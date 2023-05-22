Иммерсивная прогулка по Волгограду

Познакомиться с городом в необычном, современном и познавательном формате аудиопроменада

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Обзорная экскурсия превратится для вас в захватывающее путешествие сквозь эпохи — стоит только надеть наушники! Вы погуляете по улицам Волгограда, следуя за голосом, слушая истории и легенды. Увидите главные достопримечательности города-героя и ощутите его пульс. Запись составлена историками и краеведами, прогулку дополняет музыка и звуковые эффекты.
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Иммерсивная прогулка по Волгограду
Ближайшие даты:
22
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду

Небольшой инструктаж, надеваем наушники — и идём за голосом, погружаясь в другую реальность. За 1 час вы проследите путь города и откроете любопытные факты о нём и его памятниках (мы удивляем даже местных жителей). При этом станете участниками действия: например, загадаете желание, почтите память героев и, возможно, захотите потанцевать под позитивную песню.

Что вы увидите

Маршрут охватывает самые значимые места и достопримечательности. Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев. Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в группе минимум 2 человека, так как программа предполагает взаимодействие между участниками
  • Оборудование (наушники и одноразовые чехлы) выдаётся на время экскурсии

В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:
📸 групповые и индивидуальные фото
🍫🥤питательный батончик и лимонад

в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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