Мои заказы

Бессмертный Сталинград

Пройти по местам городских боёв и увидеть ключевые мемориалы Волгограда - символы Великой Победы
Металл не выдержал, но люди выдержали всё… Сталинград — это место, где рождались герои.

Вы посетите ключевые места битвы, узнаете о подвиге защитников и увидите мемориалы, ставшие символами храбрости и самоотверженности.

Мы поговорим о переломном сражении, которое изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войны.
4.9
19 отзывов
Бессмертный Сталинград© Максим
Бессмертный Сталинград© Максим
Бессмертный Сталинград© Максим
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Экскурсия начинается на железнодорожном вокзале, который за годы войны 13 раз переходил из рук в руки. На привокзальной площади вы увидите фонтан «Детский хоровод» — символ военного Сталинграда.

Пройдём к стене Родимцева, где сохранилась надпись: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева». В этом месте горела Волга, а бойцы победили смерть.

Мельница Гергардта, разрушенная достопримечательность города. Здание часто путают с Домом Павлова, однако его история не менее значима.

У музея-заповедника «Сталинградская битва» рассмотрим уличную экспозицию. Поговорим о том, как выглядел город в дни сражений.

Знаменитый Дом Павлова — символ стойкости. За 58 дней в огне советские войны показали невероятное мужество.

Мамаев курган. Мы посетим мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», где установлена скульптура «Родина мать зовёт!».

Организационные детали

  • Перемещение между локациями на автомобиле BELGEE X70
  • По запросу можем посетить музей «Сталинградская битва» — подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города - на улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Максим, я частный гид на автомобиле по городу Волгограду и Волгоградской области. Люблю свой город, его историю. Работаю гидом с 2009 года, и моя работа мне доставляет огромное удовольствие. Экскурсии провожу в любом формате. Рад каждому!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Бессмертный Сталинград (Владимир)Бессмертный Сталинград (Ольга)Бессмертный Сталинград (Ольга)Бессмертный Сталинград (Ольга)Бессмертный Сталинград (Вера)Бессмертный Сталинград (Вера)Бессмертный Сталинград (Вера)Бессмертный Сталинград (Иршат)Бессмертный Сталинград (Иршат)Бессмертный Сталинград (Иршат)Бессмертный Сталинград (Евгения)Бессмертный Сталинград (Евгения)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Светлана)Бессмертный Сталинград (Валентина)Бессмертный Сталинград (Валентина)Бессмертный Сталинград (Валентина)Бессмертный Сталинград (Валентина)Бессмертный Сталинград (Валентина)
Елена
Елена
20 сен 2025
Спасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получили ответ. Максим очень любит свой город и это чувствуется, от того и экскурсия не только интересная, но и очень познавательная!
Спасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получилиСпасибо за полное погружение в историю города. Все до мелочей понятно. На любой вопрос, мы получили
Е
Екатерина
29 авг 2025
Были вдвоём на экскурсии «Бессмертный Сталинград».
Экскурсия превзошла все ожидания: маршрут построен так, что история оживает буквально на каждом шагу. Мы увидели места, где решалась судьба города, и узнали не только
читать дальше

о сражениях, но и о людях, которые стояли за этими событиями.
Максим — отличный гид: рассказывает увлекательно, отвечает на вопросы, чувствуется его любовь к делу. Мы услышали не только о военном Сталинграде и подоплеку тех событий, но и другие интересные истории о городе, о чем мы сами спрашивали.
Обязательно вернёмся и пойдём с ним на другие экскурсии. Спасибо!

В
Владимир
24 авг 2025
Все прошло хорошо, как и ожидалось)
Все прошло хорошо, как и ожидалось)
А
Алексеенко
20 авг 2025
Максим подъехал к месту проживания, забрал, отлично вел экскурсию, были дети 12 и 16 лет и не пытались даже заснуть, а очень внимательно слушали, в конце экскурсии сложилась вся картинка про образование Царицына и далее переход в Сталинград, подробно рассказал и побывали в значимых местах Сталинградской битвы. Отличная экскурсия, рекомендую.
Ольга
Ольга
16 авг 2025
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Всем довольны, спасибо. Рекомендую.
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Всем довольны, спасибо. Рекомендую.Экскурсия очень интересная и насыщенная. Всем довольны, спасибо. Рекомендую.Экскурсия очень интересная и насыщенная. Всем довольны, спасибо. Рекомендую.
Федотова
Федотова
11 авг 2025
Огромное спасибо Максиму за экскурсию. Материал был понятен и интересен. Особенно полезная была для сына-подростка, увидеть места, о которых говорили на уроках по истории. И углубиться в переломный моменты Сталинградской битвы.
Вера
Вера
7 авг 2025
Максим - отличный гид. Забрал от дома, скорректировал маршрут с учетом особенностей нашей команды и маленького ребенка. Рассказывал интересно и про город, и про события военных лет. Детям понравилось, в Волгоград все влюбились❤️ Однозначно рекомендуем!
Максим - отличный гид. Забрал от дома, скорректировал маршрут с учетом особенностей нашей команды и маленькогоМаксим - отличный гид. Забрал от дома, скорректировал маршрут с учетом особенностей нашей команды и маленькогоМаксим - отличный гид. Забрал от дома, скорректировал маршрут с учетом особенностей нашей команды и маленького
И
Иршат
6 авг 2025
Отличная экскурсия, потрясающая эрудиция, знания, опыт и подача материала от Максима! Погружаешься в атмосферу трагических событий прошедших дней истории Сталинграда! Всем рекомендую!
Отличная экскурсия, потрясающая эрудиция, знания, опыт и подача материала от Максима! Погружаешься в атмосферу трагических событийОтличная экскурсия, потрясающая эрудиция, знания, опыт и подача материала от Максима! Погружаешься в атмосферу трагических событийОтличная экскурсия, потрясающая эрудиция, знания, опыт и подача материала от Максима! Погружаешься в атмосферу трагических событий
Наталья
Наталья
5 авг 2025
Здравствуйте, очень не люблю писать плохо, но постараюсь быть объективной. Экскурсия проводилась для семьи из 4-х человек, 2-е детей 8 и 12 лет. Я сразу предупредила, что главное заинтересовать их.
Максим
читать дальше

Александрович очень вежливый, освободил для нас время, хотя в этот день экскурсия не была у него предусмотрена. Он, действительно, обладает энциклопедическими знаниями, чувствуется, что хорошо знает город и его историю, очень любит его, много личных впечатлений и воспоминаний его бабушек, про бабушек о войне.
Почитав отзывы, я очень хотела именно этого экскурсовода, и экскурсию по местам воинских событий. Но, к сожалению, ожидания не были оправданы в полной мере.
1. Хорошо знать историю и хорошо о ней рассказать разные вещи. Я не увидела структуры и логики в рассказе. Создалось ощущение, что мы уже должны были многое знать и наши знания только дополнялись. Вижу дом рассказываю о нем…
2. Всё смешалось ВОВ, Гражданская война, Петр 1, основание города и т. п. постоянно прыгали во времени.
3. Куча дат и фамилий, особенно, когда ехали на машине «посмотрите направо, посмотрите налево» из машины особенно ничего не видно (низкая и сидя посередине сзади, только ноги памятников)
4. И мотонная, быстрая речь, с кучей дат и фамилий, которые тебе ни о чем не говорят и не понятно к какой эпохе относятся. В конце концов дети задремали сзади, да я тоже. Было похоже на аудиогид. И, если вначале, я пыталась составить логику повествования и представить картину, то в конце сдалась.

Но спасибо, кое-что мы запомнили. О доме Павлова, Мельнице, узнали о том, что символизирует Мамаев Курган, его скульптуры и мемориалы, это было действительно очень интересно и познавательно.
Но для себя сделали вывод, что стоимость экскурсии завышена и она не структурирована. Кол-во дат и фамилий стоит заменить интересными фактами и не «прыгать» с одного события на другое, с одной эпохи в другую. Наверное, человеку, который много знает о городе, кажется все понятным и логичным, но для нас, обывателей, а тем более для детей, было скучно (но не всегда).

З
Зося
29 июл 2025
Максим Александрович- потрясающий экскурсовод! Глубочайшие знания истории, четкая подача информации! Мы проехали по Сталинграду, узнали о прошлом и настоящем образцового советского города. Комплекс Мамаев Курган поразил своим величием. Вечная память Героям!
Е
Евгения
27 июл 2025
Остались в восторге от экскурсии! Максим Александрович – гид с потрясающей эрудицией: его знания не просто глубокие, а поистине энциклопедические. Он умеет увлечь и взрослых, и детей, рассказывая о Волгограде
читать дальше

так, что даже сложные исторические факты становятся интересными и понятными.

Программа была отлично продумана: комфортное перемещение на авто чередовалось с пешими прогулками, что позволило увидеть город с разных ракурсов без усталости. Особенно впечатлили детали, о которых не прочтёшь в путеводителях, – чувствуется настоящая любовь гида к своему делу.

Однозначно рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с Волгоградом – она оставила яркие впечатления и желание вернуться снова! Спасибо Максиму Александровичу за профессионализм и душевную подачу материала!

Остались в восторге от экскурсии! Максим Александрович – гид с потрясающей эрудицией: его знания не простоОстались в восторге от экскурсии! Максим Александрович – гид с потрясающей эрудицией: его знания не просто
Алексей
Алексей
26 июл 2025
Восхитительная экскурсия, были семьёй, с супругой и ребёнком 9 лет.
Максим прекрасно знает свое дело, знает и любит историю своего города, уходящую далеко за пределы Сталинградской битвы. Рассказ насыщен историческим фактами
читать дальше

и разными любопытными деталями. По времени всё так же прекрасно организовано.

Полное погружение в историю великолепного города и даже немного планов на будущее этой туристической жемчужины страны.
Однозначно рекомендую всем, кому интересна история не просто с датами, а и с именами и интересными деталями.

А
Ая
22 июл 2025
Замечательная, интересная, насыщенная описанием исторических событий, датами, патриотическими чувствами экскурсия! Комфортное передвижение на авто с кондиционером, частично пешком - на Мамаевом Кургане. Максим влюбил нас в Волгоград, обязательно вернёмся сюда на подольше
Светлана
Светлана
7 июл 2025
Максим Александрович забрал нас с отеля, сразу рассказал нам весь маршрут, скорректировали его с учетом нашей конечной точки. Было интересно и нам и детям, поэтому однозначно рекомендую!
О
Олег
2 июл 2025
Отличная экскурсия. Максим - кладезь энциклопедических знаний о своем городе и его истории.

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии из Волгограда

Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Начало: У железнодорожного вокзала
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Пешая
2 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
15 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде