4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большинство путешественников приезжает в Волгоград, чтобы познакомиться с событиями Сталинградской битвы. Я же раскрою другой облик города: расскажу, как зарождался Волгоград и чем он живет сегодня, покажу царицынские постройки и окутанную легендами немецкую колонию XIX века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Волгоград сквозь века

Вы совершите путешествие по пяти районам и увидите нетуристические достопримечательности Волгограда: «неправильные» памятники и «забытую высоту». Я расскажу о людях и событиях, оставивших след в истории города, о закопанных домах и исчезнувшей реке. Покажу сооружения XVIII-XIX веков: храм святой Параскевы Пятницы и мистическое здание женской гимназии. Вы подниметесь на высоту, не уступающую Мамаеву кургану, и узнаете, где изначально планировали поместить скульптуру Родина-мать. Кроме того, я раскрою, как восстанавливался город после войны, и чем он живёт сейчас.

Маленькая Германия на юге России

Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», основанный на месте немецкой религиозной общины, увидите старинные дома и ощутите себя в Германии XVIII-XIX веков. Я расскажу, какой вклад внесла колония Сарепта в историю города, почему путешественники называли ее «жемчужиной калмыцких степей» и как она связана с первым горчичным заводом России.

Организационные детали