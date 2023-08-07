Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана

Экскурсия в Волгограде: строительство памятника-ансамбля на Мамаевом Кургане

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Посетите самый знаковый символ Волгограда — Мамаев Курган — и узнайте о нем много интересных фактов! Я расскажу вам об основных периодах строительства памятника-ансамбля и покажу самые главные его достопримечательности.
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Главная высота России: 135 дней обороны Мамаева Кургана
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Входная площадь (вводная композиция «Память поколений», тумбы с землей городов-героев)
  • Аллея пирамидальных тополей
  • Площадь стоявших на смерть
  • Стены-руины
  • Площадь героев
  • Монументальный рельеф
  • Зал Воинской славы (просмотр смены почётного караула)
  • Площадь Скорби
  • Главный монумент «Родина-мать зовёт»
  • Малая братская могила, Храм «Всех Святых»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Во время нашей пешей прогулки мы подробно ознакомимся с историей высоты 102.0, узнаем о происхождении её названия, этапах Сталинградского сражения, подробностях строительства памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», поговорим о каждой скульптуре, посмотрим на смену почётного караула в Зале Воинской славы и получим ответы на все интересующие вас вопросы!

Важно:

  • Обращайте внимание, что на территории комплекса не предусмотрены пандусы, что затрудняет передвижение детей в колясках и маломобильных граждан!
  • Ориентируйтесь на погодные условия. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе головной убор и питьевую воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)
Завершение: Ул. Мамаев Курган, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обращайте внимание, что на территории комплекса не предусмотрены пандусы, что затрудняет передвижение детей в колясках и маломобильных граждан!
  • Ориентируйтесь на погодные условия. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе головной убор и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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