественной войны -...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-10 чел.
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Волгоград: территория побед
Приглашаю вас на экскурсию с погружением в 400-летнюю историю Волгограда
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград!
Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-30 чел.
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Приглашаем Вас совершить путешествие в южные районы города
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-30 чел.
Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
Экскурсия к памятнику-ансамблю "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 100₽
за 1-8 чел.
Мамаев курган — «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-20 чел.
Волгоград - город мужества и славы. Обзорная экскурсия
История Волгоград неразрывно связана с военным прошлым
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-5 чел.
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500₽
за 1-5 чел.
Мамаев Курган - главная высота России
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане - это буквально поэма...
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия в Россошки - "По следам войны"
На экскурсии вы посетите мемориальный комплекс "Солдатское поле" и мемориальное кладбище в Россошках
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 100₽
за 1-8 чел.
Город имени Сталина
Осмотреть Волгоград, ступая следами героев войны
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 700₽
за 1-7 чел.
Ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 100₽
за 1-8 чел.
Волгоград сквозь века
Погулять по центру города, увидеть его «визитные карточки» и отыскать следы Царицынской крепости
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-35 чел.
Обзорная экскурсия. Храмы Волгограда
Автобусно-пешеходная экскурсия, расскажет Вам об истории мировых религий и о памятниках храмовой...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 080₽
за 1-10 чел.
Волгоград — четыре века истории
Побывать в самых значимых местах города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
Волгоград - город-герой, именно здесь проходила великая Сталинградская битва, перевернувшая ход...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 120₽
за 1-2 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-50 чел.
*Царицын - Сталинград - Волгоград пешком*
Во время двухчасовой прогулки по Волгограду вы посетите Аллею Героев и увидите три братских могилы...
Ежедневно по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Волгограда»
- ААлексей26 октября 2021Огромное спасибо Елене, все было просто на высоте!
- Отзыв на: Город имени СталинаИИнна24 октября 2021Экскурсия превзошла наши ожидания. Даниил прекрасный рассказчик, патриот своего города. Сумел заинтересовать и нас и ребёнка. Спасибо!
- ННаталия22 октября 2021Спасибо большое экскурсоводу Елене за интересную экскурсию. Я в городе не в первый раз, эта поездка была организована для родителей. И она превзошла все ожидания, Елена сумела все организовать четко, быстро, забирала нас из отеля, показала самые знаковые места, а главное - с какой любовью она рассказывает о городе, с каким чувством патриотизма и горечи она рассказывает о ВОВ.
- ЕЕлена22 октября 2021Отличная экскурсия. Гид прелесть. Рекомендую!
- ННаталья20 октября 2021Отличная экскурсия! Гид умничка! Все рассказывает в деталях! Рекомендую!
- Отзыв на: Волгоград сквозь векаООльга20 октября 2021Слова Благодарности Даниил за экскурсию. Грамотно поставленная речь, интересные факты, изюминки города. Открыли для себя Волгоград с другой стороны, как мирный и торговый город. Очень рады, что в Волгограде живёт и работает такая молодёжь, искренне любящая свой родной город!
- ААнна18 октября 2021Хочу сказать огромное спасибо Елене за подробный рассказ об истории города, с приведением фактов, показом старых фотографий. Елена прекрасный рассказчик, обладает большим количеством знаний, умеет подать материал, а самое главное умеет завлечь слушателя. Мы провели вместе 3, 5 часа. Переживали вместе с Еленой, плакали. Буду рекомендовать этого гида своим друзьям и надеюсь ещё вернуться и пообщаться с этим замечательным человеком.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Волгоград!ГГульнара18 октября 2021Добрый день. Нашим экскурсоводом был Игорь. Очень повезло со специалистом, так как слушателем был 5 летний ребёнок. Все очень хорошо, узнали много нового и интересного. Спасибо вам большое за экскурсию
- ГГалина17 октября 2021Посетили экскурсию на Мамаевом кургане вместе с Даниилом. Очень понравилось. Интересно, познавательно. Настолько грамотно был преподнесен материал. Помню каждое слово, рассказанное об этом мемориале и о подвигах людей, защищавших Сталинград.
- Отзыв на: Мамаев курган в деталяхТТатьяна16 октября 2021Дмитрий прекрасный! Наша компании из 4 взрослых и 5 детей от 8 до 16 лет, прониклись этим духом, который хотел передать Дмитрий. Дима тот человек, который должен сопровождать вас от подножия до самой Родины-Матери. Спасибо Дмитрию за такой прекрасный вечер в Волгограде!