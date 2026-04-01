Подарите себе незабываемое путешествие по Волгограду. Следуйте за голосом истории, открывая город с новой стороны
Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории.
Волгоград, город с богатым прошлым и героическим наследием, ждет вас в уникальной аудиоэкскурсии "Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду".
Это не просто экскурсия, читать дальшеуменьшить
это путешествие сквозь время, где вы станете свидетелями ключевых событий, формировавших современный облик города.
Начиная от Царицына до современного Волгограда, вы пройдете по историческим местам, увидите знаковые памятники и архитектурные шедевры, услышите забытые легенды и истории, рассказанные голосами профессиональных историков и краеведов. Ваш путь украсят музыкальные и звуковые эффекты, делая прогулку еще более атмосферной.
Маршрут экскурсии включает в себя железнодорожный вокзал, фонтан "Детский хоровод", Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского и многие другие значимые места.
В дополнение к незабываемым впечатлениям, каждый участник получит приятные бонусы: групповые и индивидуальные фото в подарок, а также питательный батончик и освежающий лимонад.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Волгограду, где история оживает в каждом слове
Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду
Небольшой инструктаж, надеваем наушники — и идём за голосом, погружаясь в другую реальность. За 1 час вы проследите путь города и откроете любопытные факты о нём и его памятниках (мы удивляем даже местных жителей). При этом станете участниками действия: например, загадаете желание, почтите память героев и, возможно, захотите потанцевать под позитивную песню.
Что вы увидите
Маршрут охватывает самые значимые места и достопримечательности. Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев. Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной.
Организационные детали
Экскурсия проводится в группе минимум 2 человека, так как программа предполагает взаимодействие между участниками
Оборудование (наушники и одноразовые чехлы) выдаётся на время экскурсии
В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок: 📸 групповые и индивидуальные фото 🍫🥤питательный батончик и лимонад
в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1700 ₽
Дети до 18 лет
1420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1872 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я автор и организатор иммерсивных прогулок в Волгограде. Люблю надевать наушники и погружать людей в другую реальность. Мне нравится дарить только позитивные и незабываемые эмоции людям, видеть их счастливые глаза!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Я обожаю иммерсивный формат, как экскурсий, так и спектаклей. Прогулка прошла легко и непринуждено. Знаете, что больше всего подкупило? Отношение к моему ребенку. Татьяна классно дополняла и подробно поясняла моему сыну какие то моменты. Это реально подкупает! Видно, что Татьяна точно занимается любимым делом!
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А
Амира
Недавно я посетила увлекательную экскурсию. С первых минут гид захватил наше внимание интересным рассказом и подходом к подаче материала. Атмосфера экскурсии оказалась очень душевной. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести время с пользой и получить массу положительных эмоций.
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З
Злата
В Волгограде были впервые, мы гости из Москвы)) До экскурсии успели самостоятельно осмотреть город, но нисколько не пожалели что закрепили увиденное на экскурссиии и узнали много интересных фактов. Татьяна- это 100% гид, любящая свой город, людей, интересный и позитивный человек🖐️🖐️🖐️
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О
Ольга
Восторг! Побывали на иммерсивной обзорной экскурсии по Волгограду. Необычный формат позволил не только узнать много интересного и нового, но и забыть на время обо всех делах, проблемах и стать самим собой. Татьяна - замечательный гид, провела нас по маршруту с большим энтузиазмом. Куча эмоций и отличное настроение на весь день! Очень рекомендуем! Точно не пожалеете. Подойдет для всех возрастов.
Татьяна
Ответ организатора:
Благодарю Вас за проведенный день вместе. Действительно после прогулки заряжаешься на целый день позитивными эмоциями. Жду Вас снова! Следующий маршрут Мамаев курган. До скорых встреч.
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Е
Елена
Приятное знакомство с городом, без лишней нагрузки датами и событиями и с ненавязчивым вовлечением участников в приятные активности. Для первого знакомства с городом - прекрасно.
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НатальяЩенина
Большое спасибо Татьяне за экскурсию. Экскурсия проходила в сопровождение аудиогида приятный милый голос. Все доступно показали рассказали. Я довольна.
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Входит в следующие категории Волгограда
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