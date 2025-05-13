Железнодорожный тур к северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду

Отправляйтесь с нами в увлекательную поездку на туристическом поезде в поисках северного сияния! По дороге нас ждёт встреча с загадочной Карелией и ее столицей Петрозаводском, портовым Мурманском и кружевной Вологдой.

Вы узнаете карельские тайны, примите участие в обзорных экскурсиях, посетите интересные музеи и первый в мире атомный ледокол «Ленин».
5
3 отзыва
Железнодорожный тур к северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
Железнодорожный тур к северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
Железнодорожный тур к северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
Ближайшие даты:
31
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
18:37 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Национальный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Завтрак в поезде.

07:20 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Петрозаводска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия начнётся путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, чарующие звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадать старинные загадки.

Посещение музея «Дома Кантеле».

Вы познакомитесь с его историей, узнаете секреты изготовления этого народного струнного щипкового инструмента карелов, вепсов, финнов, ингерманландцев и сценической одежды артистов, созданной по мотивам национальных костюмов коренных народов Карелии. Вы прикоснётесь к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице.

Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия. Вы посетите основную экспозицию музея.

Обед в кафе города.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры, в том числе композиция «Рыбаки», ставшая одним из символов Петрозаводска.

Свободное время для посещения сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

18:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.

Национальный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуНациональный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуНациональный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по ПетрозаводскуНациональный музей Республики Карелия. Музей «Дом Кантеле». Музей изобразительных искусств. Обзорная экскурсия по Петрозаводску
3 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сиянием

Завтрак в поезде.

11:00 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Мурманска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску.

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, и один из крупнейших портов России.

Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт.

Вы узнаете его богатую историю, познакомитесь с историческими местами Второй Мировой Войны, посетите морской порт, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин», увидите центральную площадь «Пять углов», проспект Ленина, церковь «Спаса-на-Водах», мемориал «Маяк», памятники «Алеша» и «Ждущая».

Обед в кафе города.

Продолжение обзорной экскурсии по г. Мурманск.

Посещение атомного ледокола «Ленин», первого в мире надводного судна с ядерной силовой установкой.

Ужин в кафе города.

«Охота» за Северным сиянием.

С давних пор существует легенда, что человек, который увидел однажды это природное явление, проживет очень счастливую жизнь.

Поэтому все вместе едем за город испытывать нашу общую удачу и искать подходящее место для наблюдения за Северным сиянием – ведь оно может вспыхнуть совершенно внезапно и также внезапно погаснуть.

К сожалению, сполохи Северного сияния видны не отовсюду, точную локацию для наблюдения заранее опередить сложно, да и гарантии, что сияние появится именно тогда, когда мы будем его ждать, никто дать не сможет.

Поэтому нужно будет на него «охотится» с помощью опытного гида, уже много лет помогающего туристам увидеть это уникальное природное явление и использующего в своей работе прогноз полярных сияний и анализ погодных условий.

Мы уверены, что повезет именно нам и совпадут все необходимые факторы: дата, погода – безветренная и безоблачная, время и место – за городом уж точно никакое внешнее освещение не позволит упустить этот красочный момент.

Трансфер на ж/д вокзал г. Мурманска.

23:00 Отправление туристического поезда.

Обзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сияниемОбзорная экскурсия по Мурманску. «Охота» за Северным сиянием
4 день

Экскурсия на Беломорские Петроглифы

Завтрак в поезде.

12:44 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Беломорска.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.

Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!

Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.

Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см до 2,5 м.

Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!

Обратите внимание! В случае сильных осадков (снег) замена экскурсии на Беломорканал.

Трансфер на ж/д вокзал г. Беломорска.

16:00 Отправление туристического поезда.

Экскурсия на Беломорские ПетроглифыЭкскурсия на Беломорские ПетроглифыЭкскурсия на Беломорские Петроглифы
5 день

Обзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетения

Завтрак в поезде.

07:00 Прибытие туристического поезда на вокзал г. Вологда. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» — это возможность побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром, насладиться панорамой Кремлевской площади, увидеть могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественную колокольню, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.

Перед гостями предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».

Самостоятельная фотосессия у многочисленных арт-объектов на живописной набережной реки Вологды, среди которых буква «О» — символ самобытного вологодского говора.

«Музей кружева», посвященный истории кружева и развитию традиционного вологодского промысла, поражает изобилием изделий и искусством мастериц, воплотивших в своем творчестве красоту Русского Севера.

В музее работает салон-магазин.

Демонстрация кружевоплетения профессиональной кружевницей.

Обед в кафе города.

Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию и многое другое.

Трансфер на вокзал.

15:30 Отправление туристического поезда в Москву.

23:43 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Обзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетенияОбзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетенияОбзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетенияОбзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетенияОбзорная экскурсия по Вологде. «Музей кружева». Демонстрация кружевоплетения

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеДвухместное купе
Одноместное размещение		ЛюксЛюкс
Одноместное размещение
Для взрослых79 700114 000193 000128 000248 100
Для детей до 9 лет включительно78 600112 800 ---

Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 34 300 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс и купе.

Вагоны одноэтажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-бар, вагон-душ, вагон-сауна.

Четырёхместное купе:

  • 2 нижние + 2 верхние полки;
  • 2 сейфа;
  • возможно выставить температуру в самом купе;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка купе — каждый день;
  • набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Двухместное купе (аналог СВ):

  • 2 нижние полки;
  • 1 среднее полотенце на 1 чел.;
  • смена белья (за доп. плату);
  • уборка каждый день.

1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

Люкс:

  • верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати, по размерам чуть меньше двухспальной);
  • мягкий пуфик;
  • ТВ;
  • халаты + тапочки;
  • 1 среднее + 1 большое полотенце;
  • персональные удобства в виде 1 душа + туалет с раковиной.

При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва - Петрозаводск - Мурманск - Беломорск - Вологда - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 34 300 руб
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли билеты до Москвы в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как пройти к поезду на Ленинградском вокзале?

Здание Ленинградского вокзала с 11 августа 2024 года временно закрыто на ремонт.

Во время проведения ремонтных работ все поезда дальнего следования и пригородные поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию.

Обращаем внимание на изменение схем прохода к поездам дальнего сообщения и пригородного сообщения. Просим заранее планировать время прибытия к поезду.

Маршруты прохода пассажиров к поездам дальнего следования:

  • со стороны Комсомольской площади через закрытую парковку с западной стороны здания Ленинградского вокзала;
  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для прохода пассажиров к пригородным поездам в настоящее время демонтируются и переносятся ближе к платформам турникетные линейки. Маршрут следования пассажиров к пригородным поездам будет тоже изменен:

  • от здания Ярославского вокзала по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами;
  • от станции метро Комсомольская (выход № 1 Сокольнической линии) по прилегающей территории между Ярославским и Ленинградским вокзалами через оборудованный проход.

Для комфортного размещения пассажиров увеличено количество посадочных мест в залах ожидания Ярославского и Казанского вокзалов. Также на указанных вокзалах круглосуточно работают залы «Комфорт».

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
13 мая 2025
Поездка мне очень понравилась, все было четко и профессионально проведено, большая благодарность нашему сопровождающему Сергею и гиду Волгограда Александру. Большое спасибо девушкам менеджерам за чуткость и внимание. Спасибо за тур.
Л
11 мая 2025
Прекрасно!
Е
11 мая 2025
Огромной спасибо туроператору "Большая страна"! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторить её снова с вами.)
Огромной спасибо туроператору &quot;Большая страна&quot;! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторитьОгромной спасибо туроператору &quot;Большая страна&quot;! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторитьОгромной спасибо туроператору &quot;Большая страна&quot;! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторитьОгромной спасибо туроператору &quot;Большая страна&quot;! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторитьОгромной спасибо туроператору &quot;Большая страна&quot;! Организовано всё отлично! Настолько довольны остались поездкой, что решили, обязательно повторить

Похожие туры из Вологды

Сказка Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
12 июн в 10:00
27 июн в 10:00
от 19 490 ₽ за человека
Тайны северных монастырей. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Тайны северных монастырей. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
Начало: Москва / Владимир
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 29 900 ₽ за человека
Северное кружево Вологды
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Северное кружево Вологды
Начало: Москва
16 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 19 900 ₽ за человека