Вологда древняя и вечно юная

С Сергей Анастасия подробно и интересно рассказала историю Вологды, познакомила с достопримечательностями города.

В Виктория Спасибо экскурсоводу Анастосии. Экскурсия началась вовремя, экскурсовод очень приятная, молодая женщина. Время экскурсии прошло не заметно. По окончанию экскурсии был приятный маленький презент.

Н Наталья Это было оооочень интересно! Время пролетело, мы вообще не заметили, как прошли 1,5 часа. Мой 14-летний сын в полном восторге! Я забыла о жаре и стертых ногах - мы СЛУШАЛИ. Огромное спасибр!

М Максим Отличная экскурсия, спасибо Анастасии за рассказ.

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась, было интересно и познавательно, мы заглянули в такие уголки города, которые не сразу обнаружить, гуляя по городу.

Кирилл Да, да и еще раз да!



Очень понравилось, вообще редко встречается не только профессиональный экскурсовод, но и адекватный и очень душевный человек!



Спасибо от Дарьи и Кирилла.

Е Елена Прекрасная прогулка-первое знакомство с городом. В спокойном темпе, оптимально по времени (не устали). Интересный рассказ не перегружен, всё запомнилось.

Евгения читать дальше доступный. С нами был ребенок 8 лет, все внимательно слушала и даже задавала вопросы. Информация не перегружена датами и именами и подается легко и свободно.

Анастасия любезно назначила место встречи там, где было удобно нам. Рекомендую самостоятельным туристам! Очень понравилась экскурсия! Само то для знакомства с городом. Анастасия составила так маршрут, что вы увидите и исторический центр и современные арт объекты и знаменитый резной палисад. Рассказ интересный и

Е Елена Экскурсия нам понравилась! Анастасия - очень приятная интеллигентная девушка и интересный рассказчик. Если вы хотите узнать за такое короткое время самое основное об истории города, архитектуре, немного о вологодском говоре от коренного жителя, искренне советую! Прогулка-экскурсия помогла нам лучше прочувствовать атмосферу этого замечательного города.

Н Наталья Анастасия, большое спасибо, мы остались довольны экскурсией все легко, понятно, просто отлично!! На позитиве. Гости остались очень довольны, посмотрели все, что запланировали.

Н Надежда Спасибо за интересную экскурсию по Вологде. Анастасия, замечательный гид вкладывающая душу в свою работу. Экскурсия не перегружена датами, подача материала легкая. Два часа пролетели не заметно. Вернемся через 2 года, чтоб увидеть как преобразилась Вологда после реконструкции. Отдельное спасибо за конфетки)

Антон Очень хорошо! Девушка знает и разбирается в своём деле. Наилучшие рекомендации!

Наталья Очень довольны остались экскурсией с

Анастасией! Мы впервые в Вологде. Она нам показала самые значимые уголки этого города. Очень грамотная и приятная в общении девушка! Время пролетело незаметно, несмотря на довольно таки прохладный день. Однозначно будем рекомендовать ее своим друзьм и знакомым! Желаем Анастасии дальнейших успехов в работе!

К Карина Отличная обзорная экскурсия. Не скучно, местами интерактивно, не завалено датами и толпой имен. Четко, выделено главное, как раз то, что надо для первого посещения города.