Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеВолгоградское море под парусами - прогулка из Волжского
Увидеть ГЭС с воды, пройти мимо шлюзов и насладиться Волгой под парусом
Начало: В яхт-клубе города Волжский
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 7999 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Волгограду
По следам воинской славы - от Царицына до Сталинградской битвы
Начало: На площади Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Лучший выборУвидеть Волгоград и влюбиться в него за один день (в группе)
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: На пл. Павших Борцов
Расписание: ежедневно в 09:00
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
2700 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия «Волгоград и Мамаев Курган» - на автобусе и пешком
Пройти по следам Сталинградской битвы и подняться на главную высоту России
Начало: На улице Мира
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1499 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия «Главные символы героического Волгограда» и Мамаев Курган
Увидеть главные символы героического города
Начало: На улице Мира
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1499 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия
Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки
Начало: У подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг...
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1850 ₽ за человека
Квест
до 8 чел.
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда
Найти вокзал и планетарий - и прочитать историю по фантикам
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы
Начало: У подножия Мемориального комплекса "Героям Сталинг...
Завтра в 17:45
10 авг в 18:30
1470 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в Волгоград за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка на парусной яхте вдоль Волгограда
Увидеть город с необычной перспективы и поймать попутный ветер на крупнейшей реке Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от 9990 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Волга - красота под парусами
Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Волгоградское море
Провести несколько часов на уютной парусной яхте и пройти по акватории Волжского аванпорта
Начало: В городе Волжский
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8451 ₽
9390 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Волгоград сквозь века
Погрузитесь в историю Волгограда, пройдя по его знаковым местам и узнавая о легендарных событиях, связанных с городом
Начало: Около Иоанно-Предтеченской церкви
10 авг в 13:00
11 авг в 08:30
от 4930 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Лучший выборВечерняя экскурсия «Свет Мамаева кургана»
Познакомиться с главной высотой Волгограда
Начало: У подножия Мамаева кургана
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2499 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первая встреча с Волгоградом
Посетить главные достопримечательности города в компании профессионального гида
Начало: На площади Павших Борцов
15 авг в 09:00
17 авг в 12:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Волгоград - четыре века истории
Познакомьтесь с Волгоградом: от событий древности до героического прошлого, в компании опытного гида
Начало: На Площади Павших борцов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 4367 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
10 авг в 08:00
11 авг в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия на Мамаев Курган
Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»
Начало: У подножия Мамаева Кургана
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
от 4230 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие в «Старую Сарепту»
Отправиться в музей-заповедник на месте немецкой колонии, а по пути увидеть много необычного
Начало: У ж/д вокзала
18 авг в 10:00
22 авг в 08:00
2603 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Волгоград
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем города, ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 13:00
10 авг в 10:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Мамаеву кургану
Пройдите весь мемориальный комплекс от подножия до вершины, узнайте о Сталинградской битве и получите профессиональные фотографии
Начало: У Мамаева кургана
10 авг в 08:00
11 авг в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЗацарицынский форштадт: Шлыковское местечко и Липецкая улица
Пройти по старым улицам, увидеть редкую застройку и понять, как жил Царицын на рубеже веков
Начало: Недалеко от Казачьего театра
Расписание: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Завтра в 12:00
21 авг в 17:00
625 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Мамаев курган - «главная высота России»
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты
Начало: У Мамаева кургана
10 авг в 13:00
11 авг в 08:00
от 4930 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бессмертный Сталинград
Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Начало: В центре города - на улице Мира
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 13 340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
Авторская экскурсия по трём ключевым точкам сражения за Сталинград
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган в деталях
Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о героях Сталинградской битвы и оцените величие памятников, которые стали символами мужества
Начало: У подножия Мамаева кургана
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3944 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Начало: У гостиницы «Волгоград»
Завтра в 17:00
10 авг в 18:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
10 авг в 13:00
11 авг в 08:00
от 4930 ₽ за всё до 8 чел.
Пожалуй, самым популярным объектом города, который ежегодно привлекает сотни туристов в Волгоград, будет комплекс «Родина-мать зовёт!», Мамаев курган и прилегающий мемориал «Героям Сталинградской битвы», увековечивший подвиг советских солдат в битве, которая изменила ход войны. Уделите этому месту время, ходите, читайте, думайте. Посетите мемориал в ночное время, когда стихнет дневная суета и смолкнет шум уставшего города. В темноте звуки войны из разрушенных стен и всполохи света производят другое впечатление и за душу берут сильнее
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Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 13 июл 2026
Прежде всего Александр показал себя как ответственный, знающий и заботливый экскурсовод и волгоградец. Для нас он провел три экскурсии. На
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Е
Дата посещения: 21 июл 2026
Спасибо за интересную, содержательную экскурсию, очень понравился рассказ экскурсовода и организация экскурсии.
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Л
Дата посещения: 17 июл 2026
Большое спасибо Кириллу за проведение ночной экскурсии по Волгограду. Это был интересный рассказ человека, влюблённого в свой город, знающего его
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И
Дата посещения: 7 июл 2026
Спасибо большое за организацию экскурсии. Комфортный автобус, профессиональный водитель, заботливый куратор экскурсии, и, конечно, же замечательный гид-экскурсовод. Все прошло отлично. Рекомендуем!!!
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Н
Дата посещения: 21 окт 2025
Экскурсия прошла замечательно, экскурсовод отличный, рекомендуем👍🏻, город очень понравился, хоть он и с очень печальной историей.
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А
Дата посещения: 3 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу - Клочковой Анне Васильевне, мастеру своего дела!
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Д
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Иван очень интересный рассказчик. Экскурсия представляет собой не просто рассказ о событиях, происходящих на Мамаевом кургане,но также, благодаря рассказу Ивана, можно почувствовать всю трагичность и героизм. Спасибо большое!
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Т
Дата посещения: 27 июн 2026
Отличная получилась прогулка. Огромное спасибо нашему капитану Андрею. Было интересно и увлекательно. Плюс повезло с погодой. В общем впечатления остались незабываемые. Еще раз огромное спасибо
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А
Дата посещения: 14 июн 2026
Добрый день, экскурсия 14.06.2026г с Василием прошла на одном дыхании. Четыре часа прошли незаметно. Узнали о фактах истории города героя
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Б
Дата посещения: 13 июн 2026
Если одним словом, то Прекрасно. Очень хорошо все продумано и организованно. Великолепный гид - Елена. Прекрасный язык и знание материала.
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Всего 8632 отзыва в Волгограде
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Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду
Самые популярные экскурсии в Волгограде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2026
Сейчас в Волгограде можно забронировать 159 экскурсий и билетов от 625 до 42 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 8632 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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