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Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Вологды
Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I
Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по городу
  • экскурсия в музее Кружева
  • экскурсия в доме-музее Петра I
  • посещение Вологодского Кремля с заходом в Софийский собор.
Начнем экскурсию ⛳ с Кремлевской площади, первые постройки которой датируются временами Ивана Грозного. Посетим Вологодский Кремль и его главную жемчужину - Софийский собор с уникальными фресками и иконостасом XVII века, дошедшими до нас в первозданном виде.
Заглянем в Музей 🖼 кружева, посвященный древнему ремеслу кружевоплетения. В коллекции музея можно увидеть великое множество настоящих произведений искусства, сделанных руками русских и зарубежных мастеров.
Побываем в здании XVII века, в котором останавливался Петр I во время визитов в Вологду. Здесь собрана уникальная коллекция вещей, принадлежащих царю. В доме сохранилась утварь, мебель, а также изразцовые плечи XVII-XVIII столетий.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля или такси оплачивается дополнительно.
  • Аренда легкового автомобиля - 700 руб. в час.
  • Входные билеты в музеи.
  • Музей Кружева: 150 руб. - взр, 70 руб. - детский, Дом Петра I: 100 руб. - взр, 50 руб. - детский.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I
Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I
Обзорная экскурсия с посещением Кремля, Музея Кружева и Дома Петра I

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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