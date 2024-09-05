На индивидуальной фото-прогулке по центру Волгограда можно познакомиться с его историей и сделать уникальные снимки.
Экскурсия включает посещение площади Павших борцов, собора Александра Невского, ЦУМа, театра НЭТ и других знаковых мест.
Прогулка
Экскурсия включает посещение площади Павших борцов, собора Александра Невского, ЦУМа, театра НЭТ и других знаковых мест.
Прогулка
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Вы посетите площадь Павших борцов и увидите окружающие её здания — собор Александра Невского, ЦУМ, где находился штаб фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы, театр НЭТ и многое другое
- Погуляем по аллее Героев до самой красивой набережной на Волге
- Пройдём по парку или по набережной до музея-панорамы (без посещения)
- Рассмотрим исторические памятники возле музея — руины мельницы Гергардта и дом Павлова
В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне волгоградских городских пейзажей.
Организационные детали
- После прогулки в течение нескольких дней я пришлю вам около 30 фотографий в цветокоррекции — вы получите ссылку на облачное хранилище
- Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении
- Если мы встречаемся с вами летом, то учитывайте, что у нас очень жарко, а на кургане нет тени, поэтому экскурсию лучше планировать на утро или вечер. Возьмите головные уборы и холодную воду. Если прогулка состоится в холодное время года, одевайтесь теплее, даже если температуры будут не слишком низкими — у нас бывает коварный ветер
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Павших борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Волгограде
Провела экскурсии для 101 туриста
Единственный в городе гид с фотоаппаратом. В фотографии и экскурсиях с 2016 года. Волгоград для меня родной город, я здесь родилась и выросла. Очень люблю его вместе с его изнуряющей жарой, пронизывающим ветром, бескрайними степями и быстротечной Волгой. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
5 сен 2024
Фотографии не плохие, но было ощущение какой-то спешки, это была третья экскурсия в эти выходные и сравнивая ставлю оценку 3 из 5.
Мария
28 авг 2024
Здравствуйте
Экскурсия прошла на ура, столько интересного было рассказано, Екатерина замечательный рассказчик
Экскурсия прошла на ура, столько интересного было рассказано, Екатерина замечательный рассказчик
Полина
27 авг 2024
Отличная экскурсия, очень теплый и комфортный гид.
Отзывчивая, приятная девушка, много знает, очень тактичная и эрудированная.
Отзывчивая, приятная девушка, много знает, очень тактичная и эрудированная.
Екатерина
21 авг 2024
Прекрасная прогулка! Все успели посмотреть, с настроением.
Без занудных рассказов 😃 Всё по делу.
Нам очень понравилось! Обычно в конце устаешь, а тут наоборот, только подзарядились!
И для ребенка 8 лет было то
Без занудных рассказов 😃 Всё по делу.
Нам очень понравилось! Обычно в конце устаешь, а тут наоборот, только подзарядились!
И для ребенка 8 лет было то
Любовь
11 авг 2024
Очень понравилась экскурсия! Для нашей семьи комфортный и удобный формат. Вся экскурсия пролетела незаметно и по времени, и по расстоянию даже для детей. Понравилось всем, хотя ожидания от экскурсий и впечатления обычно у нас разные. Формат с фотоаппаратом - это просто находка для семей, у которых проблема сфотографироваться всем вместе. Получили фотографии, очень довольны! Спасибо, Екатерина!
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