Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Мамаев курган - это место, где оживает история Сталинградской битвы. Каждый элемент памятника-ансамбля рассказывает о героизме советских солдат. Посетители смогут увидеть ключевые композиции, изучить рельефы стен-руин и понять значение главной скульптуры комплекса. На высоте 102,0 становится ясно, почему здесь шли ожесточённые бои. Экскурсия охватывает Площадь Героев, Зал Воинской Славы и Площадь Скорби, где находится скульптура «Скорбь Матери»

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Описание экскурсии

Мы пройдём весь комплекс — от входной площади до главного монумента.

Вы узнаете, как выглядело место во время Сталинградской битвы и как зарождалась идея комплекса, раскроете символизм его деталей.

Стены-руины покажут самый страшный день для Сталинграда и перелом Сталинградской битвы. Штурмовые группы, подвиги снайперов, связистов, новобранцев, простых людей — всё это вы прочтёте в каменной летописи.

Свои истории расскажут и скульптуры на Площади Героев: выстроенные в шеренгу, они будто готовы продолжить бой.

Пройдя 200 символических ступеней, мы войдем в Зал Воинской Славы, где солдаты ежедневно несут караул и горит Вечный огонь, освещая 7200 имён погибших героев.

На Площади Скорби вы увидите скульптуру «Скорбь Матери». Остановимся у могилы Василия Чуйкова: «Командир Штурм», он не раз оказывался на грани жизни и смерти — я расскажу о его удивительной судьбе и боевой дороге его солдат.

И, конечно, особого внимания заслуживает главный монумент комплекса — «Родина Мать Зовёт!». Как его возводили, какими были первоначальные проекты, кем вдохновлялся скульптор и сколько весит «главная женщина Волгограда» — поговорим об этом у главного монумента комплекса.

Организационные детали