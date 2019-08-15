6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Еще в Петербурге мы по интернету заказали пешеходную экскурсию "Вологда православная" . Нашим экскурсоводом был Алексей. Экскурсия началась вовремя, без опозданий. Эрудированный молодой человек на протяжении 3 академических часов выдал массу полезной информации. Наша экскурсия началась от Вологодского Кремля по улице Бурмагиных до Горбачевского кладбища, где находится храм во имя святотго праведного Лазаря. Далее мы посетили Спасо-Прилуцкий монастырь. Алексей давал не только историческую справку, но и рассказывал всевозможные истории и легенды.Было интересно и познавательно. Отвечал на любые вопросы, даже не по теме. Мы были в восторге.