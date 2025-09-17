Экскурсия в Волгограде "Голоса опалённых страниц" предлагает уникальный опыт погружения в историю.На основе подлинных дневников и писем, аудиоспектакль в наушниках оживляет воспоминания о Сталинградской битве.Маршрут начинается у гостиницы "Волгоград" и

проходит через знаковые места, такие как Аллея Героев, улица Мира и дом Павлова. Профессиональные актёры озвучивают истории, позволяя почувствовать атмосферу того времени. Это путешествие оставит неизгладимое впечатление и расширит ваши знания о героическом прошлом города

Описание экскурсии

Мы начнём у гостиницы «Волгоград», пройдём по Аллее Героев к зданию бывшего ЦУМа — тому самому месту, где в январе 1943 года был пленён фельдмаршал Паулюс.

Свернём на улицу Мира — первую восстановленную улицу послевоенного города. Маршрут наполнен воспоминаниями Серафимы о трагических днях, пережитых в руинах.

Увидим здание старой синагоги — одно из немногих, что уцелело в битве. Здесь когда-то лечили, прятались и верили.

Остановимся у Галереи им. И. И. Машкова, где вы узнаете историю Сталинградской картинной галереи.

У бывшего педагогического института героиня поделится воспоминаниями о студенчестве — тихом, счастливом времени. И выведет нашу группу к местам самых ожесточённых боёв.

У дома Павлова и мельницы Гергардта услышим о героическом подвиге красноармейцев. Эти здания стали символами несгибаемости. Дальше враг не прошёл!

И, наконец, мы подойдём к Волге — туда, где шум боёв сменяется тишиной. И памятью. Маршрут заканчивается на верхней террасе панорамы Сталинградской битвы.

Организационные детали