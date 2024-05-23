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посещение Сретенской и Златоустинской церквей 17 века, а также ансамбля церквей в Каменье.



Узнайте, как развивалась Вологда, её роль в истории страны, и как она отражена в русской литературе и мировой культуре. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов.



Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте, как говорят вологжане, почему здесь так много церквей и как соотносятся факты и мифы о Вологде