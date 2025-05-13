3 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сиянием

Завтрак в поезде.

11:00 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Мурманска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску.

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, и один из крупнейших портов России.

Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт.

Вы узнаете его богатую историю, познакомитесь с историческими местами Второй Мировой Войны, посетите морской порт, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин», увидите центральную площадь «Пять углов», проспект Ленина, церковь «Спаса-на-Водах», мемориал «Маяк», памятники «Алеша» и «Ждущая».

Обед в кафе города.

Продолжение обзорной экскурсии по г. Мурманск.

Посещение атомного ледокола «Ленин», первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой.

Ужин в кафе города.

«Охота» за Северным сиянием.

С давних пор существует легенда, что человек, который увидел однажды это природное явление, проживет очень счастливую жизнь.

Поэтому все вместе едем за город испытывать нашу общую удачу и искать подходящее место для наблюдения за Северным сиянием – ведь оно может вспыхнуть совершенно внезапно и также внезапно погаснуть.

К сожалению, сполохи Северного сияния видны не отовсюду, точную локацию для наблюдения заранее опередить сложно, да и гарантии, что сияние появится именно тогда, когда мы будем его ждать, никто дать не сможет.

Поэтому нужно будет на него «охотится» с помощью опытного гида, уже много лет помогающего туристам увидеть это уникальное природное явление и использующего в своей работе прогноз полярных сияний и анализ погодных условий.

Мы уверены, что повезет именно нам и совпадут все необходимые факторы: дата, погода – безветренная и безоблачная, время и место – за городом уж точно никакое внешнее освещение не позволит упустить этот красочный момент.

Трансфер на ж/д вокзал г. Мурманска.

23:00 Отправление туристического поезда.