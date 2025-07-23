Описание экскурсииЭта история написана по мотивам достоверных дневников, писем и воспоминаний молодых людей и детей, которые перенесли на себе всю боль и силу того времени. Герои, Серафима и Дмитрий, собирательный образ людей, переживших Сталинградскую битву. Наш аудио спектакль разворачивается в центре города и проходит по значимым местам, которые связаны с повествованием. Часовая прогулка, 4000 шагов. Важная информация: Вы переживёте события довоенного Сталинграда и Сталинградской битвы через дневники, письма и воспоминания детей и молодых его жителей, озвученных профессиональными актёрами и детьми с большим опытом озвучки. Диктор даст историческую информацию о Сталинграде и соединит воспоминания героев аудиоспектакля в одну линию повествования. В ходе экскурсии наших гостей ждут неожиданные моменты, которые помогут сохранить о нашей истории самые волнительные воспоминания.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Волгоград, ул. Мира, д. 12
Завершение: Г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 47. Верхняя терраса Панорамы Сталинградской битвы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Вы переживёте события довоенного Сталинграда и Сталинградской битвы через дневники, письма и воспоминания детей и молодых его жителей, озвученных профессиональными актёрами и детьми с большим опытом озвучки. Диктор даст историческую информацию о Сталинграде и соединит воспоминания героев аудиоспектакля в одну линию повествования
- В ходе экскурсии наших гостей ждут неожиданные моменты, которые помогут сохранить о нашей истории самые волнительные воспоминания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
23 июл 2025
Погрузились в атмосферу Сталинградской битвы, увидели исторические места, получили интересные сувениры. Всем рекомендую.
