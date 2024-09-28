Познавательное путешествие по центральным улицам Волгограда и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» позволят вам узнать о ключевых событиях в истории города.
Вы увидите знаковые памятники, такие как площадь Павших борцов, гранитный обелиск защитникам Царицына и Вечный огонь.
Также вас ждёт экскурсия по музею, где представлены документы и мультимедийные материалы о событиях военных лет. Это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать дух времени
Вы увидите знаковые памятники, такие как площадь Павших борцов, гранитный обелиск защитникам Царицына и Вечный огонь.
Также вас ждёт экскурсия по музею, где представлены документы и мультимедийные материалы о событиях военных лет. Это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать дух времени
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия
- От железнодорожного вокзала мы пройдём к площади Павших борцов — центральной локации города
- Вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда
- Услышите историю Сталинградского универмага, где в январе 43-го был пленён фельдмаршал Паулюс
- На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву
- Пройдя мимо мимо мраморных стел Героев Советского Союза, мы выйдем на Центральную набережную к Парку Победы
- Осмотрим Дом Павлова — символ стойкости, геройства и воинского подвига — а также руины мельницы Гергардта и выставку образцов военной техники
Музейная экскурсия
Музей «Сталинградская битва» посвящён одному из самых известных сражений в мировой истории. Мемориальный комплекс необычной формы включает фондохранилище и круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
Организационные детали
- Обзорную экскурсию по городу для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Экскурсия по музею-панораме «Сталинградская битва» проходит в составе сборной группы. Экскурсию проводит сотрудник музея
- Экскурсионный билет оплачивается дополнительно и приобретается заранее
- Стоимость входного билета и экскурсии по залам музея и панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»: взрослые — 700 ₽ с человека, дети до 16 лет — 200 ₽ с человека, студенты — 400 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 11110 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
28 сен 2024
Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей - коренной житель, искусствовед, помимо исторических фактов, также рассказывал истории конкретных людей, родственников, которые пережили те страшные дни. Очень проникновенно. . Обязательно приедем еще, теперь хотим с детьми и надеемся попасть на другие экскурсии к Сергею ❤️. Рекомендую всем 100%!!!
Входит в следующие категории Волгограда
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