1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда деревянная и каменная: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: Кремлевская площадь, 12, у Музея кружева
Расписание: Ежедневно
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
- ООксана29 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
- ЛЛюдмила29 мая 2024Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
- ББорис25 мая 2024Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
- ССветлана13 мая 2024Отличная экскурсия, Павел великолепный экскурсовод, познакомились и с древней Вологдой и современной. Прогулялись по таким местам, куда сами наверно бы
- ННаталья13 мая 2024Ольга прекрасно рассказала о городе и его истории. Немного помешала погода, т. к. при ветре слышимость была несколько ограниченной. Общее впечатление все равно хорошее
- ЕЕлена9 мая 2024Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!
- ИИван8 мая 2024Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
- ААлексей6 мая 2024Всё хорошо, спасибо. Интересно и доходчиво, экскурсией довольны. После экскурсии, посоветовали куда ещё сходить и что посетить.
- ЕЕвгений5 мая 2024Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Площадь Революции»
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