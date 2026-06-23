6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вологда — один из важнейших центров православной культуры, именно этот город можно назвать «столицей Северной Фиваиды». Мы посетим важные православные храмы и монастыри города. Вы узнаете много интересного об истории и культуре этих мест.
Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу.
Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу.
Описание экскурсии
Мы посетим:
- храм праведного Лазаря и место погребения основателя города преподобного Герасима Вологодского.
- Ильинский монастырь в Каменье.
- комплекс Кремлёвской площади и Архиерейского дома.
- Поклонный крест на месте Спасо-Всеградского собора.
- храм Иоанна Предтечи в Рощенье.
- храм святителя Николая во Владычной слободе.
Организационные детали
- В храмах необходимо соблюдать правила православного этикета, в частности, помнить о том, что женщины при входе в храм покрывают голову, а мужчины снимают головные уборы. Женщинам не рекомендуется надевать брюки.
- Посещение Софийского собора в программу не входит. Обращаем внимание, что собор работает только в летнее время с 1 мая по 1 октября.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7406 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Очень глубокая, интересная, профессиональная подача материала не только про вологодскую православную история, но и про историю всего края. Алексей очень увлечен темой повествования и увлекает в древний мир своих слушателей. Хочется еще раз встретиться с Алексеем и продолжить разговор про историю зодчества и всего северного края!
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Е
Нам экскурсию проводил Андрей. Это человек, который, несомненно, обладает харизмой и умеет увлечь своей любовью к Вологде. Глубокое знание истории, архитектуры, прекрасное чувство юмора. Благодаря ему мы полюбили Вологду и
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Мы влюбились в Вологду, в том числе, благодаря потрясающим экскурсиям Алексея. Спасибо огромное!
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В
Немного концовка сжалась, поэтому длительность оказалась 2,5ч Объём информации и её подача профессиональные.
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Очень знающий, опытный, коммуникабельный экскурсовод. Чувствуется профессионализм и большой опыт. Всем рекомендую. Будет интересно, смешно, не скучно и очень познавательно!
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В
Если Вы хотите для себя открыть Вологду православную, причем от истоков до наших дней, то лучшего гида чем Алексей по-моему не найти. Причем пешеходная экскурсия длящаяся 3.5 часа пролетела как
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