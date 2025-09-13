Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ощутите дух Великой истории — на комфортабельном автомобиле. Эта экскурсия — не просто прогулка по памятным местам.



Это глубокое погружение в прошлое, где каждый поворот дороги напоминает о подвиге, мужестве и силе духа. 5 2 отзыва

Михаил Ваш гид в Волгограде Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека 15 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле. Не важно, какую экскурсию Вы выберете — каждая из них станет личным прикосновением к истории Сталинградской битвы. Вас ждёт одна из трёх экскурсий на выбор: 1.«Оборона острова И. Людникова» — с проездом по Волжской ГЭС 2.«Город-герой Волгоград» — с посещением легендарного Мамаева Кургана. 3. Военно-историческая экскурсия «Мемориалы в Россошках» — проникновенное погружение в события Сталинградской битвы. Мы позаботимся о всём: заберём Вас оттуда, откуда Вам удобно, и доставим обратно, в пределах Ворошиловского и Центрального района. Просто укажите маршрут и место встречи при бронировании — остальное мы сделаем за Вас. Также не забудьте указать, какую экскурсию Вы выбираете. Все детали обсудим в сообщениях или по телефону — мы всегда на связи! Важная информация: Это не просто экскурсия — это настоящее путешествие по следам Великой битвы.

Ответы на вопросы Что включено Транспортное обслуживание

Услуги сертифицированного гида

Услуги водителя. Что не входит в цену Питание (завтрак, обед, ужин)

Личные расходы (сувениры, напитки и т. д.)

Что не входит в цену Питание (завтрак, обед, ужин)

Личные расходы (сувениры, напитки и т. д.)

Входные билеты (если предусмотрены дополнительными объектами по маршруту). Где начинаем и завершаем? Начало: Место отправления - по договорённости с туристом. В пределах Ворошиловского и Центрального района Завершение: По завершении экскурсии мы отвезём Вас в удобное для вас место в пределах Ворошиловского и Центрального района Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.