Обзорные экскурсии в Волгограде

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Волгограда

Вы увидите все знаковые достопримечательности города: нулевой километр, площадь Павших Борцов, Вечный огонь и дом Павлова, где 58 дней героически держали оборону советские бойцы. Погуляете по центральной набережной и аллее Героев, оцените современный стадион Волгоград-Арена и рассмотрите руины паровой мельницы Гергардта начала XX века. А также посетите знаменитый мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и понаблюдаете за сменой роты почетного караула в зале воинской славы.

Царицын, Сталинград и Волгоград

Сегодня Волгоград — крупный промышленный и культурный центр. Вы не только понаблюдаете за его современной жизнью, но и совершите путешествие во времени. Внезапно услышите стук копыт Золотой Орды и канонаду войск Пугачева. А также увидите белокаменную церковь, где, по преданию, крестили будущего атамана Степана Разина. Посетим мы и старый Царицын — город-крепость, защитник южных рубежей России и центр православия на Волге.