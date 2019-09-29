4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать нетуристические места и услышать занимательные факты о разных эпохах развития города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Большинство путешественников приезжает в Волгоград, чтобы познакомиться с событиями Сталинградской битвы.

Я же раскрою другой облик города: расскажу, как зарождался Волгоград и чем он живет сегодня, покажу царицынские постройки и окутанную легендами немецкую колонию XIX века.
4290 ₽
3218 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград

Что вас ожидает

Волгоград сквозь века
Вы совершите путешествие по пяти районам и увидите нетуристические достопримечательности Волгограда: «неправильный» памятник, монумент четвероногим героям и «забытую высоту». Я расскажу о людях и событиях, оставивших след в истории города, и покажу сооружения XVIII-XIX веков: храмы святого Никиты Исповедника, святой Параскевы Пятницы и мистическое здание женской гимназии. Вы подниметесь на высоту, не уступающую Мамаеву кургану, и узнаете, где изначально планировали поместить скульптуру Родина-мать. Кроме того, я раскрою, как восстанавливался город после войны, и покажу самый большой в мире памятник вождю мирового пролетариата и величайшее сооружение XX века — ВДСК им. Ленина.

Маленькая Германия на юге России
Вы посетите музей-заповедник «Старая Сарепта», основанный на месте немецкой религиозной общины, увидите старинные дома и ощутите себя в Германии XVIII-XIX веков. Я расскажу, какой вклад внесла колония Сарепта в историю города, почему путешественники называли ее «жемчужиной калмыцких степей» и как она связана с первым горчичным заводом России. В конце экскурсии в старинном доме вы сможете попробовать традиционную сарептскую кухню и за чашечкой арбузного кофе обсудить впечатления от города и прогулки.

Организационные детали

  • В стоимости экскурсии не включены еда, напитки, транспортные расходы и входные билеты: музей «Старая Сарепта» — 300 рублей взрослые, 250 рублей дети; такси — 1400 рублей для компании не более трех человек.
  • Продолжительность экскурсии варьируется от 4 до 5 часов, в зависимости от нашего темпа и дорожных условий.
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград
Неизведанный Волгоград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я живу в Волгограде с рождения. Путешествия и общение с людьми — две мои главные страсти. Получив два технических образования, я все-таки попала в туристическую сферу, и пазл сложился. Сейчас я аттестованный экскурсовод по Волгограду и области. Я не люблю сухие факты и цифры, поэтому наше путешествие будет строиться на запоминающихся историях. Главное, что я ценю всегда и везде, — это свобода: в еде, внешности, жизни и на экскурсиях. Так что, я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими идеями, интересами и пожеланиями. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 сентября 2019
Экскурсия понравилась. Люблю посещать не только культовые места города, но и интересные места, в которых бывали не все местные жители. Татьяне спасибо за подбор таких мест, не скучную подачу материала и рекомендации по объектам города! Советую брать эту экскурсию после обзорной по Волгограду, тогда в голове выстроится ровная история города и территорий, которые вы посетите.
15 сентября 2019
Я получила колоссальное удовольствие от этой экскурсии!
Татьяна отлично знает материал, интересно рассказывает, с драйвом и огромной любовью к своему городу и его истории. Мне даже было жаль расставаться!
Обязательно рекомендую именно этого экскурсовода для ваших индивидуальных путешествий!
Желаю Татьяне успехов и благополучия!
4 сентября 2019
Нам понравилось всё: и отношение к нам,и знания гида,и её уважительное отношение к нам и к истории города. Дальнейших успехов и процветания!
22 июля 2019
Наша экскурсия превзошла наши ожидания! Несмотря на продолжительность ( почти 5 часов) интерес не был потерян до конца прогулки . Четверо детей от 6 до 14 лет слушали внимательно и отвечали на вопросы, поддерживали диалог. Самостоятельно составить и проехать такой маршрут невозможно. Очень интересна Сарепта, обязательно нужно посетить. Татьяна общительна, доброжелательна и весела, подстраивается под интересы группы, с удовольствием отвечает на вопросы, и её советы помогли организовать последующие дни . Спасибо огромное за экскурсию!

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