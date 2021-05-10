Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Мамаев курган: история в камне

Подняться на главную высоту России и понять, как память о Войне воплотилась в архитектуре комплекса

5
3 отзыва
Татьяна
Татьяна – Гид из Волгограда
Каждая деталь здесь говорит о страшных 200 днях Сталинградской битвы, о подвигах русских солдат.

Мы осмотрим ключевые композиции памятника-ансамбля, увидим смену роты Почётного караула, расшифруем рельефы стен-руин и отдельно поговорим о главной скульптуре комплекса.

На высоте 102, 0 станет понятно без слов, почему за эту точку в городе шли такие жестокие бои.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.

Экскурсия

500 ₽ за человека

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Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне

Что вас ожидает

Мы пройдём весь комплекс — от входной площади до главного монумента.

Вы узнаете, как выглядело место во время Сталинградской битвы и как зарождалась идея комплекса, раскроете символизм его деталей.

Стены-руины покажут самый страшный день для Сталинграда и перелом Сталинградской битвы. Штурмовые группы, подвиги снайперов, связистов, новобранцев, простых людей — всё это вы прочтёте в каменной летописи.

Свои истории 📖 расскажут и скульптуры на Площади Героев: выстроенные в шеренгу, они будто готовы продолжить бой.

Пройдя 200 символических ступеней, мы войдем в Зал Воинской Славы, где солдаты ежедневно несут караул и горит Вечный огонь, освещая 7200 имён погибших героев.

На Площади Скорби вы увидите скульптуру «Скорбь Матери». Остановимся у могилы Василия Чуйкова: «Командир Шторм», он не раз оказывался на грани жизни и смерти — я расскажу о его удивительной судьбе и боевой дороге его солдат.

И, конечно, особого внимания заслуживает главный монумент комплекса — «Родина Мать Зовёт!». Как его возводили, какими были первоначальные проекты, кем вдохновлялся скульптор и сколько весит «главная женщина Волгограда» — поговорим об этом и о всем триптихе «Меч Победы».

Организационные детали

  • У входа на памятник-ансамбль можно купить цветы для возложения (только наличными)
  • Нам предстоит пройти около 1.5 км — позаботьтесь об удобной обуви
🚩 Начало и место завершения: у Мамаева кургана
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Мамаев курган: история в камне
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я живу в Волгограде с рождения. Путешествия и общение с людьми — две мои главные страсти. Получив два технических образования, я все-таки попала в туристическую сферу, и пазл сложился. Сейчас я аттестованный экскурсовод по Волгограду и области. Я не люблю сухие факты и цифры, поэтому наше путешествие будет строиться на запоминающихся историях. Главное, что я ценю всегда и везде, — это свобода: в еде, внешности, жизни и на экскурсиях. Так что, я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими идеями, интересами и пожеланиями. До встречи!
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3 настоящих отзыва от туристов

Ю
10 мая 2021
Ходили на экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Все очень понравилось. Татьяна очень интересно все рассказывает, показывает дополнительные фото. Слушать очень интересно. Экскурсия получилась очень информативная. Спасибо Татьяне!! Однозначно рекомендуем!
М
5 мая 2021
Очень понравилась экскурсия. Наш гид Татьяна не просто провела невероятно интересную экскурсию для нас взрослых, где мы узнали интересные факты, но и смогла заинтересовать наших маленьких детей, всю экскурсию они не отходили от неё не на шаг. Рекомендую!
С
24 апр 2021
Татьяна очень интересно рассказывает. Видно, что эта тема близка ей.

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