Обзорные экскурсии в Волгограде

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Знакомьтесь, Волгоград!

Главные места и богатая история «города трех имен» на насыщенной обзорной экскурсии

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Когда-то Волгоград назывался Царицыным и Сталинградом.

Вы услышите о разных эпохах жизни города, вспомните древние легенды и предания, познакомитесь с местными традициями и посетите главную высоту России — Мамаев курган.

А еще раскроете, как Волгоград связан с книгой рекордов Гиннесса!

3700 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Волгограда
Вы увидите все знаковые достопримечательности города: нулевой километр, площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы. Погуляете по центральной набережной и аллее Героев, оцените современный стадион Волгоград-Арена и рассмотрите руины паровой мельницы Гергардта начала XX века. А также посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале воинской славы.

Царицын, Сталинград и Волгоград
Сегодня Волгоград — крупный промышленный и культурный центр. Вы не только понаблюдаете за его современной жизнью, но и совершите путешествие во времени. Внезапно услышите стук копыт Золотой Орды и канонаду войск Пугачева. А также увидите белокаменную церковь, где, по преданию, крестили будущего атамана Степана Разина. Посетим мы и старый Царицын — город-крепость, защитник южных рубежей России и центр православия на Волге.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость.

Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!
Знакомьтесь, Волгоград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Павших Борцов, нулевой километр.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
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