Оживите историю Волгограда, сравнив старинные почтовые марки с реальными местами и памятниками
Описание экскурсииВы сможете взглянуть на Волгоград с нового ракурса, сопоставив старинные почтовые марки с реальными историческими местами. Они узнают, как город развивался, познакомятся с его прошлым через объекты, запечатленные на марках, и услышат интересные факты, легенды и истории. Экскурсия помогает лучше понять историю и архитектуру города, увидеть знакомые места с неожиданной стороны и узнать, как культура и искусство отражались на филателистических выпусках. Тема сочетает в себе ностальгию по прошлому, редкость филателистического материала и драматические исторические изменения Волгограда, от царских времен до современности. Маршрут проходит по центральной части города, включая такие знаковые места, как кинотеатр «Победа», проспект Ленина, Аллея Героев и центральная набережная. Мы начнем у театра кукол, будем останавливаться у зданий, изображенных на марках, и закончим прогулку возле музыкального театра. Важная информация: Экскурсия проводится при любой погоде, поэтому одевайтесь комфортно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кинотеатр «Победа»
- Школа № 83
- Проспект Ленина
- Здание областной Думы
- Ул. Аллея Героев
- Центральная набережная
- Театр музыкальной комедии
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 1
Завершение: Волгоград, ул. им. Чуйкова, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: В будние с 18:00, в выходные и праздники с 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится при любой погоде
- Поэтому одевайтесь комфортно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
12 сен 2025
Экскурсия не состоялась! Гид просто не пришел к назначенному времени. Долго не отвечал на звонки. В итоге ответил, сказал, что экскурсии не будет. И всё. Такие дела.
О
Олег
28 июл 2025
Отличная экскурсия по местам с почтовых марок, экскурсовод рассказывает детально и интересно
Очень хорошо, что экскурсия параллельно с фотографиями - сразу наглядно становится, как город выглядел раньше, и как выглядит сейчас
Спасибо!
