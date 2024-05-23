Вологда - один из важнейших и красивейших городов Русского Севера.
Здесь можно увидеть средневековый Софийский собор, Кремлёвский сад с остатками крепости Ивана Грозного, живописные набережные реки Вологда и деревянные дома.
Экскурсия включает
Здесь можно увидеть средневековый Софийский собор, Кремлёвский сад с остатками крепости Ивана Грозного, живописные набережные реки Вологда и деревянные дома.
Экскурсия включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🌳 Прекрасные набережные
- 🏡 Деревянная архитектура
- 📚 Интересные факты и мифы
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Архиерейское подворье
- Кремлёвский сад
- Сретенская церковь
- Златоустинская церковь
- Церковь Варлаама Хутынского
- Ильинская церковь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Софийский собор — ценнейший памятник позднего Русского Средневековья
- Архиерейское подворье и Кремлёвский сад с остатками крепости Ивана Грозного
- Живописные набережные реки Вологда
- Сретенскую и Златоустинскую церкви 17 века
- Деревянный квартал со старинными храмами, усадьбами и доходными домами
- Ансамбль церквей в Каменье: церкви Варлаама Хутынского и Ильинскую
Вы узнаете:
- Как появилась и развивалась Вологда
- Какую роль она сыграла в истории страны
- Какое отражение Вологда нашла в русской литературе и мировой культуре
- Как говорят вологжане
- Почему в городе столько церквей
- Как соотносятся факты и мифы о Вологде
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 95 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Антон, я преподаватель, историк, любитель городской архитектуры и архивных поисков. С радостью покажу вам главные и тайные места Вологды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
23 мая 2024
Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
Илона
7 мая 2024
Настоятельно рекомендую экскурсии от Антона всем тем, кто хочет "копнуть Вологду поглубже" - в его арсенале много любопытной информации и о географии, и об истории, и о нравах этого замечательного
М
Марина
1 мая 2024
Большое спасибо Антону за прекрасную экскурсию по Вологде. Глубокие знания сочетаются у нашего гида с умением очень интересно рассказать о городе. Мы увидели уникальные уголки Вологды, услышали интересные факты, никакой путеводитель не заменит интересного гида, влюбленного в свой город.
Большое спасибо компании "Трипстер" за оперативную организацию нашей экскурсии.
Большое спасибо компании "Трипстер" за оперативную организацию нашей экскурсии.
С
Светлана
29 апр 2024
Антон Мечиславович великолепный экскурсовод. Его эрудиция, профессиональные знания и обаяние вызывают уважение.
О
Ольга
29 апр 2024
Все прошло хорошо. Лаконично, информативно. Перед началом экскурсии были уточнены наши пожелания. На все сопутствующие вопросы получены ответы. В целом нам понравилось.
Олег
28 апр 2024
Антон великолепный рассказчик, историк, знаток своего родного города. Он построил маршрут экскурсии с максимальным удобством для нас. Самое главное - он дал полые ответы на все наши дополнительные вопросы об
Т
Татиана
23 апр 2024
Понимаю, что экскурсия называется "Первое знакомство", но, простите, экскурсия не произвела впечатления вообще. Описание на сайте красивое, но по факту Вы не узнаете ничего интересного."Археологических раскопок в Вологде не было, ничего не находили" - речь о городе, который только официально насчитывает 877 лет. . Общие факты можно прочитать в интернете самим.
Антон
Ответ организатора:
Очень жаль, что гостю не понравилась моя экскурсия, прошедшая в прекрасную весеннюю погоду по самым красивым местам Вологды. Я старался,
О
Ольга
3 апр 2024
Антон, спасибо что подстроились под наше время и учли наши пожелания! Экскурсия очень интересная, у меня возник большой интерес к религиозной архитектуре севера и деревянному зодчеству. На все вопросы получили ответы:)
В
Василий
3 апр 2024
Антон, спасибо за экскурсию, нам всем все понравилось.
Алина
3 апр 2024
Благодарим Антона за проведенное с нами время, было очень познавательно и весело:)
Н
Нина
2 апр 2024
Очень хорошая содержательная экскурсия для тех, кто хочет получить знания по истории и культуре города, понять его современность, пообщаться с эрудированным гидом и кто ценит свое время. Было очень интересно и полезно, однозначно рекомендую!
Анна
2 апр 2024
Очень понравилась экскурсия! Чувствуется, что у Антона есть исторические образование, опыт археологических раскопок и глубокие знания о городе. Получили приятные впечатления и отлично провели время!
И
Ирина
16 мар 2024
Экскурсия проходила по центру города, по знаковым местам, историю города узнали, но хотелось бы больше каких то интригующих моментов, может легенд, интересных фактов. Но большой плюс экскурсовод нам подсказал, что еще посмотреть, где покушать, а в город мы уже влюбились сами потом по уши ☺️
Л
Лариса
9 мар 2024
Спасибо,Антон,за экскурсию,за гибкую перестройку времени экскурсии под клиента и рекомендации(по общепита,дороге и пр).
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