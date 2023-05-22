Обзорная экскурсия превратится для вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи — стоит только надеть наушники! Вы погуляете по улицам Волгограда, следуя за голосом, слушая истории и легенды. Увидите главные достопримечательности города-героя и ощутите его пульс. Запись составлена историками и краеведами, прогулку дополняет музыка и звуковые эффекты.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду

Небольшой инструктаж, надеваем наушники — и идём за голосом, погружаясь в другую реальность. За 1 час вы проследите путь города и откроете любопытные факты о нём и его памятниках (мы удивляем даже местных жителей). При этом станете участниками действия: например, загадаете желание, почтите память героев и, возможно, захотите потанцевать под позитивную песню.

Что вы увидите

Маршрут охватывает самые значимые места и достопримечательности. Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев. Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной.

Организационные детали

Экскурсия проводится в группе минимум 2 человека, так как программа предполагает взаимодействие между участниками

Оборудование (наушники и одноразовые чехлы) выдаётся на время экскурсии

В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:

📸 групповые и индивидуальные фото

🍫🥤питательный батончик и лимонад