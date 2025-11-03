Обзорные экскурсии в Волгограде

Волгоград - город с богатой историей, который ранее назывался Царицыным и Сталинградом. На экскурсии можно услышать о разных эпохах его жизни, вспомнить древние легенды и предания. Посетители увидят нулевой километр,

площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова. На Мамаевом кургане раскроется связь города с книгой рекордов Гиннесса. Путешествие во времени и знакомство с местными традициями - всё это ждёт вас на экскурсии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Волгограда

Вы увидите все знаковые достопримечательности города: нулевой километр, площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы. Погуляете по центральной набережной и аллее Героев, оцените современный стадион Волгоград-Арена и рассмотрите руины паровой мельницы Гергардта начала XX века. А также посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале воинской славы.

Царицын, Сталинград и Волгоград

Сегодня Волгоград — крупный промышленный и культурный центр. Вы не только понаблюдаете за его современной жизнью, но и совершите путешествие во времени. Внезапно услышите стук копыт Золотой Орды и канонаду войск Пугачева. А также увидите белокаменную церковь, где, по преданию, крестили будущего атамана Степана Разина. Посетим мы и старый Царицын — город-крепость, защитник южных рубежей России и центр православия на Волге.

Организационные детали