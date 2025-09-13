Ощутите дух Великой истории — на комфортабельном автомобиле. Эта экскурсия — не просто прогулка по памятным местам.
Это глубокое погружение в прошлое, где каждый поворот дороги напоминает о подвиге, мужестве и силе духа.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЭкскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле. Не важно, какую экскурсию Вы выберете — каждая из них станет личным прикосновением к истории Сталинградской битвы. Вас ждёт одна из трёх экскурсий на выбор: 1.«Оборона острова И. Людникова» — с проездом по Волжской ГЭС 2.«Город-герой Волгоград» — с посещением легендарного Мамаева Кургана. 3. Военно-историческая экскурсия «Мемориалы в Россошках» — проникновенное погружение в события Сталинградской битвы. Мы позаботимся о всём: заберём Вас оттуда, откуда Вам удобно, и доставим обратно, в пределах Ворошиловского и Центрального района. Просто укажите маршрут и место встречи при бронировании — остальное мы сделаем за Вас. Также не забудьте указать, какую экскурсию Вы выбираете. Все детали обсудим в сообщениях или по телефону — мы всегда на связи! Важная информация: Это не просто экскурсия — это настоящее путешествие по следам Великой битвы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги сертифицированного гида
- Услуги водителя.
Что не входит в цену
- Питание (завтрак, обед, ужин)
- Личные расходы (сувениры, напитки и т. д.)
- Входные билеты (если предусмотрены дополнительными объектами по маршруту).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место отправления - по договорённости с туристом. В пределах Ворошиловского и Центрального района
Завершение: По завершении экскурсии мы отвезём Вас в удобное для вас место в пределах Ворошиловского и Центрального района
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Это не просто экскурсия - это настоящее путешествие по следам Великой битвы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
13 сен 2025
Замечательно все организовано. Автомобиль повышенной комфортности подан к месту, выбранному нами, заблаговременно. Экскурсовод отлично владеет материалом и очень синхронно с водителем представили тематическую экскурсию… Рекомендую…
.
.
Е
Елена
14 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, очень интересно! Машина просторная и удобная! Рекомендуем!!!
