Вологда древняя и вечно юная

Вологда удивит каждого своим уникальным деревянным зодчеством и богатой историей.
На экскурсии вы узнаете о связи города с Иваном Грозным и англичанами, прогуляетесь по живописной набережной и увидите знаменитые резные палисады. Погружение в атмосферу старинных ремёсел и местных традиций сделает это путешествие незабываемым. Приятная прогулка вдали от шумных улиц позволит насладиться спокойствием и красотой Вологды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная деревянная архитектура
- 🕰 Исторические факты и легенды
- 🌳 Прогулка по живописной набережной
- 🎨 Современные арт-объекты
- 🔍 Интересные местные традиции
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Софийский собор
- Архиерейское подворье
- Готическая колокольня
- Набережная реки Вологда
- Квартал с деревянной застройкой
Описание экскурсии
Наш маршрут делится на 3 части:
- Знакомство с городом на центральной площади — Кремлёвской. Осмотрим величественный Софийский собор 16 века, Архиерейское подворье и готическую колокольню. И поговорим о важном периоде истории, который связывает Вологду, Ивана Грозного, Москву и… англичан!
- Набережная реки Вологда. Пройдём через живописный парк и найдём арт-объекты, через которые современные вологжане рассказывают о городе
- Квартал с деревянной застройкой 18-20 вв. — визитная карточка вологодского зодчества. Вы увидите старейший деревянный дом в Вологде и палисады, о которых пели «Песняры»
Вы узнаете:
- Что связывает Вологду с Новгородом, Москвой, Ярославлем и Петербургом
- Как местным архитекторам удалось переосмыслить модные стили каменных столиц — классицизм и модерн — в традиционном материале Севера — дереве
- В чём особенность деревянной архитектуры Вологды — уже на экскурсии вы начнёте разбираться в этой теме лучше, чем многие местные жители
- Что значит на «вологодском» «встретиться у коня», «дойти до отворотки» и «полегать колобашку»
- Какими ремёслами владели вологжане в старину, и что удалось сохранить до наших дней
Организационные детали
- Пешеходная экскурсия проходит вдали от шумных улиц и магистралей
- Общая протяжённость маршрута около 1,5 км
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 572 туристов
Коренная вологжанка. Закончила Вологодский государственный университет по специальности «культурология». Благодаря обучению в Школе гида «Москва глазами инженера» в 2023 году получила новую профессию — экскурсовод. Часами могу рассказывать о вологодском кружеве и деревянном зодчестве. Подскажу лучшие местные рецепты с вологодским маслом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
6 ноя 2025
Анастасия подробно и интересно рассказала историю Вологды, познакомила с достопримечательностями города.
Дата посещения: 2 ноября 2025
В
Виктория
28 сен 2025
Спасибо экскурсоводу Анастосии. Экскурсия началась вовремя, экскурсовод очень приятная, молодая женщина. Время экскурсии прошло не заметно. По окончанию экскурсии был приятный маленький презент.
Дата посещения: 28 сентября 2025
Н
Наталья
10 июл 2025
Это было оооочень интересно! Время пролетело, мы вообще не заметили, как прошли 1,5 часа. Мой 14-летний сын в полном восторге! Я забыла о жаре и стертых ногах - мы СЛУШАЛИ. Огромное спасибр!
Дата посещения: 10 июля 2025
М
Максим
6 ноя 2025
Отличная экскурсия, спасибо Анастасии за рассказ.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу.
Кирилл
2 ноя 2025
Да, да и еще раз да!
Очень понравилось, вообще редко встречается не только профессиональный экскурсовод, но и адекватный и очень душевный человек!
Спасибо от Дарьи и Кирилла.
Е
Елена
1 ноя 2025
Прекрасная прогулка-первое знакомство с городом. В спокойном темпе, оптимально по времени (не устали). Интересный рассказ не перегружен, всё запомнилось.
Евгения
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите и исторический центр и современные арт объекты и знаменитый резной палисад. Рассказ интересный и
Е
Елена
30 окт 2025
Экскурсия нам понравилась! Анастасия - очень приятная интеллигентная девушка и интересный рассказчик. Если вы хотите узнать за такое короткое время самое основное об истории города, архитектуре, немного о вологодском говоре от коренного жителя, искренне советую! Прогулка-экскурсия помогла нам лучше прочувствовать атмосферу этого замечательного города.
Н
Наталья
16 окт 2025
Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались очень довольны, посмотрели все, что запланировали.
Н
Надежда
13 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не перегружена датами, подача материала легкая. Два часа пролетели не заметно. Вернемся через 2 года, чтоб увидеть как преобразилась Вологда после реконструкции. Отдельное спасибо за конфетки)
Антон
7 окт 2025
Очень хорошо! Девушка знает и разбирается в своём деле. Наилучшие рекомендации!
Наталья
3 окт 2025
Очень довольны остались экскурсией с
Анастасией! Мы впервые в Вологде. Она нам показала самые значимые уголки этого города. Очень грамотная и приятная в общении девушка! Время пролетело незаметно, несмотря на довольно таки прохладный день. Однозначно будем рекомендовать ее своим друзьм и знакомым! Желаем Анастасии дальнейших успехов в работе!
К
Карина
27 сен 2025
Отличная обзорная экскурсия. Не скучно, местами интерактивно, не завалено датами и толпой имен. Четко, выделено главное, как раз то, что надо для первого посещения города.
О
Олег
25 сен 2025
Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию по городу! Впервые побывали в Вологде, благодаря Анастасии узнали любопытные факты про город!
