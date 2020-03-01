Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Меня зовут Татьяна, и я живу в Волгограде с рождения. Путешествия и общение с людьми — две мои главные страсти. Получив два технических образования, я все-таки попала в туристическую сферу, и пазл сложился. Сейчас я аттестованный экскурсовод по Волгограду и области. Я не люблю сухие факты и цифры, поэтому наше путешествие будет строиться на запоминающихся историях. Главное, что я ценю всегда и везде, — это свобода: в еде, внешности, жизни и на экскурсиях. Так что, я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими идеями, интересами и пожеланиями. До встречи!

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