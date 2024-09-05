Фотоэкскурсия по центру Волгограда

На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
На индивидуальной фото-прогулке по центру Волгограда можно познакомиться с его историей и сделать уникальные снимки.

Экскурсия включает посещение площади Павших борцов, собора Александра Невского, ЦУМа, театра НЭТ и других знаковых мест.

Прогулка
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по аллее Героев приведёт к красивой набережной на Волге, а затем к музею-панораме и историческим памятникам, таким как руины мельницы Гергардта и дом Павлова. Во время экскурсии будут предложены удачные ракурсы для фотографий. После прогулки в течение нескольких дней вы получите около 30 обработанных фотографий. Возможна организация только фотосессии по предварительной договорённости.

В летнее время года рекомендуется планировать экскурсию на утро или вечер из-за жары, а зимой одеваться теплее из-за ветра

4.6
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌆 Красивые городские пейзажи
  • 👫 Индивидуальный подход
  • 📅 Подходит для всех сезонов
    • Фотоэкскурсия по центру Волгограда
    Фотоэкскурсия по центру Волгограда
    Фотоэкскурсия по центру Волгограда
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Павших борцов
  • Собор Александра Невского
  • ЦУМ
  • Театр НЭТ
  • Аллея Героев
  • Набережная Волги
  • Музей-панорама
  • Руины мельницы Гергардта
  • Дом Павлова

    • Описание фото-прогулки

    • Вы посетите площадь Павших борцов и увидите окружающие её здания — собор Александра Невского, ЦУМ, где находился штаб фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы, театр НЭТ и многое другое
    • Погуляем по аллее Героев до самой красивой набережной на Волге
    • Пройдём по парку или по набережной до музея-панорамы (без посещения)
    • Рассмотрим исторические памятники возле музея — руины мельницы Гергардта и дом Павлова

    В течение прогулки я подскажу удачные ракурсы и запечатлею вас на фоне волгоградских городских пейзажей.

    Организационные детали

    • После прогулки в течение нескольких дней я пришлю вам около 30 фотографий в цветокоррекции — вы получите ссылку на облачное хранилище
    • Я также могу провести только фотосессию, пожалуйста, уточняйте подробности в сообщении
    • Если мы встречаемся с вами летом, то учитывайте, что у нас очень жарко, а на кургане нет тени, поэтому экскурсию лучше планировать на утро или вечер. Возьмите головные уборы и холодную воду. Если прогулка состоится в холодное время года, одевайтесь теплее, даже если температуры будут не слишком низкими — у нас бывает коварный ветер

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Павших борцов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.6
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    1
    2
    1
    Дмитрий
    5 сен 2024
    Фотографии не плохие, но было ощущение какой-то спешки, это была третья экскурсия в эти выходные и сравнивая ставлю оценку 3 из 5.
    Фотографии не плохие, но было ощущение какой-то спешки, это была третья экскурсия в эти выходные и сравнивая ставлю оценку 3 из 5.
    Мария
    28 авг 2024
    Здравствуйте
    Экскурсия прошла на ура, столько интересного было рассказано, Екатерина замечательный рассказчик
    Полина
    27 авг 2024
    Отличная экскурсия, очень теплый и комфортный гид.
    Отзывчивая, приятная девушка, много знает, очень тактичная и эрудированная.
    Екатерина
    21 авг 2024
    Прекрасная прогулка! Все успели посмотреть, с настроением.

    Без занудных рассказов 😃 Всё по делу.

    Нам очень понравилось! Обычно в конце устаешь, а тут наоборот, только подзарядились!

    И для ребенка 8 лет было то
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    что надо. Обычно она ноет уже через десять минут, мол, а когда закончится. А здесь всю экскурсию спокойно была с нами 🙂

    И конечно, прекрасным дополнением будут фото нашей семьи!

    Благодарим Екатерину и с большим удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем гостям Волгограда!

    Любовь
    11 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия! Для нашей семьи комфортный и удобный формат. Вся экскурсия пролетела незаметно и по времени, и по расстоянию даже для детей. Понравилось всем, хотя ожидания от экскурсий и впечатления обычно у нас разные. Формат с фотоаппаратом - это просто находка для семей, у которых проблема сфотографироваться всем вместе. Получили фотографии, очень довольны! Спасибо, Екатерина!
    Очень понравилась экскурсия! Для нашей семьи комфортный и удобный формат. Вся экскурсия пролетела незаметно и поОчень понравилась экскурсия! Для нашей семьи комфортный и удобный формат. Вся экскурсия пролетела незаметно и по

    Входит в следующие категории Волгограда

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