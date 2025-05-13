Вы узнаете карельские тайны, примите участие в обзорных экскурсиях, посетите интересные музеи и первый в мире атомный ледокол «Ленин».
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Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
18:37 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Национальный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Завтрак в поезде.
07:20 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Петрозаводска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Экскурсия начнётся путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.
Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, чарующие звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадать старинные загадки.
Посещение музея «Дома Кантеле».
Вы познакомитесь с его историей, узнаете секреты изготовления этого народного струнного щипкового инструмента карелов, вепсов, финнов, ингерманландцев и сценической одежды артистов, созданной по мотивам национальных костюмов коренных народов Карелии. Вы прикоснётесь к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице.
Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия. Вы посетите основную экспозицию музея.
Обед в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.
В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры, в том числе композиция «Рыбаки», ставшая одним из символов Петрозаводска.
Свободное время для посещения сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
18:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.
Обзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сиянием
Завтрак в поезде.
11:00 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Мурманска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску.
Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, и один из крупнейших портов России.
Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт.
Вы узнаете его богатую историю, познакомитесь с историческими местами Второй Мировой Войны, посетите морской порт, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин», увидите центральную площадь «Пять углов», проспект Ленина, церковь «Спаса-на-Водах», мемориал «Маяк», памятники «Алеша» и «Ждущая».
Обед в кафе города.
Продолжение обзорной экскурсии по г. Мурманск.
Посещение атомного ледокола «Ленин», первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой.
Ужин в кафе города.
«Охота» за Северным сиянием.
С давних пор существует легенда, что человек, который увидел однажды это природное явление, проживет очень счастливую жизнь.
Поэтому все вместе едем за город испытывать нашу общую удачу и искать подходящее место для наблюдения за Северным сиянием – ведь оно может вспыхнуть совершенно внезапно и также внезапно погаснуть.
К сожалению, сполохи Северного сияния видны не отовсюду, точную локацию для наблюдения заранее опередить сложно, да и гарантии, что сияние появится именно тогда, когда мы будем его ждать, никто дать не сможет.
Поэтому нужно будет на него «охотится» с помощью опытного гида, уже много лет помогающего туристам увидеть это уникальное природное явление и использующего в своей работе прогноз полярных сияний и анализ погодных условий.
Мы уверены, что повезет именно нам и совпадут все необходимые факторы: дата, погода – безветренная и безоблачная, время и место – за городом уж точно никакое внешнее освещение не позволит упустить этот красочный момент.
Трансфер на ж/д вокзал г. Мурманска.
23:00 Отправление туристического поезда.
Экскурсия на Беломорские Петроглифы
Завтрак в поезде.
12:44 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Беломорска.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.
Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!
Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см до 2,5 м.
Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!
Обратите внимание! В случае сильных осадков (снег) замена экскурсии на Беломорканал.
Трансфер на ж/д вокзал г. Беломорска.
16:00 Отправление туристического поезда.
Обзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетения
Завтрак в поезде.
07:00 Прибытие туристического поезда на вокзал г. Вологда. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» — это возможность побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром, насладиться панорамой Кремлевской площади, увидеть могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественную колокольню, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.
Перед гостями предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».
Самостоятельная фотосессия у многочисленных арт-объектов на живописной набережной реки Вологды, среди которых буква «О» — символ самобытного вологодского говора.
«Музей кружева», посвященный истории кружева и развитию традиционного вологодского промысла, поражает изобилием изделий и искусством мастериц, воплотивших в своем творчестве красоту Русского Севера.
В музее работает салон-магазин.
Демонстрация кружевоплетения профессиональной кружевницей.
Обед в кафе города.
Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию и многое другое.
Трансфер на вокзал.
15:30 Отправление туристического поезда в Москву.
23:43 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
|Двухместное купе
Одноместное размещение
|Люкс
|Люкс
Одноместное размещение
|Для взрослых
|79 700
|114 000
|193 000
|128 000
|248 100
|Для детей до 9 лет включительно
|78 600
|112 800
|-
|-
|-
Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 34 300 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс и купе.
Вагоны одноэтажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-бар, вагон-душ, вагон-сауна.
Четырёхместное купе:
- 2 нижние + 2 верхние полки;
- 2 сейфа;
- возможно выставить температуру в самом купе;
- 1 среднее полотенце на 1 чел.;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка купе — каждый день;
- набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).
1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
Двухместное купе (аналог СВ):
- 2 нижние полки;
- 1 среднее полотенце на 1 чел.;
- смена белья (за доп. плату);
- уборка каждый день.
1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Люкс:
- верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати, по размерам чуть меньше двухспальной);
- мягкий пуфик;
- ТВ;
- халаты + тапочки;
- 1 среднее + 1 большое полотенце;
- персональные удобства в виде 1 душа + туалет с раковиной.
При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Петрозаводск - Мурманск - Беломорск - Вологда - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 34 300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты до Москвы в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?
Здание Ленинградского вокзала с 11 августа 2024 года временно закрыто на ремонт.
Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию.
Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.
Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:
- со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:
- от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
- от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.
Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.