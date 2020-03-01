Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь. Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности. Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.