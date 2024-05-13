Приглашаем познакомиться с удивительной Вологдой! В рамках экскурсии вы увидите Вологодский кремль, Софийский собор, старинные деревянные дома и живописную набережную. Узнаете, как Вологда чуть не стала столицей, и услышите интересные истории о белокаменных храмах и местном говоре. Это уникальная возможность прикоснуться к богатой истории и загадочным легендам города

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Памятник 800-летия Вологды. Он установлен на месте Воскресенского храма. Я расскажу, почему раньше эту территорию называли Ленивой площадкой. А также поделюсь преданием о монахе Герасиме, который считается основателем Вологды.

Уютная улица Засодимского. Гуляя по ней, вы полюбуетесь старинными храмами и украшенными резьбой деревянными домами. По желанию зайдёте в сувенирную лавочку — центр ремёсел «Резной палисад».

Вологодский кремль. Я раскрою, почему на самом деле это не кремль. Покажу знаменитую колокольню и Софийский собор, построенный по велению Ивана Грозного.

Памятник Батюшкову. Здесь мы поговорим о поэте, ставшем учителем Пушкина.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.