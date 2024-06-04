Волгоградский элеватор, Мамаев курган и остров Людникова
Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге
Из локаций по теме Сталинградской битвы можно сложить несколько маршрутов, предлагается проехать по самому популярному, включающему наиболее знаковые места.
Главная идея экскурсии - рассказать реальные истории о людях и событиях, подкреплённые читать дальше
документами и фотографиями. Вы узнаете о боях за город в 1942-1943 гг. и станете лучше понимать ход великого сражения на Волге. Экскурсия включает посещение Волгоградского элеватора, Мамаева кургана и острова Людникова. Сохранившееся до наших дней здание элеватора было самым высоким в южной части Сталинграда.
На Мамаевом кургане вы увидите памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» и узнаете о ключевых эпизодах сражения за высоту 102.
Остров Людникова, названный в честь командира 138-й стрелковой дивизии Ивана Ильича Людникова, находится на территории посёлка Нижние Баррикады. Там вы услышите рассказ о боях за завод Баррикады и нижний посёлок.
Экскурсия подойдёт как путешественникам, впервые посещающим Волгоград, так и искушённым любителям военной истории
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13 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
📜 Узнаете реальные истории о Сталинградской битве
📸 Осмотрите знаковые места сражений
🏛 Посетите исторические памятники
🗣 Слушайте увлекательные рассказы гида
🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
📚 Погрузитесь в историю с документами и фотографиями
Сохранившееся до наших дней, это было самое высокое здание в южной части Сталинграда. Рядом с элеватором вы увидите памятник Североморцам, посвящённый защитникам элеватора. Я расскажу о боях за здание в сентябре 1942 г. и январе 1943 г. и объясню, почему элеватор не удалось удержать.
Мамаев курган
За «командную высоту» бои продолжались с 14 сентября 1942 г. до 26 января 1943 г. На Мамаевом кургане, помимо осмотра памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», мы поговорим о ключевых эпизодах сражения за высоту 102, об известном снайпере Василии Зайцеве и повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Будет небольшая остановка у памятника-скульптуры Михаилу Паникахе.
Остров Людникова
Огненный остров назван по фамилии командира 138-й стрелковой дивизии Ивана Ильича Людникова и находится на территории посёлка Нижние Баррикады в Краснооктябрьском районе Волгограда. Вы послушаете рассказ о боях за завод Баррикады и нижний посёлок. А также осмотрите руины командного пункта 138-й стрелковой дивизии, остатки фундамента «дома Комиссаров» и памятник связистам — «Ролик».
Вы узнаете:
о самом удачном снайперском выстреле со здания элеватора
как «сталинские кувалды» и ампуломёты обстреливали водонапорные баки на Мамаевом кургане, и почему Василий Зайцев часто стрелял с винтовки без оптического прицела
как получилось, что красный флаг над курганом подняли парикмахер и старшина 284-й стрелковой дивизии
Совместив старые фотографии, вы виртуально окажетесь на краю водонапорного бака в феврале 1943 года, а на берегу Волги вас ждёт история о том, как бронекатера Волжской военной флотилии спасли остров Людникова.
Кому подойдёт экскурсия
Как путешественникам, впервые посещающим Волгоград, так и искушенным любителям военной истории. В зависимости от вашего интереса и знаний я адаптирую материал так, чтобы информация для вас была понятной и увлекательной.
Организационные детали
Передвигаться между локациями будем на автомобиле Nissan Terrano
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 81 туриста
Приветствую путешественников! Меня зовут Артём, в городе-герое Волгограде живу и работаю с 1978 года. Историей Сталинградской битвы занимаюсь более 10 лет. Автор книги «Забытый Сталинград», 12 научно-популярных статей и онлайн лекций. Акцент в экскурсиях сделан на боевых действиях и людях — участниках великого сражения на Волге.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
4 июня 2024
Артём - прекрасный экскурсовод, нам очень понравилась эта экскурсия с ним
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Татьяна
2 июня 2024
Всем здравствуйте! Рекомендую данную экскурсию для тех кто интересуется историей времен Великой Отечественной Войны. История города, людей его защищавших, переплетение разных рубежей обороны в рамках одного города. За 4 часа читать дальше
мы посмотрели все знаковые места, плюс на машине проехали по городу и составили о нем тоже впечатление, потом когда гуляли сами было очень удобно. Мне было интересно. Параллейно Артем отвечал на все обыденные наши вопросы, учитывая, что мы первый раз были в Волгограде. Артем отлично знает город, может много чего посоветовать: где поесть, куда сходить, что посмотреть. Отлично, комфортно, ненавязчиво в совокупности с большим багажом знаний.
Ярослав
23 мая 2024
С товарищем собирались посетить Волгоград. Так как интересуемся военно-исторической тематикой, то хотелось выбрать такую экскурсию, которая бы максимально информативно и интересно поведала о Сталинградской битве. И, проанализировава разные варианты решил читать дальше
остановиться на этой. И рад, что не прогадал! Экскурсия получилось очень информативной и интересной. По времени заняла около 4 часов и все это время Артём рассказывал нам интересные факты как про военные действия, так и про жизнь города сейчас. Было очень интересно. Артём очень компетентный специалист, достаточно известный в исторических кругах. У него много статей и видео, посвященных Сталинградской битве. Так что, если вы интересуетесь этой тематикой, то смело рекомендую!
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Вячеслав
9 мая 2024
Несмотря на малое количество отзывов на трипстере, мы решили по описанию экскурсии воспользоваться услугами Артёма, и можем смело сказать, что нам очень повезло! Артём - увлеченный исследователь, обладающий уникальными знаниями читать дальше
событий ВОВ, связанных со Сталингадской битвой. Он провел интересную индивидуальную экскурсию по военно-истоическим объектам города, скорректировав её программу с учётом наших пожеланий, в ходе которой представил не только общедоступные факты военной жизни Волгограда, но и то, что нельзя прочесть ни в Википедии, ни в путеводителях. Примечательно то, что Артём сообщает гостям города только самостоятельно проверенные по различным документам (как по советским, так и по немецким) сведения, а не несёт чушь, которую нам довелось услышать позднее от случайного экскуровода, который сообщил своей группе, что кирпичный монумент на доме Павлова является сохранившимся после боев фрагментом стены этого дома.
Ксения
8 мая 2024
Отличная экскурсия для людей, любящих военную историю. Артём обладает уникальными и интересными знаниями. Больше подходит для взрослых.
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Алена
6 мая 2024
Артем впечатлил нас тем как он разбирается в теме Сталинградской битвы. На все наши вопросы он отвечал понятно и полно. Мы немного изменили экскурсию согласно нашим пожеланиям и Артем показал нам все, что мы просили. Видно, что человек энтузиаст своего дела.
Игорь
4 мая 2024
Увлекательно, компетентно, хочется слушать и слушать. Рассказывает по существу и очень интересно, обладает огромным количеством информации, получили ответы на все интересующие вопросы. 4 часа пролетели как один миг. Артём, спасибо большое за Ваш профессионализм. Гида рекомендуем.
Светлана
23 апр 2024
Нам очень понравилась экскурсия, много новых интересных фактов о войне. Возможно скорректировать маршрут по интересам. Подобрали время чтобы увидеть смену почётного караула. Огромное спасибо Артёму за познавательное и увлекательное путешествие, 4 часа пролетели незаметно!
Ирина
15 апр 2024
Отличная экскурсия! Материал структурирован, излагается интересно, логично и доступно. Импонируют глубокие знания автора, подкрепленные документами из архивов. Хочется отметить оригинальность сценария экскурсии, отличного от общепринятых, предлагаемых в Волгограде. Однозначно рекомендую!
Ангелина
12 апр 2024
Артём специалист высокого уровня, глубоко разбирается в теме Сталинградской битвы, самостоятельно занимается поискоми и изучением исторических документов с обеих сторон, за счёт этого экскурсия проходит насыщенно, с погружением в детали, читать дальше
фотографии и видео тех лет. Было интересно и взрослым и сыну 12 лет. Однозначно рекомендуем всем, и желающим погрузиться в историю Сталинградской битвы, и желающим познакомиться с городом поближе. Спасибо Артёму за познавательно и интересную экскурсию, остановку во вкусном кафе и знакомство с городом!
С
Сергей
10 апр 2024
Были на экскурсии с двумя детьми школьного возраста. Очень интересная программа. Много исторических фактов и рассказов про подвиги участников Сталинградской битвы! При поездке по городу узнали много интересного. Спасибо за экскурсию! Рекомендуем!
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Алексей
9 апр 2024
Интересная и насыщенная экскурсия от автора книги "Забытый Сталинград". Экскурсия сбалансированно уложена в четыре часа сложного, но важного материала. Экскурсия закончилась посещением острова Людникова, где очень наглядно можно представить и прочувствовать события Сталинградской битвы и непосредственно своими ногами пройти по местам сражений.
Ольга
28 мар 2024
Очень грамотный, эрудированный гид, сразу видно, что любит свое дело и живёт историей Битвы за Сталинград. Можно задать любой вопрос и получить исчерпывающий, объёмный Очень интересный ответ. Чувствуется, что знания читать дальше
Артёма значительно глубже, чем материал, озвученный на экскурсии. Нам очень повезло попасть на экскурсии Артёма. Эта экскурсия про исторические факты, карты, документы, воспоминания очевидцев. Будем рекомендовать экскурсии своим знакомым. Артему желаем дальнейших успехов и интересных проектов.
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