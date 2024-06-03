Площадь Революции – экскурсии в Вологде

Найдено 7 экскурсий в категории «Площадь Революции» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вологда: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600 за всё до 15 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вологда деревянная и каменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Вологда деревянная и каменная: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: Кремлевская площадь, 12, у Музея кружева
Расписание: Ежедневно
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вологда: история и современность
    Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
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    этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце.

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  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Отличная экскурсия, Павел великолепный экскурсовод, познакомились и с древней Вологдой и современной. Прогулялись по таким местам, куда сами наверно бы
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    и не зашли. Время прошло незаметно, с Павлом могли бы и еще столько же пройти по городу. Узнали много интересного про деревянные дома. Были даны рекомендации по музеям Вологды. Павла рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Вологда деревянная и каменная
    Ольга прекрасно рассказала о городе и его истории. Немного помешала погода, т. к. при ветре слышимость была несколько ограниченной. Общее впечатление все равно хорошее
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Вологда и её старина
    Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с добавлением легенд, занимательных историй, шутливых историй. И, хоть погода была прохладная, с удовольствием прошлись по городу. Огромное спасибо!
    Экскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, сЭкскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, сЭкскурсия с Алексеем по Вологде нам очень понравилась. Алексей отличный рассказчик! Информация донесена энергично, интересно, с
  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
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    тобой по лужам, под дождём и ветром))) Нам немного не повезло с погодой, но это совсем не испортило впечатление от экскурсии. Посмотрели весь центр с Марией, узнали все основные моменты, получили рекомендации на остаток пребывания в Вологде.

  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Вологда деревянная и каменная
    Всё хорошо, спасибо. Интересно и доходчиво, экскурсией довольны. После экскурсии, посоветовали куда ещё сходить и что посетить.
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Вологда сквозь столетия
    Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Площадь Революции»

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  4. Вологда сквозь столетия
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  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Площадь Революции" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 436 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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