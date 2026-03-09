Вологда — один из старейших городов Русского Севера. Она запомнится вам чудесными храмами, живописной рекой, деревянными домами и уютной атмосферой. Вы услышите, как она развивалась, какие известные люди здесь жили и кто прославляет ее прямо сейчас. Рассмотрите купеческие усадьбы и по возможности понаблюдаете за работой настоящих кружевниц.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Вологде

Вы увидите старинные церкви, знаменитые резные палисады и городские усадьбы. Полюбуетесь живописной панорамой заречной части города с Соборной горки и узнаете, что же на самом деле называют в Вологде кремлём.

Погружение в вологодский мир

Мы почитаем стихи вологодских поэтов и попробуем поговорить на местном диалекте. Заглянем в традиционный дом и может быть даже понаблюдаем за виртуозной работой кружевниц. Кроме того, я расскажу о людях, прославивших наш край: купцах-благотворителях, писателях и поэтах, художниках и композиторах. Мы поговорим о том, кого называли «поэтом Русского Севера» и как с нашим городом связаны Иван Грозный и Пётр I.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.