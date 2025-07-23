Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 отзыв

Описание экскурсии Эта история написана по мотивам достоверных дневников, писем и воспоминаний молодых людей и детей, которые перенесли на себе всю боль и силу того времени. Герои, Серафима и Дмитрий, собирательный образ людей, переживших Сталинградскую битву. Наш аудио спектакль разворачивается в центре города и проходит по значимым местам, которые связаны с повествованием. Часовая прогулка, 4000 шагов. Важная информация: Вы переживёте события довоенного Сталинграда и Сталинградской битвы через дневники, письма и воспоминания детей и молодых его жителей, озвученных профессиональными актёрами и детьми с большим опытом озвучки. Диктор даст историческую информацию о Сталинграде и соединит воспоминания героев аудиоспектакля в одну линию повествования. В ходе экскурсии наших гостей ждут неожиданные моменты, которые помогут сохранить о нашей истории самые волнительные воспоминания.

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Волгоград, ул. Мира, д. 12 Завершение: Г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 47. Верхняя терраса Панорамы Сталинградской битвы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.