На неспешной прогулке по историческому центру Вологды вы охватите всю историю города и его старинные легенды, познакомитесь с бытом купцов и узнаете, где искать тот самый резной палисад, а заодно развенчаете мифы о нём. В конце пути вы составите цельное впечатление о Вологде и её роли в жизни России.
Описание экскурсииВологда — душа русского севера В лёгкой и доступной форме я расскажу главное о городе: не только исторические факты, но и городские сплетни, слухи и курьёзы. Мы послушаем Вологодский говор, пение вологодской свистульки на Соборной площади, стихи Николая Рубцова, а если повезёт — и перезвон колоколов на колокольне. Вы узнаете:
- что гласит легенда об основании города и что подтверждено археологами;
- какие есть версии возникновения названия «Вологда»;
- как в Вологду приезжали Иван Грозный, Пётр I, Александр I и Александр II;
- чем примечателен «вологодский» тип деревянного дома.
Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арт-объект «Дверь в Вологду» на Верхнем Посаде
- Памятник преподобному Герасиму, небесному покровителю Вологды
- Дом купца Караулова, богато украшенный вологодской пропильной резьбой
- Центр народных художественных промыслов и ремёсел
- Храмовый ансамбль церкви Ильи Пророка и Варлаама Хутынского в Каменье
- Дома, усадьбы и дворянские особняки, олицетворяющие дореволюционный быт зажиточных горожан
- Кремлёвский парк, где сохранились остатки крепостного рва Вологодской крепости
- Кованая скамейка «Посидим - поокаем» - памятник вологодскому говору
- Арт-объект "Памятник букве"О "
- Архитектурный комплекс архиерейского двора, Софийского собора, колокольни и Воскресенского собора
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты для посещения музеев
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Маяковского, 1
Завершение: Кремлевская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
10 ноя 2025
Неспешный, основательный рассказ про город. Посетили основные достопримечательности, прошлись и по тихим улочкам и по центральной площади.
Н
Наталья
6 ноя 2025
Посетили с семьей прекрасный город Вологда, выражаем огромную благодарность Марине.
Экскурсия была великолепная, очень интересная. Погуляли по улочкам города, любовались резными полисадами, загадали желание у акт объекта" Дверь в Вологду", поокали
Л
Лидия
21 окт 2025
Е
Екатерина
15 окт 2025
Экскурсия-знакомство с Вологдой. Гид Марина провела нас по уютным улочкам, рассказывая о городе древнем и современном. Мы услышали легенды и исторические факты, связанные с возникновением и становлением города. Увидели старинные
С
Светлана
12 окт 2025
Были на экскурсии 11.10.2025. Интересная экскурсия и рассказ, доброжелательный экскурсовод. Рекомендую
А
Александра
26 сен 2025
Т
Татьяна
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия, много фактов из истории города, особенные места, которые без экскурсовода мы не увидели бы
