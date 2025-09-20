читать дальше

Александрович очень вежливый, освободил для нас время, хотя в этот день экскурсия не была у него предусмотрена. Он, действительно, обладает энциклопедическими знаниями, чувствуется, что хорошо знает город и его историю, очень любит его, много личных впечатлений и воспоминаний его бабушек, про бабушек о войне.

Почитав отзывы, я очень хотела именно этого экскурсовода, и экскурсию по местам воинских событий. Но, к сожалению, ожидания не были оправданы в полной мере.

1. Хорошо знать историю и хорошо о ней рассказать разные вещи. Я не увидела структуры и логики в рассказе. Создалось ощущение, что мы уже должны были многое знать и наши знания только дополнялись. Вижу дом рассказываю о нем…

2. Всё смешалось ВОВ, Гражданская война, Петр 1, основание города и т. п. постоянно прыгали во времени.

3. Куча дат и фамилий, особенно, когда ехали на машине «посмотрите направо, посмотрите налево» из машины особенно ничего не видно (низкая и сидя посередине сзади, только ноги памятников)

4. И мотонная, быстрая речь, с кучей дат и фамилий, которые тебе ни о чем не говорят и не понятно к какой эпохе относятся. В конце концов дети задремали сзади, да я тоже. Было похоже на аудиогид. И, если вначале, я пыталась составить логику повествования и представить картину, то в конце сдалась.



Но спасибо, кое-что мы запомнили. О доме Павлова, Мельнице, узнали о том, что символизирует Мамаев Курган, его скульптуры и мемориалы, это было действительно очень интересно и познавательно.

Но для себя сделали вывод, что стоимость экскурсии завышена и она не структурирована. Кол-во дат и фамилий стоит заменить интересными фактами и не «прыгать» с одного события на другое, с одной эпохи в другую. Наверное, человеку, который много знает о городе, кажется все понятным и логичным, но для нас, обывателей, а тем более для детей, было скучно (но не всегда).