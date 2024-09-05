Фотографии не плохие, но было ощущение какой-то спешки, это была третья экскурсия в эти выходные и сравнивая ставлю оценку 3 из 5.

Прекрасная прогулка! Все успели посмотреть, с настроением.Без занудных рассказов 😃 Всё по делу.Нам очень понравилось! Обычно в конце устаешь, а тут наоборот, только подзарядились!И для ребенка 8 лет было то

что надо. Обычно она ноет уже через десять минут, мол, а когда закончится. А здесь всю экскурсию спокойно была с нами 🙂 И конечно, прекрасным дополнением будут фото нашей семьи! Благодарим Екатерину и с большим удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем гостям Волгограда!

Любовь

Очень понравилась экскурсия! Для нашей семьи комфортный и удобный формат. Вся экскурсия пролетела незаметно и по времени, и по расстоянию даже для детей. Понравилось всем, хотя ожидания от экскурсий и впечатления обычно у нас разные. Формат с фотоаппаратом - это просто находка для семей, у которых проблема сфотографироваться всем вместе. Получили фотографии, очень довольны! Спасибо, Екатерина!