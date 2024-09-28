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Познавательное путешествие по центральным улицам Волгограда и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» позволят вам узнать о ключевых событиях в истории города.



Вы увидите знаковые памятники, такие как площадь Павших борцов, гранитный обелиск защитникам Царицына и Вечный огонь.



Также вас ждёт экскурсия по музею, где представлены документы и мультимедийные материалы о событиях военных лет. Это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать дух времени

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