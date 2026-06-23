6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вологда православная

Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Вологда — один из важнейших центров православной культуры, именно этот город можно назвать «столицей Северной Фиваиды». Мы посетим важные православные храмы и монастыри города. Вы узнаете много интересного об истории и культуре этих мест.

Основой моего рассказа станут жития святых, древние предания, летописи и архивные источники, не опубликованные до настоящего времени и недоступные широкому кругу.
4.9
37 отзывов
Вологда православная
Вологда православная
Вологда православная

Описание экскурсии

Мы посетим:

  • храм праведного Лазаря и место погребения основателя города преподобного Герасима Вологодского.
  • Ильинский монастырь в Каменье.
  • комплекс Кремлёвской площади и Архиерейского дома.
  • Поклонный крест на месте Спасо-Всеградского собора.
  • храм Иоанна Предтечи в Рощенье.
  • храм святителя Николая во Владычной слободе.

Организационные детали

  • В храмах необходимо соблюдать правила православного этикета, в частности, помнить о том, что женщины при входе в храм покрывают голову, а мужчины снимают головные уборы. Женщинам не рекомендуется надевать брюки.
  • Посещение Софийского собора в программу не входит. Обращаем внимание, что собор работает только в летнее время с 1 мая по 1 октября.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7406 туристов
Гиды нашей команды – настоящие профессионалы. Все мы имеем одно или два высших образования, как правило, это историки, филологи и богословы. Каждый из нас прошел обязательную аттестацию на право ведения
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экскурсий на территории Вологодской области. Опыт работы наших гидов от 5 до 8 лет. А главное - у каждого огромное желание интересно рассказать о своем городе и показать его красоты гостям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я
Очень глубокая, интересная, профессиональная подача материала не только про вологодскую православную история, но и про историю всего края. Алексей очень увлечен темой повествования и увлекает в древний мир своих слушателей. Хочется еще раз встретиться с Алексеем и продолжить разговор про историю зодчества и всего северного края!
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Е
Нам экскурсию проводил Андрей. Это человек, который, несомненно, обладает харизмой и умеет увлечь своей любовью к Вологде. Глубокое знание истории, архитектуры, прекрасное чувство юмора. Благодаря ему мы полюбили Вологду и
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теперь мечтаем вернуться сюда вновь. После встречи с такими людьми как Андрей понимаешь всю красоту родного края и заряжаешься оптимизмом и хорошим настроением на долгое- долгое время. С нами остались чудесные воспоминания о поездке и прекрасной экскурсии. Экскурсия была очень хорошо выстроена, не смотря на большую длительность мы совсем не устали, что говорит о том, что с нами был человек, который умеет увлечь и удивить. Считаю эту экскурсию одной и лучших в своей жизни путешественника с большим стажем Спасибо Андрею огромное.

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Мария
Мы влюбились в Вологду, в том числе, благодаря потрясающим экскурсиям Алексея. Спасибо огромное!
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В
Немного концовка сжалась, поэтому длительность оказалась 2,5ч Объём информации и её подача профессиональные.
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Ольга
Очень знающий, опытный, коммуникабельный экскурсовод. Чувствуется профессионализм и большой опыт. Всем рекомендую. Будет интересно, смешно, не скучно и очень познавательно!
Очень знающий, опытный, коммуникабельный экскурсовод. Чувствуется профессионализм и большой опыт. Всем рекомендую. Будет интересно, смешно, не
Очень знающий, опытный, коммуникабельный экскурсовод. Чувствуется профессионализм и большой опыт. Всем рекомендую. Будет интересно, смешно, не
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В
Если Вы хотите для себя открыть Вологду православную, причем от истоков до наших дней, то лучшего гида чем Алексей по-моему не найти. Причем пешеходная экскурсия длящаяся 3.5 часа пролетела как
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мгновение, никакой усталость, не смотря на дождливую погоду. Причем учитывая глубину темы, за такой короткий период экскурсии раскрыта лишь ее обзорная часть. Как следствие, мне представляется в следующие поездки в Вологду необходимо обратится к Алексею и продолжить знакомится более широко и углубленно с конкретными храмами и объектами культурного наследия, различными периодами истории православной жизни Вологды, а также, что немало важно, с районами Вологодской области, монастырями и храмами расположенными в ее глубинке. Спасибо большое Алексею за первое представление нам православной Вологды, после чего мы с женой просто влюбились в этот город и обязательно в него вернемся, я думаю не один раз.,

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