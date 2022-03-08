Что вас ожидает

Самое-самое в Вологде

Вы увидите старинные церкви Александра Невского и Иоанна Предтечи в Рощенье, знаменитые резные палисады и городские усадьбы. Полюбуетесь живописной панорамой заречной части Вологды с Соборной горки и раскроете, почему Архиерейский двор называют кремлем. А также выясните, по какой причине великолепный Софийский собор 17 лет стоял неосвященным.

Погружение в вологодский мир

Мы почитаем стихи вологодских поэтов и попробуем поговорить на местном диалекте. Заглянем в традиционный дом и понаблюдаем за виртуозной работой кружевниц. Кроме того, я расскажу о людях, прославивших наш край: купцах-благотворителях Леденцове и Скулябине, писателях Батюшкове и Белове. Раскрою, кого называли «поэтом Русского Севера» и как с нашим городом связаны Иван Грозный и Петр I.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.