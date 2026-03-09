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Вологда резная, кружевная, белокаменная

Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города
Вологда — один из старейших городов Русского Севера. Она запомнится вам чудесными храмами, живописной рекой, деревянными домами и уютной атмосферой. Вы услышите, как она развивалась, какие известные люди здесь жили и кто прославляет ее прямо сейчас. Рассмотрите купеческие усадьбы и по возможности понаблюдаете за работой настоящих кружевниц.
5
245 отзывов
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная

Описание экскурсии

Самое-самое в Вологде

Вы увидите старинные церкви, знаменитые резные палисады и городские усадьбы. Полюбуетесь живописной панорамой заречной части города с Соборной горки и узнаете, что же на самом деле называют в Вологде кремлём.

Погружение в вологодский мир

Мы почитаем стихи вологодских поэтов и попробуем поговорить на местном диалекте. Заглянем в традиционный дом и может быть даже понаблюдаем за виртуозной работой кружевниц. Кроме того, я расскажу о людях, прославивших наш край: купцах-благотворителях, писателях и поэтах, художниках и композиторах. Мы поговорим о том, кого называли «поэтом Русского Севера» и как с нашим городом связаны Иван Грозный и Пётр I.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кремлевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2522 туристов
Меня зовут Елена, я живу в Вологде с самого рождения, люблю свой город и не устаю восхищаться его красотой в любое время года. Работаю в туризме и уже 10 лет организовываю экскурсии по родному краю. Два года назад я поняла, что так много интересного знаю о Вологде, что готова поделиться своими знаниями и в качестве гида.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 245 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
240
4
5
3
2
1
Сергей
Все отлично, много что увидили и узнали
Все отлично, много что увидили и узнали
Все отлично, много что увидили и узнали
Все отлично, много что увидили и узнали
Все отлично, много что увидили и узнали
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Светлана
Замечательный гид Елена провела для нас экскурсию по центру города. Было прохладно, но благодаря Елене и грамотно продуманному маршруту всем было тепло и комфортно!
Всем участникам очень понравилось, благодарим!
Замечательный гид Елена провела для нас экскурсию по центру города. Было прохладно, но благодаря Елене и
Замечательный гид Елена провела для нас экскурсию по центру города. Было прохладно, но благодаря Елене и
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Мария
Вологда произвела на нас самое приятное впечатление. Экскурсия прошла на одном дыхании: Елена с искренней любовью к своему городу увлекательно рассказала об истории Вологды, не перегружая сухими фактами. Время пролетело
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совершенно незаметно.

Самое большое очарование — это деревянные дома с уникальной резьбой, которые создают неповторимую атмосферу сказки. Елена показала и несколько потайных уголков, которые самостоятельно точно бы не нашли.

Отдельное спасибо за заботу и индивидуальный подход: маршрут скорректировали с учётом погоды и сильной жары, дали отличные рекомендации, куда сходить далее. Это знакомство с Вологдой было незабываемым, очень хочется вернуться сюда снова!

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В
Экскурсия понравилась, маршрут соответствует названию. Елена очень грамотно излагала материал, доступно для восприятия, соединяя прошлое и современность. Вопросы не оставались без ответа. Любовь к своему городу, людям отражалась, как в зеркале, все экскурсионное время.
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Ирина
Получили огромное удовольствие от общения с Еленой, от экскурсии, от всей информации и визуальных впечатлений о городе. Действительно, город с русской душой, со своим своеобразием, со своими традициями. Много сохранилось
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старинный домов, усадеб. Наш экскурсовод Елена уделила нам гораздо больше времени, чем предусматривалось. Не хотелось расставаться, можно слушать было её без конца. Огромное спасибо за организацию экскурсии. Обязательно вернёмся в полюбившуюся нам Вологду!

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А
Очень понравилась экскурсия, 2,5 часа пролетели незаметно. Елена прекрасный рассказчик, очень общительная и приятная. Много и исторических фактов узнали, и просто каких-то мелочей и про сам город, и про людей, что там жили, и про дома и музеи.
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