Из локаций по теме Сталинградской битвы можно сложить несколько маршрутов, предлагается проехать по самому популярному, включающему наиболее знаковые места.Главная идея экскурсии - рассказать реальные истории о людях и событиях, подкреплённые

документами и фотографиями. Вы узнаете о боях за город в 1942-1943 гг. и станете лучше понимать ход великого сражения на Волге. Экскурсия включает посещение Волгоградского элеватора, Мамаева кургана и острова Людникова. Сохранившееся до наших дней здание элеватора было самым высоким в южной части Сталинграда. На Мамаевом кургане вы увидите памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и узнаете о ключевых эпизодах сражения за высоту 102. Остров Людникова, названный в честь командира 138-й стрелковой дивизии Ивана Ильича Людникова, находится на территории посёлка Нижние Баррикады. Там вы услышите рассказ о боях за завод Баррикады и нижний посёлок. Экскурсия подойдёт как путешественникам, впервые посещающим Волгоград, так и искушённым любителям военной истории

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сталинградский элеватор (внешний осмотр)

Сохранившееся до наших дней, это было самое высокое здание в южной части Сталинграда. Рядом с элеватором вы увидите памятник Североморцам, посвящённый защитникам элеватора. Я расскажу о боях за здание в сентябре 1942 г. и январе 1943 г. и объясню, почему элеватор не удалось удержать.

Мамаев курган

За «командную высоту» бои продолжались с 14 сентября 1942 г. до 26 января 1943 г. На Мамаевом кургане, помимо осмотра памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», мы поговорим о ключевых эпизодах сражения за высоту 102, об известном снайпере Василии Зайцеве и повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Будет небольшая остановка у памятника-скульптуры Михаилу Паникахе.

Остров Людникова

Огненный остров назван по фамилии командира 138-й стрелковой дивизии Ивана Ильича Людникова и находится на территории посёлка Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе Волгограда. Вы послушаете рассказ о боях за завод Баррикады и нижний посёлок. А также осмотрите руины командного пункта 138-й стрелковой дивизии, остатки фундамента «дома Комиссаров» и памятник связистам — «Ролик».

Вы узнаете:

о самом удачном снайперском выстреле со здания элеватора

как «сталинские кувалды» и ампуломёты обстреливали водонапорные баки на Мамаевом кургане, и почему Василий Зайцев часто стрелял с винтовки без оптического прицела

как получилось, что красный флаг над курганом подняли парикмахер и старшина 284-й стрелковой дивизии

Совместив старые фотографии, вы виртуально окажетесь на краю водонапорного бака в феврале 1943 года, а на берегу Волги вас ждёт история о том, как бронекатера Волжской военной флотилии спасли остров Людникова.

Кому подойдёт экскурсия

Как путешественникам, впервые посещающим Волгоград, так и искушенным любителям военной истории. В зависимости от вашего интереса и знаний я адаптирую материал так, чтобы информация для вас была понятной и увлекательной.

Организационные детали