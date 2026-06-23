6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

мгновение, никакой усталость, не смотря на дождливую погоду. Причем учитывая глубину темы, за такой короткий период экскурсии раскрыта лишь ее обзорная часть. Как следствие, мне представляется в следующие поездки в Вологду необходимо обратится к Алексею и продолжить знакомится более широко и углубленно с конкретными храмами и объектами культурного наследия, различными периодами истории православной жизни Вологды, а также, что немало важно, с районами Вологодской области, монастырями и храмами расположенными в ее глубинке. Спасибо большое Алексею за первое представление нам православной Вологды, после чего мы с женой просто влюбились в этот город и обязательно в него вернемся, я думаю не один раз.,