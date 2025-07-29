Откроете для себя комплекс «Сугорье» с интерактивной программой
Программа тура по дням
Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Переславль-Залесский. Путевая обзорная экскурсия по городу.
Отправление в г. Ярославль. Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обед в кафе города. Переезд в г. Вологду.
Остановка на посещение Казанского Даниловского монастыря на Горушке (Даниловский р-он Ярославской области) при благоприятных погодных условиях. Самостоятельный осмотр территории монастыря.
Казанский храм возведён по проекту Василия Антоновича Косякова, автора знаменитого Морского собора в Кронштадте. Собор в Данилове стал последним российским храмом, освященным после прихода Советской власти.
Размещение в отеле «Атриум 3*» г. Вологда, номера категории «стандарт» (резервные отели «Спасская» г. Вологда, «Вологда 3*» г. Вологда).
Ужин в ресторане отеля.
Посещение комплекса «Сугорье» и монастырей. Экскурсия в собор Рождества Богородицы
07:00 Завтрак в ресторане отеля. Переезд в п. Горицы.
Посещение комплекса «Сугорье» с интерактивной программой «Путешествие в Русь Изначальную».
Когда-то певучим словом «Сугорье» называли часть Белозерского княжества вдоль реки Шексна, где развивались поселения славян и финно-угров, а частыми гостями были викинги, следовавшие по пути «из варяг в арабы».
В программе:
- знакомство с интереснейшей историей Белозерья;
- посещение «Княжеской гридницы» — палаты для пиров и приемов, где познакомитесь с древнерусской архитектурой, убранством жилища, костюмами, украшениями и вооружением времен Древней Руси XI-XIII веков.
- «дом викингов» в интерактивной форме представит походный быт, знаменитое вооружение, костюмы, кухню, традиции и ремесла в сопровождении звуков средневековой скандинавской.
Переезд в г. Кириллов.
Обед в кафе города.
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря — жемчужины Вологодской области. Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера.
Экскурсия по территории монастыря с посещением выставок «Архимандричьи и Монашеские кельи» знакомит с историей и архитектурным комплексом монастыря (ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними).
Переезд в с. Ферапонтово.
Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в собор Рождества Богородицы, архитектурного центра и места притяжения монастыря, осмотр фресок Дионисия. Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.
Возвращение в г. Вологду.
Ужин в ресторане отеля/ города.
Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по красавице Вологде, одному из старейших городов Русского Севера.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии ожидает:
- знакомство с историей основания города и его легендами, особенными ролями Ивана Грозного и Петра Первого в его развитии;
- осмотруникальной деревянной застройки и «фирменных» резных палисадов;
- каменная архитектура «Вологодского кремля» - Архиерейский двор и его жемчужина Софийский собор XVI века (внешний осмотр), древнейшее каменное сооружение Вологды;
- набережная р. Вологда, Кремлевский парк, памятники букве «О» и К. Н. Батюшкову, скамейка «посидим-поокаем».
Экскурсия в единственный в России Музей кружева: знакомство с историей самого знаменитого бренда Вологды с конца XIX века по настоящее время. Мастер-класс по кружевоплетению.
Обед в кафе Вологды. Отправлениев г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле «Атриум 3*» г. Вологда, номера категории «стандарт» (резервные отели «Спасская» г. Вологда, «Вологда 3*» г. Вологда).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Тариф
|Период дат
|Стоимость
|Проживание с завтраками
|11-13 апр.; 27-29 июн.; 09-11 июл.; 25-27 июл.; 06-08 авг.; 22-24 авг.; 10-12 сент.; 26-28 сент.; 17-19 окт.
|23590 руб.
|01-03 мая; 08-10 мая;12-14 июн.; 02-04 нояб.
|26490 руб.
|Проживание с завтраками и обедами
|11-13 апр.; 27-29 июн.; 09-11 июл.; 25-27 июл.; 06-08 авг.; 22-24 авг.; 10-12 сент.; 26-28 сент.; 17-19 окт.
|25090 руб.
|01-03 мая; 08-10 мая;12-14 июн.; 02-04 нояб.
|27990 руб.
|Проживание с трехразовым питанием
|11-13 апр.; 27-29 июн.; 09-11 июл.; 25-27 июл.; 06-08 авг.; 22-24 авг.; 10-12 сент.; 26-28 сент.; 17-19 окт.
|26090 руб.
|01-03 мая; 08-10 мая; 12-14 июн.; 02-04 нояб.
|28990 руб.
Доплата за одноместное размещение – 3 600 руб (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Атриум»
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
Спасская 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала — полтора.
Вологда 3
Hotel Vologda — это отель с 3 звездами в городе Вологда Гости могут воспользоваться доставкой еды и напитков или сходить в ресторан.
Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или общим лаунджем, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.
В Hotel Vologda в номерах имеется телевизор с плоским экраном, письменный стол и собственная ванная комната, а также предоставляются постельное белье и полотенца.
В собственной ванной комнате есть бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В распоряжении всех гостей холодильник. Аэропорт Вологда находится в 13 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по тур меню, согласно выбранному варианту
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.