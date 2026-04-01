Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Волгоград, город с богатым прошлым и героическим наследием, ждет вас в уникальной аудиоэкскурсии "Иммерсивная обзорная прогулка по Волгограду".Это не просто экскурсия,

это путешествие сквозь время, где вы станете свидетелями ключевых событий, формировавших современный облик города. Начиная от Царицына до современного Волгограда, вы пройдете по историческим местам, увидите знаковые памятники и архитектурные шедевры, услышите забытые легенды и истории, рассказанные голосами профессиональных историков и краеведов. Ваш путь украсят музыкальные и звуковые эффекты, делая прогулку еще более атмосферной. Маршрут экскурсии включает в себя железнодорожный вокзал, фонтан "Детский хоровод", Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского и многие другие значимые места. В дополнение к незабываемым впечатлениям, каждый участник получит приятные бонусы: групповые и индивидуальные фото в подарок, а также питательный батончик и освежающий лимонад. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Волгограду, где история оживает в каждом слове

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду

Небольшой инструктаж, надеваем наушники — и идём за голосом, погружаясь в другую реальность. За 1 час вы проследите путь города и откроете любопытные факты о нём и его памятниках (мы удивляем даже местных жителей). При этом станете участниками действия: например, загадаете желание, почтите память героев и, возможно, захотите потанцевать под позитивную песню.

Что вы увидите

Маршрут охватывает самые значимые места и достопримечательности. Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев. Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной.

Организационные детали

Экскурсия проводится в группе минимум 2 человека, так как программа предполагает взаимодействие между участниками

Оборудование (наушники и одноразовые чехлы) выдаётся на время экскурсии

В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:

📸 групповые и индивидуальные фото

🍫🥤питательный батончик и лимонад