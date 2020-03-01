Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Множество эпитетов закрепилось за Вологдой: православная, деревянная, кружевная, ссыльная.

Шаг за шагом вы раскроете все грани древнего города, рассмотрите его главные достопримечательности, услышите о важных визитерах, заглядывавших на нашу землю, и вологжанах, чьи имена известны всему миру.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника 800-летия Вологды
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Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда

Что вас ожидает

Вологда сквозь века
Наша прогулка начнется у памятника 800-летия Вологды, на бывшей «ленивой площадке малого торжку». Шествуя по набережной, вы познакомитесь с основателем города, присмотритесь к резным палисадам, малоэтажной застройке и арт-объектам XXI века, проникнете в потаенные уголки Верхнего посада. Следом перед вами откроется Кремлевская площадь с богатым архитектурным ансамблем и оживет эпоха Ивана Грозного, у которого на Вологду были грандиозные планы.

Древняя архитектура «северной красавицы»
Гостинодворская площадь, прозаично именуемая ныне улицей Мира, навеет воспоминания о торговом прошлом города. Нижний Посад раскроет вотчину губернаторов — Плац-Парадную площадь, в окрестностях которой находились учебные заведения и театр, а впоследствии появился самый курьезный памятник города. Завершающим звеном прогулки станет величественная Сенная площадь, исполненная с претензией на Санкт-Петербург. К ней нас приведут современные улицы, сохранившие в том числе и дореволюционную застройку.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда
Неповторимая Вологда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника 800-летия Вологды.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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