Т Татьяна Вологда: история и современность Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!

О Оксана Вологда: история и современность читать дальше этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце. Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об

Л Людмила Вологда и её старина Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.

Б Борис Вологда и её старина Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!

С Светлана Вологда: история и современность читать дальше и не зашли. Время прошло незаметно, с Павлом могли бы и еще столько же пройти по городу. Узнали много интересного про деревянные дома. Были даны рекомендации по музеям Вологды. Павла рекомендуем. Отличная экскурсия, Павел великолепный экскурсовод, познакомились и с древней Вологдой и современной. Прогулялись по таким местам, куда сами наверно бы

Н Наталья Вологда деревянная и каменная Ольга прекрасно рассказала о городе и его истории. Немного помешала погода, т. к. при ветре слышимость была несколько ограниченной. Общее впечатление все равно хорошее

Е Елена Вологда и её старина Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!

И Иван Знакомьтесь, Вологда читать дальше тобой по лужам, под дождём и ветром))) Нам немного не повезло с погодой, но это совсем не испортило впечатление от экскурсии. Посмотрели весь центр с Марией, узнали все основные моменты, получили рекомендации на остаток пребывания в Вологде. Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с

А Алексей Вологда деревянная и каменная Всё хорошо, спасибо. Интересно и доходчиво, экскурсией довольны. После экскурсии, посоветовали куда ещё сходить и что посетить.