Иммерсивная прогулка по Волгограду «Голоса опалённых страниц»
Путешествие в прошлое Волгограда через аудиоспектакль. Узнайте о судьбах людей, переживших Сталинградскую битву, прогуливаясь по историческим местам
Экскурсия в Волгограде "Голоса опалённых страниц" предлагает уникальный опыт погружения в историю.
На основе подлинных дневников и писем, аудиоспектакль в наушниках оживляет воспоминания о Сталинградской битве.
Маршрут начинается у гостиницы "Волгоград" и
проходит через знаковые места, такие как Аллея Героев, улица Мира и дом Павлова. Профессиональные актёры озвучивают истории, позволяя почувствовать атмосферу того времени.
Это путешествие оставит неизгладимое впечатление и расширит ваши знания о героическом прошлом города
6 причин купить эту экскурсию
🎧 Погружение в историю через аудиоспектакль
🏛 Посещение знаковых мест Волгограда
📜 Основано на подлинных документах
🎭 Озвучка профессиональными актёрами
👥 Групповая экскурсия с проводниками
🗺 Уникальный маршрут по историческим местам
Что можно увидеть
Гостиница «Волгоград»
Аллея Героев
ЦУМ
Улица Мира
Старая синагога
Галерея ИМ.И.И. Машкова
Педагогический институт
Дом Павлова
Мельница Гергардта
Волга
Описание экскурсии
Мы начнём у гостиницы «Волгоград», пройдём по Аллее Героев к зданию бывшего ЦУМа — тому самому месту, где в январе 1943 года был пленён фельдмаршал Паулюс.
Свернём на улицу Мира — первую восстановленную улицу послевоенного города. Маршрут наполнен воспоминаниями Серафимы о трагических днях, пережитых в руинах.
Увидим здание старой синагоги — одно из немногих, что уцелело в битве. Здесь когда-то лечили, прятались и верили.
Остановимся у Галереи им. И. И. Машкова, где вы узнаете историю Сталинградской картинной галереи.
У бывшего педагогического института героиня поделится воспоминаниями о студенчестве — тихом, счастливом времени. И выведет нашу группу к местам самых ожесточённых боёв.
У дома Павлова и мельницы Гергардта услышим о героическом подвиге красноармейцев. Эти здания стали символами несгибаемости. Дальше враг не прошёл!
И, наконец, мы подойдём к Волге — туда, где шум боёв сменяется тишиной. И памятью. Маршрут заканчивается на верхней террасе панорамы Сталинградской битвы.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст 12+
Для прослушивания выдаются полноразмерные наушники с одноразовыми чехлами
Аудиозапись построена так, что есть технические паузы на переходы улиц — остановки для личных нужд не предусмотрены
При необходимости выдаются зонты-трости и одноразовые платочки
С вами будут проводники из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2500 ₽
Студенты
2250 ₽
Пенсионеры и люди старше 55 лет
2250 ₽
Школьники (до 16 лет включительно)
1300 ₽
Семейный 2+1
5500 ₽
Индивидуальная экскурсия 2-5 человек
10 000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Волгоград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 24 туристов
Я родилась и выросла в Волгограде и очень люблю свой город — его историю, атмосферу и людей. Особенно я увлечена темой иммерсивных экскурсий, которые помогают переживать историю вместе с ее
героями.
Вместе с профессиональной командой мы создаём по-настоящему уникальные проекты, где каждый гость становится частью живой истории, погружается в атмосферу и события, которые сформировали Волгоград. Для меня важно отходить от клише, делиться с жителями города и путешественниками искренними эмоциями и памятью, которая хранится в каждом уголке города. Не просто рассказывать о прошлом, а оживлять его, чтобы именно ВЫ были в центре событий 🤍
Я всегда рада сделать ваше знакомство с Волгоградом максимально глубоким и запоминающимся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Ю
Юлия
17 сен 2025
Чудесная экскурсия-прогулка буквально по всему центру города. Трогательная история и трепетное отношение к туристам. Интересная подача материала, где-то заставляет задуматься, где-то трогает до глубины души. Рассказывает о Сталинградской битвы не
фактами и историческими сводками, а голосами и рассказами простых людей и детей, переживших эти страшные времена в истории своего родного города. Рекомендую посетить данную экскурсию даже если вы не интересуетесь военной историей, однозначно история Симы никого не оставит равнодушным.
А
Алексей
2 сен 2025
Замечательная экскурсия! Можно ближе познакомиться с историей города через личные истории героев. Потрясающая атмосфера, слаженная команда. Рекомендую.
К
Коноплина
22 авг 2025
Экскурсия по Волгоградскому маршруту погрузила нас в атмосферу героического прошлого нашей страны — времен Великой Отечественной войны и особенно ожесточенных боев за Сталинград. Маршрут продуман таким образом, чтобы каждый участник
смог прочувствовать всю тяжесть испытаний, выпавших на долю защитников города. Мы проследовали по улицам, где буквально каждое здание хранит память о событиях давно минувших дней. Звучащие голоса фрагментов дневниковых записей и писем передавали чувства солдат и мирных жителей, переживших самые страшные дни осады Сталинграда. Мы узнали историю разрушенных зданий и улиц, заново открыли страницы истории нашего Отечества, ощущая глубокую связь с прошлым и осознавая важность памяти о подвигах предков. Данная экскурсия является отличным способом познакомиться с историей и глубже ощутить дух героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к великой эпохе и задуматься о ценности мира и жизни.
Алексей
22 авг 2025
Oтличная экскурсия. На столько необычной подачи материала я не ожидал. Рассказать о трагедии Сталинграда не сухими цифрами и заученными фактами это просто превосходно. История людей, которые пережили этот ужас берёт
за душу. Но самый пронзительный момент в экскурсии это голоса детей Сталинграда. И немой вопрос одной девочки почему эти "люди" нас ненавидят. Так и остался без ответа. А вообще надо сказать большое спасибо за такую экскурсию.
Д
Дмитрий
3 авг 2025
2 августа посетили всей семьёй экскурсию "Голоса опаленных страниц". Очень интересно! Трогательная до слез история девушки Симы. Эмоционально и познавательно! Рекомендуем к посещению.
В
Виталия
2 авг 2025
Отличная экскурсия. Необычная, душевная, открывающая город военной поры немного с другой стороны. Полностью погружаешься в атмосферу тех страшных дней и вместе с героиней проживаешь их. И в этот момент понимаешь,
насколько трагична была судьба этих мальчиков и девочек, ещё ничего не увидевших в жизни, но в большинстве своем уже обреченных никогда ничего и не увидеть. Организаторы большие молодцы. В жаркий день на экскурсию предлагаются белые солнцезащитные зонтики, что нас, жителей Урала, очень порадовало. Также удобно, что на экскурсию выдаются большие качественные наушники с одноразовыми чехлами, а не маленькие одноразовые. Огромное им спасибо!
Н
Наталья
20 июл 2025
Необычный формат экскурсии. Аудиорассказ от лица девушки Симы, прочувствовавшей на себе всё горе войны. Нас снабдили белыми зонтиками, наушниками и мы следовали за девушкой Екатериной, которая по пути следования указывала на значимые места из рассказа. Трогательная история Симы, до мурашек. Спасибо организаторам за такой формат.