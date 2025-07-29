1 день

Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Переславль-Залесский. Путевая обзорная экскурсия по городу.

Отправление в г. Ярославль. Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:

увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;

– место, откуда начинался Ярославль; пройдетесь по живописной Волжской набережной , осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;

, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор; восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка );

); послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в кафе города. Переезд в г. Вологду.

Остановка на посещение Казанского Даниловского монастыря на Горушке (Даниловский р-он Ярославской области) при благоприятных погодных условиях. Самостоятельный осмотр территории монастыря.

Казанский храм возведён по проекту Василия Антоновича Косякова, автора знаменитого Морского собора в Кронштадте. Собор в Данилове стал последним российским храмом, освященным после прихода Советской власти.

Размещение в отеле «Атриум 3*» г. Вологда, номера категории «стандарт» (резервные отели «Спасская» г. Вологда, «Вологда 3*» г. Вологда).

Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160