4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волгоград сквозь века

Вы совершите путешествие по пяти районам и увидите нетуристические достопримечательности Волгограда: «неправильный» памятник, монумент четвероногим героям и «забытую высоту». Я расскажу о людях и событиях, оставивших след в истории города, и покажу сооружения XVIII-XIX веков: храмы святого Никиты Исповедника, святой Параскевы Пятницы и мистическое здание женской гимназии. Вы подниметесь на высоту, не уступающую Мамаеву кургану, и узнаете, где изначально планировали поместить скульптуру Родина-мать. Кроме того, я раскрою, как восстанавливался город после войны, и покажу самый большой в мире памятник вождю мирового пролетариата и величайшее сооружение XX века — ВДСК им. Ленина.

Маленькая Германия на юге России

Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», основанный на месте немецкой религиозной общины, увидите старинные дома и ощутите себя в Германии XVIII-XIX веков. Я расскажу, какой вклад внесла колония Сарепта в историю города, почему путешественники называли ее «жемчужиной калмыцких степей» и как она связана с первым горчичным заводом России. В конце экскурсии в старинном доме вы сможете попробовать традиционную сарептскую кухню и за чашечкой арбузного кофе обсудить впечатления от города и прогулки.