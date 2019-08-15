6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Храм праведного Лазаря и место погребения основателя города преподобного Герасима Вологодского;
Ильинский монастырь в Каменье;
Комплекс Кремлёвской площади и Архиерейского дома;
Поклонный крест на месте Спасо-Всеградского собора;
Храм Иоанна Предтечи в Рощенье;
Храм святителя Николая во Владычной слободе.
Организационные детали
В храмах необходимо соблюдать правила православного этикета, в частности, помнить о том, что женщины при входе в храм покрывают голову, а мужчины снимают головные уборы. Женщинам не рекомендуется надевать брюки.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Еще в Петербурге мы по интернету заказали пешеходную экскурсию "Вологда православная" . Нашим экскурсоводом был Алексей. Экскурсия началась вовремя, без опозданий. Эрудированный молодой человек на протяжении 3 академических часов выдал массу полезной информации. Наша экскурсия началась от Вологодского Кремля по улице Бурмагиных до Горбачевского кладбища, где находится храм во имя святотго праведного Лазаря. Далее мы посетили Спасо-Прилуцкий монастырь. Алексей давал не только историческую справку, но и рассказывал всевозможные истории и легенды.Было интересно и познавательно. Отвечал на любые вопросы, даже не по теме. Мы были в восторге.
Елена
20 июля 2019
Экскурсия очень содержательная,гид Алексей профессионал и хороший рассказчик.Отвечает на все вопросы опираясь и на исторические факты и на знание православия.Рекомендую всем.
Наталия
11 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия Алексея по православным святыням города Вологды. История основания города, главные храмы, уникальные иконы, святые мощи.
После осмотра городских достопримечательностей, мы отправились на окраину города в Спасо-Прилуцкий монастырь, очень красивое и интересное место.
Алексей рассказывает историю, не забывает про интересные места и памятники города, хорошо владеет датами, цифрами и названиями.
Алла
5 января 2019
Экскурсию провел, по предварительно оговоренной замене, Андрей, молодой человек замечательно знает город и историю, ответил на все вопросы о городе современном! Большое спасибо!
Инна
6 сентября 2018
История Вологды и государства Российского, неразрывно связанные с православием в рассказе гида Алексея Николаевича были очень интересны. Мы не заметили как пролетело 3,5часа. Бооьшое спасибо гиду.
Алиса
25 декабря 2017
Алексей прекрасно владеет материалом. Рассказывает очень интересно. Знает материал гораздо шире заявленной темы, как в области истории, так и в области православия. Его интересно не только послушать, но и поговорить на данную тему. Очень понравилось! Обращусь ещё.
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
Во время экскурсии вы увидите храмы XVI – XIX вв, деревянную архитектуру, уникальные памятники и познакомитесь с повседневной жизнью провинциального города. Я расскажу занимательные вологодские легенды и исторические анекдоты, правдивые истории о жизни города в прошлые века и сейчас, кратко и понятно обрисую особенности местной архитектуры.
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
В ходе нашей прогулки по городу вы увидите дворянские, купеческие и мещанские особняки, украшенные уникальной резьбой, познакомитесь с архитектурными стилями и направлениями и узнаете много интересного из жизни дореволюционной Вологды.