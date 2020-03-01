Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Вологда сквозь века

Наша прогулка начнется у памятника 800-летия Вологды, на бывшей «ленивой площадке малого торжку». Шествуя по набережной, вы познакомитесь с основателем города, присмотритесь к резным палисадам, малоэтажной застройке и арт-объектам XXI века, проникнете в потаенные уголки Верхнего посада. Следом перед вами откроется Кремлевская площадь с богатым архитектурным ансамблем и оживет эпоха Ивана Грозного, у которого на Вологду были грандиозные планы.

Древняя архитектура «северной красавицы»

Гостинодворская площадь, прозаично именуемая ныне улицей Мира, навеет воспоминания о торговом прошлом города. Нижний Посад раскроет вотчину губернаторов — Плац-Парадную площадь, в окрестностях которой находились учебные заведения и театр, а впоследствии появился самый курьезный памятник города. Завершающим звеном прогулки станет величественная Сенная площадь, исполненная с претензией на Санкт-Петербург. К ней нас приведут современные улицы, сохранившие в том числе и дореволюционную застройку.