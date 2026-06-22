4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите путешествие по пяти районам и увидите нетуристические достопримечательности Волгограда: «неправильные» памятники и «забытую высоту». Я расскажу о людях и событиях, оставивших след в истории города, о закопанных домах и исчезнувшей реке. Покажу сооружения XVIII-XIX веков: храм святой Параскевы Пятницы и мистическое здание женской гимназии. Вы подниметесь на высоту, не уступающую Мамаеву кургану, и узнаете, где изначально планировали поместить скульптуру Родина-мать. Кроме того, я раскрою, как восстанавливался город после войны, и чем он живёт сейчас.
Маленькая Германия на юге России
Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», основанный на месте немецкой религиозной общины, увидите старинные дома и ощутите себя в Германии XVIII-XIX веков. Я расскажу, какой вклад внесла колония Сарепта в историю города, почему путешественники называли ее «жемчужиной калмыцких степей» и как она связана с первым горчичным заводом России.
Организационные детали
В стоимости экскурсии не включены транспортные расходы и входные билеты: музей «Старая Сарепта» — 450 ₽ взрослые, 350 ₽ дети; такси (в среднем) — 2500-3000 ₽ для компании не более трех человек
По желанию возможно посещение выставки «От Сталинграда до Берлина» с возможностью прокатиться на танке: доплата 300 ₽ для взрослых, 200 ₽ для детей; катание на танке — 500 ₽/чел.
Продолжительность экскурсии варьируется от 5 до 6 часов (в зависимости от нашего темпа и дорожных условий)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5209 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Вместе с командой увлечённых экскурсоводов мы показываем и даём вам прочувствовать совершенно разный Волгоград — купеческий дореволюционный, промышленный советский и вобравший в себя столько разных вкусов читать дальшеуменьшить
— современный. Любовь к родному городу помогает нам раскрыть его разные грани, ведь здесь даже камни рассказывают захватывающие истории, а дома создают яркую мозаику, перенося нас из одной эпохи в другую. И мы следуем за ними и рассказываем через них свою историю — историю Волгограда, Сталинграда, Царицына. Уверены, наш город не раз удивит вас и точно останется в вашем сердце. А мы с удовольствием поможем вам встретиться и узнать друг друга получше.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Побывали на экскурсии "Неизведанный Волгоград" осенью 2025 г. вместе с подругой. Многократно раньше бывала в Волгограде, но каждый раз не получалось посетить музей-заповедник "Старая Сарепта". И вот, наконец, моя мечта читать дальшеуменьшить
сбылась! Кроме того Татьяна показала нам ту часть города, куда мы раньше не заезжали, включая вход в Волго-Донской канал с гигантским памятником В. И. Ленину. Приобретая эту экскурсию, однако, надо учесть, что передвижение между объектами осуществляется не на личной машине организатора, а на такси. Этот формат был для меня непривычным. Это несколько удорожает мероприятие, но, к счастью, не влияет на его качество: машины были качественные, подавались без задержек. Ещё надо учитывать, что экскурсионные билеты в музей приобретаются дополнительно и на них не действуют никакие льготы. Огромным бонусом оказались рекомендации Татьяны по приобретению волгоградских сладких сувениров! С большим удовольствием ими воспользовались. Однозначно рекомендую эту экскурсию тем, кто приезжает в Волгоград не в первый раз.
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Екатерина
С Татьяной вы увидите нетуристический Волгоград) после посещения Лысой горы, направитесь в музей Старая Сарепта. Вся экскурсия- отличная!! С таким гидом точно не придется скучать!! Интересно все)) спасибо! Мы довольны!
+2
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E
Elena
Спасибо Татьяне за интересную содержательную экскурсию. Мы узнали некоторые интересные факты о городе, времен войны и до революционных времен. Хорошо организовано и содержательно.
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Л
Людмила
Спасибо Татьяне за нестандартный маршрут и его продуманность. Татьяна гибко его перестраивала по нашим пожеланиям, реагируя на пробки, при этом сохраняя динамику и интерес, и экономя наше время и силы. Спасибо!
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И
Инна
Рекомендуем! очень насыщенная экскурсия,переплетение эпох и событий:тут и мессионеры из Моравии Екатерининских времен,и неприступная высота боев за Сталинград,и канал Волга-Дон,и губернатор Никита Бекетов,и герои Великой Отечественной. Хороший старт для дальнейшего изучения города и новых экскурсий!
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Дмитрий
Хотелось бы поблагодарить Татьяну за отлично организованную и проведённую экскурсию! Очень интересно и спокойно подаваемый материал, который успевает усвоиться и соотнестись с местом пребывания. Возможность ознакомиться с историей города через читать дальшеуменьшить
самые разные его события (включая, конечно, и самые значимые) и важные, но не заполненные туристами, объекты! Особенно хотелось бы отметить гибкость Татьяны в плане структуры экскурсии - мы остались насыщенными, но, за 5-6 часов совершенно не уставшими)) Плюс, всегда можно согласовать свои пожелания и получить много разной, даже позабытой после обзорных экскурсий, информации:) племянник (16 лет) и я максимально довольны!