Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Волгограда

Мы пройдём весь комплекс — от входной площади до главного монумента.
Вы узнаете, как выглядело место во время Сталинградской битвы и как зарождалась идея комплекса, раскроете символизм его деталей.
Стены-руины покажут самый страшный день для Сталинграда и перелом Сталинградской битвы. Штурмовые группы, подвиги снайперов, связистов, новобранцев, простых людей — всё это вы прочтёте в каменной летописи.
Свои истории расскажут и скульптуры на Площади Героев: выстроенные в шеренгу, они будто готовы продолжить бой.
Пройдя 200 символических ступеней, мы войдем в Зал Воинской Славы, где солдаты ежедневно несут караул и горит Вечный огонь, освещая 7200 имён погибших героев.
На Площади Скорби вы увидите скульптуру «Скорбь Матери». Остановимся у могилы Василия Чуйкова: «Командир Штурм», он не раз оказывался на грани жизни и смерти — я расскажу о его удивительной судьбе и боевой дороге его солдат.
И, конечно, особого внимания заслуживает главный монумент комплекса — «Родина Мать Зовёт!». Как его возводили, какими были первоначальные проекты, кем вдохновлялся скульптор и сколько весит «главная женщина Волгограда» — поговорим об этом у главного монумента комплекса.
Организационные детали
У входа на памятник-ансамбль можно купить цветы для возложения (только наличными)
Нам предстоит пройти около 1.5 км — позаботьтесь об удобной обуви
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1100 ₽
Дети до 14 лет
800 ₽
Стандартный билет
1206 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5209 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов читать дальшеуменьшить
— современный. Любовь к родному городу помогает нам раскрыть его разные грани, ведь здесь даже камни рассказывают захватывающие истории, а дома создают яркую мозаику, перенося нас из одной эпохи в другую. И мы следуем за ними и рассказываем через них свою историю — историю Волгограда, Сталинграда, Царицына. Уверены, наш город не раз удивит вас и точно останется в вашем сердце. А мы с удовольствием поможем вам встретиться и узнать друг друга получше.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 363 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
363
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Экскурсоводом была Анна, это просто чудо человек! Мы с дочкой в полном восторге! Спасибо огромное за профессионализм! Я не заметила как пролетело время, просто на одном дыхании! Очень переживала что мероприятие читать дальшеуменьшить
на 9 мая назначено, можем потеряться, так как людей невероятное количество в этот день, но Анна очень грамотно организовала нашу группу, окружила заботой и вниманием каждого участника! Впечатления незабываемые! Спасибо огромное Вам!
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Елизавета
были в 24 году в августе. была экскурсовод Евгения - она просто лучшая! пишу этот отзыв в её день Рождения - 1 апреля. желаю профессиональных и творческих успехов. экскурсия была просто невероятно интересной! обязательно всем!
+3
Татьяна
Ответ организатора:
Елизавета, огромнейшее вам спасибо! Хочу сказать, что ваш отзыв стал мне отдельным подарком, потому что помнить об экскурсии через время читать дальшеуменьшить
и уделить внимание гиду в день рождения - это очень дорогого стоит! Большое вам спасибо! Прочитала день в день - 1 апреля, но не сразу увидела, что теперь здесь можно вам ответить. До новых встреч!
Евгения.
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М
Мария
Были на экскурсии с экскурсоводом Анной. Получили грандиозные впечатления. Грамотный исторический комментарий Анны был очень полезен для погружения в контекст как непосредственно военных событий, так и создания памятника. Рекомендую к посещению, в том числе с подросшими детьми.
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Ирина
Остались в восторге от экскурсии. Анне низкий поклон. Цельно, мощно, чётко и профессионально подан материал. Слезы непроизвольно наворачивались на протяжении всей экскурсии. Обязательно вернёмся снова. Спасибо вам огромное.
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J
Julia
Потрясающий гид Анна! влюблена в свой город и в свою профессию, интересно, не занудно, столько мелких деталей, были с детьми, понравилось всем!) спасибо
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Ю
Юлия
Уважаемая Анна!
Наша семья говорит вам спасибо. Вы провели для нас очень хорошую экскурсию по Мамаеву кургану.
Вы отличный экскурсовод. Ваша экскурсия была очень интересной и познавательной.
Нам очень понравился ваш рассказ об читать дальшеуменьшить
истории. Он был увлекательным. Слушать вас было интересно всем людям. Возраст не имел значения.
Нашим детям тоже было интересно. У нас два сына 10 и 12 лет. Они слушали вас очень внимательно всю прогулку.
Вы также хорошо всё организовали. Девятое мая — это день с большим числом людей. Но вы повели группу так, что мы нигде не стояли в очереди. Мы успели посмотреть все важные места.
Благодаря вам этот памятник стал для нас живым. Мы смогли почувствовать историю. Анна, Было видно, что вы любите свою работу.
Мы будем советовать вас другим людям. Расскажем о вас тем, кто поедет в Волгоград.
Организаторам экскурсии спасибо за Анну!
С уважением, Семья Мелеховых.
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