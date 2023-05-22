Познакомиться с городом в необычном, современном и познавательном формате аудиопроменада
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мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Аудиопроменад по Царицыну, Сталинграду, Волгограду
Небольшой инструктаж, надеваем наушники — и идём за голосом, погружаясь в другую реальность. За 1 час вы проследите путь города и откроете любопытные факты о нём и его памятниках (мы удивляем даже местных жителей). При этом станете участниками действия: например, загадаете желание, почтите память героев и, возможно, захотите потанцевать под позитивную песню.
Что вы увидите
Маршрут охватывает самые значимые места и достопримечательности. Это ж/д вокзал, фонтан «Детский хоровод», Мемориально-исторический музей, собор Александра Невского, Новый экспериментальный театр, гостиница «Волгоград», площадь Павших борцов и Аллея Героев. Завершится прогулка у парадного входа в город со стороны Волги — белоснежных пропилей Центральной набережной.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в группе минимум 2 человека, так как программа предполагает взаимодействие между участниками
- Оборудование (наушники и одноразовые чехлы) выдаётся на время экскурсии
В дополнение к нашей экскурсии вы получите в подарок:
📸 групповые и индивидуальные фото
🍫🥤питательный батончик и лимонад
в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Привокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.