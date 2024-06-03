1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастерство мельницы в Вологде
Погрузитесь в мир мельничных тайн! Изготовьте муку на реальных жерновах и узнайте, как «разговаривает» мельница
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
16 июня в 13:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское, Вологодская область
Погрузитесь в мир деревянного судостроения с мастером Сергеем Токаревым. Отведайте блины и чай из 100-летнего самовара
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Посады-палисады старой Вологды: путешествие по Верхнему посаду
Прогулка по историческому сердцу Вологды, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны, ждет вас
Начало: Перекресток улиц Маяковского и Ленинградской
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдыхая Вологду: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу тихого и уютного Вологды, пройдя по живописным улочкам и узнав множество интересных фактов
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вологда деревянная и каменная: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: Кремлевская площадь, 12, у Музея кружева
Расписание: Ежедневно
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Погрузитесь в историю Вологды на индивидуальной экскурсии. За три часа вы увидите более 50 культурных объектов и узнаете множество интересных фактов
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Расписание: согласно календарю
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Вологодскому детинцу Ивана Грозного
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по Вологде и узнайте, почему Иван Грозный выбрал этот город для постройки величественной крепости
Начало: Г. Вологда, ул. Каменный мост, 4
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
- ТТатьяна3 июня 2024Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
- ООксана29 мая 2024Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
- ССергей28 мая 2024Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
- ИИрина28 мая 2024Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
- ООксана26 мая 2024Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Индивидуальные»
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