Начнем экскурсию ⛳ с Кремлевской площади, первые постройки которой датируются временами Ивана Грозного. Посетим Вологодский Кремль и его главную жемчужину - Софийский собор с уникальными фресками и иконостасом XVII века, дошедшими до нас в первозданном виде.

Заглянем в Музей 🖼 кружева, посвященный древнему ремеслу кружевоплетения. В коллекции музея можно увидеть великое множество настоящих произведений искусства, сделанных руками русских и зарубежных мастеров.

Побываем в здании XVII века, в котором останавливался Петр I во время визитов в Вологду. Здесь собрана уникальная коллекция вещей, принадлежащих царю. В доме сохранилась утварь, мебель, а также изразцовые плечи XVII-XVIII столетий.