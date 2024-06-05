🚶 Пешая Групповая 2 часа 176 отзывов Групповая экскурсия на Мамаев курган: подвиги Сталинградской битвы Каждая деталь Мамаева кургана рассказывает о 200 днях Сталинградской битвы. Осмотрите ключевые композиции, смену Почётного караула и главный монумент Начало: у Мамаева кургана 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 207 отзывов Мамаев курган в Волгограде: живая история Сталинградской битвы Окунитесь в эпоху Великой Отечественной войны, посетив ключевую точку Сталинградской битвы Начало: у подножия Мемориального комплекса «Героям Сталинг... от 1 070 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 293 отзыва Популярное предложение Первая встреча с Волгоградом: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Волгоградом через его исторические события и знаковые места. Узнайте о Сталинградской битве, посетите Мамаев курган и полюбуйтесь Волгой Начало: На площади Павших Борцов 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 254 отзыва Мамаев курган в деталях Посетить «визитную карточку» города, расшифровать ее памятники и узнать небанальные факты Начало: У подножия Мамаева кургана 2 667 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 317 отзывов Индивидуальная экскурсия на Мамаев курган - «главная высота России» Погрузитесь в историю Мамаева кургана, узнайте о Сталинградской битве и знаменитостях, посещавших это место. Уникальная экскурсия для любителей военной истории Начало: У Мамаева кургана 3 338 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 25 отзывов Мамаев курган: групповая иммерсивная экскурсия Погружение в историю Мамаева кургана через аудиопроменад. Узнайте о подвигах героев и создании мемориала с помощью звуковых эффектов и музыки Начало: у подножия мемориального комплекса «Героям Сталинг... Расписание: в среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:30 и 14:30 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 116 отзывов Большое знакомство с Волгоградом Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия Начало: На площади Павших борцов у вечного огня 4 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Познавательная экскурсия по Волгограду: Мамаев курган и метротрам Погрузитесь в историю Волгограда: от Мамаева кургана до подземного трамвая в увлекательной экскурсии 7 343 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Мамаев курган - символ Волгограда Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве Начало: У Мамаева кургана 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Экскурсия на Мамаев Курган Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России» Начало: У подножия Мамаева Кургана 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Экскурсия по Волгограду: Мамаев курган, Волгоградский элеватор, остров Людникова Погрузитесь в историю Сталинградской битвы, посетив знаковые места Волгограда. Узнайте о боях за город, героях и ключевых событиях сражения на Волге 5 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 4 отзыва Визитные карточки Волгограда за 60 минут Захватывающая поездка по Волге с осмотром главных достопримечательностей Волгограда. Полюбуйтесь набережной, Мамаевым курганом и другими знаковыми местами Начало: У яхт-клуба «Олимп» от 7 750 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 107 отзывов Волгоград: территория побед Начало: По договоренности или 0-километр Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Пешая обзорная экскурсия по Волгограду Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов Расписание: По договоренности 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней Начало: Площадь Павших Борцов Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, в любое время от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 148 отзывов Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина Расписание: Ежедневно от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Мамаеву кургану Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 73 отзыва Мамаев курган: здесь всё стонало от металла Начало: Подножие Мамаева кургана Расписание: В любой день, в любое время от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 40 отзывов Обзорная по центру города и Мамаеву кургану Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, в любое время 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 87 отзывов Мамаев Курган - главная высота России Отправьтесь на двухчасовую прогулку по Мамаеву кургану и откройте для себя мемориальный комплекс, посвящённый героям Сталинградской битвы Начало: У подножия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане от 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Вечерний (дневной) Мамаев курган Начало: Остановка «Мамаев курган» Расписание: Будни: с 10:00, выходные с 10:00 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0 Начало: Подножие Мамаева кургана Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам) от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Мамаев курган в Волгограде: память и подвиг на экскурсии Исследуйте Мамаев курган и его историю в индивидуальной экскурсии с рассказом о Евгении Вучетиче Начало: Вводная композиция «Память поколений» Расписание: Любой день от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград 5 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «В том кургане похоронена война» или история легендарной высоты 102.0 Начало: Проспект Ленина, 61 Расписание: По договоренности 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Мамаев Курган: героическая история Волгограда в индивидуальном формате Познавательное путешествие по Мамаеву Кургану раскроет страницы истории Сталинградской битвы Начало: Проспект ИМ.В.И. Ленина (подножие Мамаева Кургана) от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда Начало: Улица Мира, 12, Волгоград Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва «Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь Расписание: Ежедневно, в любое время от 6 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск Расписание: Ежедневно от 6 990 ₽ за всё до 5 чел.