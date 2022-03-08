Вологда резная, кружевная, белокаменная

Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города

5
2 отзыва
Индивидуальная
Вологда — один из старейших городов Русского Севера.

Она запомнится вам чудесными храмами, живописной рекой, деревянными домами и уютной атмосферой.

Вы услышите, как она развивалась, какие известные люди здесь жили и кто прославляет ее прямо сейчас.

Рассмотрите купеческие усадьбы и понаблюдаете за работой настоящих кружевниц.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Вологде

Вы увидите старинные церкви Александра Невского и Иоанна Предтечи в Рощенье, знаменитые резные палисады и городские усадьбы. Полюбуетесь живописной панорамой заречной части Вологды с Соборной горки и раскроете, почему Архиерейский двор называют кремлем. А также выясните, по какой причине великолепный Софийский собор 17 лет стоял неосвященным.

Погружение в вологодский мир

Мы почитаем стихи вологодских поэтов и попробуем поговорить на местном диалекте. Заглянем в традиционный дом и понаблюдаем за виртуозной работой кружевниц. Кроме того, я расскажу о людях, прославивших наш край: купцах-благотворителях Леденцове и Скулябине, писателях Батюшкове и Белове. Раскрою, кого называли «поэтом Русского Севера» и как с нашим городом связаны Иван Грозный и Петр I.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Революции
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Людмила
8 мар 2022
Нам понравилось. Впервые были в Вологде, компания разного возраста и с разными интересами. Прекрасная обзорная экскурсия. Долго, спокойно гуляли, любовались, наслаждались, знакомились с городом.
Елена прекрасно распознала наш настрой и предложила именно тот тон и формат, что нам подошёл. Спасибо. Рекомендуем обзорную экскурсию по Вологде с Еленой!
А
6 мар 2022
Елена - прекрасный гид!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вологды

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыНеобычные домаСофийский собор🗽ДостопримечательностиВологодский кремльАрхиерейский дворХрам Александра НевскогоЦерковь Иоанна Предтечи в Рощенье

Еще несколько похожих предложений в Вологде

Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Первую часть экскурсии посвятим прогулке по историческому центру Вологды и главным её достопримечательностям
от 12 000 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.4
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде
На берегу реки Вологды находится одноименный город
от 4 500 за 1-10 чел.
Уютная Вологда
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Катя
4.9
131 отзыв
Уютная Вологда
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
3 300 за 1-6 чел.
Город, где резной палисад
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.8
45 отзывов
Город, где резной палисад
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
2 500 за 1-10 чел.
Открывая настоящую Вологду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Открывая настоящую Вологду
Вологда - старинный город, полный с одной стороны мифов и легенд, а с другой стороны - привлекающий серьёзных историков
3 000 за 1-10 чел.
Вологда и ее старина
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.9
182 отзыва
Вологда и ее старина
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
3 200 за 1-10 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.9
20 отзывов
Очень популярно сейчас
О Вологде - с интересом и любовью
Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
1 800 за 1-10 чел.
Вологда православная
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.9
12 отзывов
Вологда православная
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
4 800 за 1-10 чел.
Неповторимая Вологда
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
32 отзыва
Неповторимая Вологда
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
3 250 за 1-10 чел.
Другая Вологда: Заречье
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Катя
5
13 отзывов
Другая Вологда: Заречье
Атмосферная прогулка-удивление
3 300 за 1-8 чел.
Вологда деревянная
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Вологда деревянная
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды - деревянные дома
3 200 за 1-6 чел.
Секреты деревянной Вологды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.7
11 отзывов
Секреты деревянной Вологды
Научиться «читать» старинные дома города и узнать примечательные факты об их владельцах
3 300 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вологде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вологде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ