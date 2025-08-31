Мамаев курган - это не просто место, а символ стойкости и мужества. Здесь каждый камень дышит историей.
Экскурсия проведет вас по ключевым точкам мемориала, включая знаменитый монумент «Родина-мать зовёт», Зал Воинской славы и Площадь героев. Узнайте о создании мемориала и о том, какой смысл вложил скульптор Вучетич в памятник-ансамбль. Это путешествие в прошлое позволит вам глубже понять значимость событий, происходивших здесь
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю
- 🏛️ Знаковые монументы
- 🗣️ Интересные рассказы
- 🎨 Художественное наследие
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Монумент «Родина-мать зовёт»
- Зал Воинской славы
- Площадь героев
Описание экскурсии
На экскурсии вы погрузитесь в историю Сталинградского сражения, представите ход тяжелых боёв за город и Мамаев курган, а также услышите о простых советских гражданах, которые стали героями в годы тяжелейших испытаний нашей Родины. Наша беседа станет для вас не простым перечислением фактов, а ожившей историей: я создам атмосферу того времени, расскажу о судьбах героев и величии их подвигов.
Вы увидите:
Мы обсудим:
- Историю создания мемориала и его авторский коллектив
- Смысл, который вложил скульптор Вучетич в памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мамаева кургана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 740 туристов
Я — учитель истории, страстно увлечённый своим предметом. Для меня история — это не просто набор дат и событий, а живая ткань жизни, полная драматизма, героизма и уроков. Своим ученикам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Фотографии от путешественников
Т
Теличко
31 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, экскурсовод обращала внимание на детали и объясняла, какой замысел авторов был в той или иной детали. Большое спасибо! Сильнейшие впечатления останутся надолго
Дата посещения: 31 августа 2025
Л
Людмила
16 авг 2025
Если планируете посетить Мемориальный комплекс, то только с экскурсоводом! Очень рекомендую Сергея. Интересная подача информации, исторические события, много моментов, на которые самостоятельно сами не обратили внимания.Буду рекомендовать друзьям и знакомым!
Дата посещения: 15 августа 2025
О
Ольга
13 авг 2025
Очень рекомендую Сергея. Экскурсия прошла легко и интересно, ребёнок 11 лет много чего запомнил и заинтересовался дальнейшим изучением Сталинградской битвой.
Дата посещения: 13 августа 2025
К
Кузнецов
16 июл 2025
Великолепный Экскурсовод! Мы всей семьёй в восторге. Грамотная речь, увлекательный и подробный рассказ, интересно как взрослым так и детям
Дата посещения: 16 июля 2025
О
Ольга
29 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось.
Дата посещения: 28 июня 2025
Андрей
3 ноя 2025
Голос Сергея во время экскурсии ощущается как голос военного корреспондента времен Великой Отечественной Войны. С ним погружаешься в события Сталинградской битвы, мурашки бегут по коже от рассказов.
По нашему мнению идеальный гид для такого места.
По нашему мнению идеальный гид для такого места.
Татьяна
29 сен 2025
В сентябре месяце мы посетили город Волгоград, который славится своими историческими памятниками, среди которых особое внимание заслуживает мемориальный комплекс Мамаев курган. При его посещении мы воспользовались услугой индивидуального гида по
Марина
29 сен 2025
Хотим сказать большое спасибо за проведение экскурсии по Мамаеву Кургану, нашему экскурсоводу Сергею.
В этот день сложилось все– хорошая погода, отличный экскурсовод. И в итоге создались замечательные впечатления о посещении этого
В этот день сложилось все– хорошая погода, отличный экскурсовод. И в итоге создались замечательные впечатления о посещении этого
Е
Елена
28 сен 2025
Отличная экскурсия! Настоятельно рекомендую!
А
Анна
24 сен 2025
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ребёнок 10 лет тоже слушал внимательно.
Е
Елена
16 сен 2025
Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и позновательно. Получили ответы на все свои вопросы.
Г
Густова
29 авг 2025
Были на экскурсии с Сергеем. 100% попадание! Было интересно, познавательно и очень комфортно!
Сергею спасибо!
Сергею спасибо!
Юлия
25 авг 2025
Отличная экскурсия, большое спасибо Сергею! Получили максимально исчерпывающую информацию о комплексе Мамаев курган. Сергей заинтересовал и взрослых и подростков. 1,5 часа пролетели на одном дыхании.
От души рекомендуем Сергея!
От души рекомендуем Сергея!
А
Анатолий
23 авг 2025
Все отлично, хороший парень
О
Ольга
18 авг 2025
Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию. Узнали много интересных фактов, время пролетело на одном дыхании. Были с двумя маленькими детьми, даже их увлек рассказ Сергея.
Входит в следующие категории Волгограда
