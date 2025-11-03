Обзорные экскурсии в Волгограде

Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Волгоград - город с богатой историей, который ранее назывался Царицыным и Сталинградом. На экскурсии можно услышать о разных эпохах его жизни, вспомнить древние легенды и предания. Посетители увидят нулевой километр, читать дальшеуменьшить
площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова. На Мамаевом кургане раскроется связь города с книгой рекордов Гиннесса. Путешествие во времени и знакомство с местными традициями - всё это ждёт вас на экскурсии
Вы увидите все знаковые достопримечательности города: нулевой километр, площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы. Погуляете по центральной набережной и аллее Героев, оцените современный стадион Волгоград-Арена и рассмотрите руины паровой мельницы Гергардта начала XX века. А также посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале воинской славы.
Царицын, Сталинград и Волгоград
Сегодня Волгоград — крупный промышленный и культурный центр. Вы не только понаблюдаете за его современной жизнью, но и совершите путешествие во времени. Внезапно услышите стук копыт Золотой Орды и канонаду войск Пугачева. А также увидите белокаменную церковь, где, по преданию, крестили будущего атамана Степана Разина. Посетим мы и старый Царицын — город-крепость, защитник южных рубежей России и центр православия на Волге.
Организационные детали
Трансфер на 8-местном минивэне включен в стоимость
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 900 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 4575 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 274 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
254
4
14
3
4
2
–
1
2
Д
Дина
Мы приехали большим коллективом и в разные дни, поэтому пришлось разделиться. У нас был гид Андрей- житель Волгограда, и мы очень рады, что он случился с нами. Очень много информации читать дальшеуменьшить
он дал нам, что мы потом рассказывали все эти нюансы нашему коллективу, о которых им не рассказывали. Проехался с нами в их метро. После экскурсии скинул нам рекомендации, что посетить, где поесть. Видно, что человеку нравится, чем он занимается и отдается всецело этому. Андрюша- ты the best!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Абрамова
Обзорная экскурсия 30.05.2026 по всем достопримечательностям Волгограда прошла на высшем уровне! Огромная благодарность нашему гиду Алексею. По сравнению с гидами во многих других городах, где мы побывали, он самый лучший! Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Бримова
Дата посещения: 24 июл 2025
Макарчук Андрей Геннадьевич -замечательный экскурсовод! Он рассказал так много интересных фактов, которые не оставили равнодушным никого из нашей группы. Очень понимающий, заботливый гид! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Сказик
Нам очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Экскурсия начинается с Мамаева Кургана. Это место обязательно нужно посещать с экскурсоводом. Столько символизма, скрытых посланий, образов, которые требуют дополнительных объяснений для более глубокого понимания! Нашим экскурсоводом был Андрей. Интересно читать дальшеуменьшить
рассказывал, показывал фотографии военачальников и разрушенного Сталинграда, приводил цитаты из военных стихов и песен. На глаза наворачивались слезы. 2 часа пролетели незаметно даже по ощущениям детей. Оставшаяся часть экскурсии прошла на автомобиле, нас довезли до основных достопримечательностей Волгограда. По дороге гид рассказывал о восстановлении Сталинграда после войны, развитии современного Волгограда, затем провел нас по знаковым местам города. Показал нулевой километр, дом Павлова, музей-панораму "Сталинградская битва", мельницу Гергардта, аллею Героев и др, интересно рассказывая о каждом объекте. В общем, эта экскурсия прекрасно подойдет для тех, кто в Волгограде впервые!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Целью посещения Волгограда было знакомство с его историей и событиями происходящими в период с 1941-1945 г. г. Просмотрев все отзывы, выбор упал на историка- экскурсовода Игоря. Знакомство с городом было читать дальшеуменьшить
на удобном микроавтобусе. За несколько часов мы посмотрели город, познакомились с его историей, трагическими событиями 1942-1943 г. г. На следующий день Игорь провёл нам экскурсию по острову Людникова с посещением музея. Рассказ Игоря перенёс нас в прошлое, с его помощью нам удалось перенестись в то время и увидеть самоотверженный подвиг воинов. В музее нам разрешили взять в руки экспонаты, найденные при раскопках. Игорь-виртуоз своего дела. Прошло полтора месяца, а я всё ещё нахожусь под впечатлением.