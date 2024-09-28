Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»

Погрузитесь в историю Волгограда! Прогулка по центральным улицам и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют вам новые грани города
Познавательное путешествие по центральным улицам Волгограда и посещение музея-панорамы «Сталинградская битва» позволят вам узнать о ключевых событиях в истории города.

Вы увидите знаковые памятники, такие как площадь Павших борцов, гранитный обелиск защитникам Царицына и Вечный огонь.

Также вас ждёт экскурсия по музею, где представлены документы и мультимедийные материалы о событиях военных лет. Это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать дух времени
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты и события
  • 🏛️ Посещение музея-панорамы
  • 🌳 Прогулка по центральным улицам
  • 🔥 Вечный огонь и памятники
  • 🗣️ Профессиональные гиды
    • Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Прогулка по центру Волгограда с посещением музея-панорамы «Сталинградская битва»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Павших борцов
  • Гранитный обелиск защитникам Царицына
  • Вечный огонь
  • Сталинградский универмаг
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»

    • Описание экскурсии

    Обзорная экскурсия

    • От железнодорожного вокзала мы пройдём к площади Павших борцов — центральной локации города
    • Вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда
    • Услышите историю Сталинградского универмага, где в январе 43-го был пленён фельдмаршал Паулюс
    • На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву
    • Пройдя мимо мимо мраморных стел Героев Советского Союза, мы выйдем на Центральную набережную к Парку Победы
    • Осмотрим Дом Павлова — символ стойкости, геройства и воинского подвига — а также руины мельницы Гергардта и выставку образцов военной техники

    Музейная экскурсия

    Музей «Сталинградская битва» посвящён одному из самых известных сражений в мировой истории. Мемориальный комплекс необычной формы включает фондохранилище и круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

    Организационные детали

    • Обзорную экскурсию по городу для вас проведёт один из гидов нашего агентства
    • Экскурсия по музею-панораме «Сталинградская битва» проходит в составе сборной группы. Экскурсию проводит сотрудник музея
    • Экскурсионный билет оплачивается дополнительно и приобретается заранее
    • Стоимость входного билета и экскурсии по залам музея и панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»: взрослые — 700 ₽ с человека, дети до 16 лет — 200 ₽ с человека, студенты — 400 ₽ с человека

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У железнодорожного вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    Оксана
    28 сен 2024
    Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще с экскурсоводом. Сергей - коренной житель, искусствовед, помимо исторических фактов, также рассказывал истории конкретных людей, родственников, которые пережили те страшные дни. Очень проникновенно. . Обязательно приедем еще, теперь хотим с детьми и надеемся попасть на другие экскурсии к Сергею ❤️. Рекомендую всем 100%!!!
    Экскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло ещеЭкскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло ещеЭкскурсия оставила неизгладимые впечатления. Истории военных дней глубоко затронули душу. Считаю что нам очень повезло еще

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