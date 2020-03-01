Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. 3 эпохи Волгограда

Рассмотреть три лика города-героя через достопримечательности и истории о нём

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Волгоград — город, трижды менявший своё имя — с тремя непохожими друг на друга историями.

Я покажу вам символы, оставшиеся с тех времён, как он был Царицыном и Сталинградом.

А также обойдём памятники современности.

Вы узнаете о каждом знаменательном этапе в биографии Волгограда и удивитесь тому, как богато его прошлое!
520 ₽
468 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Павших Борцов
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3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда

Что вас ожидает

История Волгограда и его символы
Вместе мы прогуляемся по главным достопримечательностям города — мои истории о Волгограде не будут похожи на стандартные фразы из путеводителей, они помогут оживить события прошлого. Маршрут включает следующие места:

  • Площадь Павших Борцов — главную и красивейшую площадь города. Вы узнаете, как она менялась в разные эпохи и какие знаменательные события здесь происходили. Увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь — в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.
  • Центральную набережную — место, любимое и самими жителями, и гостями города, откуда открывается очаровательный вид на красавицу-Волгу.
  • Дома Павлова и мельницы Гергардта — ключевые точки Сталинградской битвы. Я расскажу историю построек до войны, об удивительных событиях, произошедших здесь во время битвы, и о подвиге простых жителей.
  • Мамаев Курган — высоту 102,0, ставшую известной всему миру в дни Сталинградской битвы. К памятнику-легенде мы поедем на скоростном трамвае — Метротраме. Кстати, это единственный подобный вид транспорта в России. Осмотр начнется от его подножия и постепенно будет продвигаться вверх. Вы подниметесь от Входной площади до центральной скульптуры «Родина-мать зовёт», узнаете историю, изложенную в камне, и на высоте 102,0 станет понятно без слов, почему за эту точку в городе шли такие жестокие бои.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на метротрам — 25 руб./чел.
  • У Мамаева Кургана вы сможете по желанию возложить цветы
3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда
3 эпохи Волгограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Павших Борцов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я живу в Волгограде с рождения. Путешествия и общение с людьми — две мои главные страсти. Получив два технических образования, я все-таки попала в туристическую сферу, и пазл сложился. Сейчас я аттестованный экскурсовод по Волгограду и области. Я не люблю сухие факты и цифры, поэтому наше путешествие будет строиться на запоминающихся историях. Главное, что я ценю всегда и везде, — это свобода: в еде, внешности, жизни и на экскурсиях. Так что, я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими идеями, интересами и пожеланиями. До встречи!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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