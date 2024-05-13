Приглашаем познакомиться с удивительной Вологдой! В рамках экскурсии вы увидите Вологодский кремль, Софийский собор, старинные деревянные дома и живописную набережную.
Узнаете, как Вологда чуть не стала столицей, и услышите интересные истории о белокаменных храмах и местном говоре. Это уникальная возможность прикоснуться к богатой истории и загадочным легендам города
Узнаете, как Вологда чуть не стала столицей, и услышите интересные истории о белокаменных храмах и местном говоре. Это уникальная возможность прикоснуться к богатой истории и загадочным легендам города
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидите Вологодский кремль
- 🏛 Посетите Софийский собор
- 🏡 Полюбуетесь старинными деревянными домами
- 🌉 Прогуляетесь по живописной набережной
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🗣 Услышите легенды и предания
Что можно увидеть
- Памятник 800-летия Вологды
- Улица Засодимского
- Вологодский кремль
- Софийский собор
- Памятник Батюшкову
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Памятник 800-летия Вологды. Он установлен на месте Воскресенского храма. Я расскажу, почему раньше эту территорию называли Ленивой площадкой. А также поделюсь преданием о монахе Герасиме, который считается основателем Вологды.
Уютная улица Засодимского. Гуляя по ней, вы полюбуетесь старинными храмами и украшенными резьбой деревянными домами. По желанию зайдёте в сувенирную лавочку — центр ремёсел «Резной палисад».
Вологодский кремль. Я раскрою, почему на самом деле это не кремль. Покажу знаменитую колокольню и Софийский собор, построенный по велению Ивана Грозного.
Памятник Батюшкову. Здесь мы поговорим о поэте, ставшем учителем Пушкина.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я член «Союза краеведов» и профессиональный гид в Вологде. С радостью стану вашим проводником по нашему чудесному старинному городу, который я люблю всей душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
13 мая 2024
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
А
Анна
9 мая 2024
Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
Р
Роман
3 мая 2024
Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
О
Оксана
30 апр 2024
Спасибо большое Елене. Было очень интересно и поучительно
И
Игорь
12 апр 2024
Елена прекрасная рассказчица. Отличная экскурсия и даже резкое похолодание не повлияло на знакомство с местными достопримечательностями.
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