Экскурсия в Волгограде: строительство памятника-ансамбля на Мамаевом Кургане
Посетите самый знаковый символ Волгограда — Мамаев Курган — и узнайте о нем много интересных фактов! Я расскажу вам об основных периодах строительства памятника-ансамбля и покажу самые главные его достопримечательности.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Входная площадь (вводная композиция «Память поколений», тумбы с землей городов-героев)
- Аллея пирамидальных тополей
- Площадь стоявших на смерть
- Стены-руины
- Площадь героев
- Монументальный рельеф
- Зал Воинской славы (просмотр смены почётного караула)
- Площадь Скорби
- Главный монумент «Родина-мать зовёт»
- Малая братская могила, Храм «Всех Святых»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Во время нашей пешей прогулки мы подробно ознакомимся с историей высоты 102.0, узнаем о происхождении её названия, этапах Сталинградского сражения, подробностях строительства памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», поговорим о каждой скульптуре, посмотрим на смену почётного караула в Зале Воинской славы и получим ответы на все интересующие вас вопросы!
Важно:
- Обращайте внимание, что на территории комплекса не предусмотрены пандусы, что затрудняет передвижение детей в колясках и маломобильных граждан!
- Ориентируйтесь на погодные условия. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе головной убор и питьевую воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана)Завершение: Ул. Мамаев Курган, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Обращайте внимание, что на территории комплекса не предусмотрены пандусы, что затрудняет передвижение детей в колясках и маломобильных граждан!
- Ориентируйтесь на погодные условия. В жаркую погоду рекомендуется иметь при себе головной убор и питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Мамаев Курган
Популярные места
Великая отечественная война
Родина-мать зовёт!
Похожие туры из Волгограда
Групповая
2 часа
Мамаев курган: от первого боя до наших дней
Исследовать один из крупнейших мемориальных комплексов мира и расшифровать его главные композиции
у подножья Мемориального комплекса «Героям Сталинг...
9 авг
15 авг
16 авг
17 авг
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Мамаев курган: история в камне
Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса
у Мамаева кургана
Завтра
9 авг
10 авг
12 авг
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мамаев курган в деталях
Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты
у подножия Мамаева кургана
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
2 350₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии