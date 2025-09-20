Вы посетите ключевые места битвы, узнаете о подвиге защитников и увидите мемориалы, ставшие символами храбрости и самоотверженности.
Мы поговорим о переломном сражении, которое изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Описание экскурсии
Экскурсия начинается на железнодорожном вокзале, который за годы войны 13 раз переходил из рук в руки. На привокзальной площади вы увидите фонтан «Детский хоровод» — символ военного Сталинграда.
Пройдём к стене Родимцева, где сохранилась надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева». В этом месте горела Волга, а бойцы победили смерть.
Мельница Гергардта, разрушенная достопримечательность города. Здание часто путают с Домом Павлова, однако его история не менее значима.
У музея-заповедника «Сталинградская битва» рассмотрим уличную экспозицию. Поговорим о том, как выглядел город в дни сражений.
Знаменитый Дом Павлова — символ стойкости. За 58 дней в огне советские войны показали невероятное мужество.
Мамаев курган. Мы посетим мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», где установлена скульптура «Родина мать зовёт!».
Организационные детали
- Перемещение между локациями на автомобиле BELGEE X70
- По запросу можем посетить музей «Сталинградская битва» — подробности уточняйте в переписке.
Экскурсия превзошла все ожидания: маршрут построен так, что история оживает буквально на каждом шагу. Мы увидели места, где решалась судьба города, и узнали не только
Максим
Максим прекрасно знает свое дело, знает и любит историю своего города, уходящую далеко за пределы Сталинградской битвы. Рассказ насыщен историческим фактами