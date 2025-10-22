Затем отправимся в Рыбинск,
Программа тура по дням
Углич - Рыбинск
20:30-21:00 Сбор группы в Н. Новгороде, пл. Ленина. Выезд накануне основной даты отправления (за доп. плату).
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Переезд в Углич (~ 225 км). Путевая информация.
11:30 Обзорная экскурсия по Угличу. Старинный и немного сказочный город, стоящий на живописном берегу Волги, хранит немало тайн и преданий. Древние храмы и церкви, купеческие особняки, доходные дома, мощеные булыжником уютные улочки создают особую атмосферу.
Экскурсия по территории величественного Кремля с посещением Палаты дворца угличских удельных князей, Церкви царевича Димитрия «на крови».
Обед в кафе города.
Переезд в Рыбинск.
Обзорная экскурсия по Рыбинску. Расположившийся на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища, этот живописный городок привлекает своей богатой историей и архитектурными памятниками.
Вы узнаете, почему Рыбинск называли «житницей страны» и «бурлацкой столицей», услышите рассказы о представителях известных купеческих и дворянских династий, традициях, быте и досуге горожан.
Вам откроются красивые виды на старинные здания купцов и промышленников, монументальную Пожарную Каланчу, крупнейшее в России здание Хлебной биржи, грандиозный Спасо-Преоображенский собор, костёл Сердца Иисусова.
Выйдя на благоустроенную Волжскую набережную, насладимся гармонией водной глади реки Волги и парадных каменных фасадов домов. Найдем современные инсталляции и сделаем селфи у оригинальных памятников.
19:30 Размещение в отеле "Виконда"/аналог, г. Рыбинск – 1 ночь.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Рыбинск - Череповец
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Экскурсия "Неизвестная Молога. Русская Атлантида". Вы увидете архитектурно-исторический макет города, который позволяет наглядно представить быт и уклад старинной Мологи.
На основании исторических архивных документов воссозданы улицы старой Мологи с фигурками людей, лодками, речными судами, баржами, повозками с лошадьми; добавлены световые, звуковые эффекты, звон колоколов. Перед посетителем открывается картина быта людей и их занятий.
*Возможна замена на экскурсию в"Музей Мологского края". Здесь вы узнаете про историю и культуру жителей мологской земли, ныне скрытую под многометровой толщей воды в результате строительства в начале 1940-х Рыбинского водохранилища.
Разнообразные экспонаты позволят вам погрузиться в далекое прошлое, ощутить себя на месте коренных жителей перед лицом неумолимого решения, превратившего некогда процветающий край в подобие затонувшей Атлантиды.
Переезд в Череповец.
Обед в кафе города.
Посещение дома-музея семьи Верещагиных – единственный музей, который хранит память о семье, подарившей миру двух выдающихся личностей — Николая Верещагина, основателя молочной промышленности в России, и Василия Верещагина, знаменитого художника.
На территории усадебного комплекса сохранились каретный сарай, беседка, каменный и деревянный дома.
Обстановка мемориального дома бережно воссоздана по воспоминаниям Василия Верещагина в его автобиографической книге «Детство и отрочество». Здесь вас увлекут рассказом о хозяевах дома и их судьбах, покажут подлинные работы Василия Верещагина.
В интерьерах дома-музея семьи Верещагиных вы сможете принять участие в этно-программе «Магия русского костюма».
Вы увидите уникальные костюмы, узнаете про детали национальной одежды, про различия отдельных элементов наряда девочки, девушки, женщины, а ещё обязательно сами примерим невероятной красоты сарафаны, передники, рубахи и платки.
Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв., квартал 50-60 годов прошлого века, построенный в стиле «Сталинский классицизм», и новые городские районы.
Вы увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, единственный в мире мемориальный музей семьи Верещагиных, череповецкий Камерный театр и многое другое.
Прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому главе, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика.
19:00 Размещение в отеле «Северные зори», г. Череповец – 1 ночь (резервные отели «Александровский» / «Единство» или аналог по решению Туроператора).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Кирилло-Белозерский монастырь - Вологда
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Переезд в Кириллов.
Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря. Онрасположен в г. Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря. В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.
Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.
Переезд в Вологду.
Обед в кафе города.
Вологда – культурная столица и необычайно красивый город Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами. Обзорная экскурсия по Вологде познакомит Вас с историей и самыми значимыми достопримечательностями города.
Вы узнаете о том, как был основан город и какую роль в его истории сыграл сам Иван Грозный, увидите своими глазами архитектурные ансамбли центральных площадей, памятники деревянного и каменного зодчества.
Вологодский Кремль начал возводиться в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Планируемая территория в 2 раза превосходила территорию Московского Кремля.
Прогулка по территории кремля.
Древнейшее каменное здание Вологды — Софийский собор – памятник архитектуры XVI века. Собор построен по образу и подобию Успенского Собора Московского Кремля (внешний осмотр храма).
Переезд в Ярославль.
21:00 Размещение в отеле «Которосль», г. Ярославль – 1 ночь (резервные отели «Турист» / «Космос» или аналог по решению туроператора).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Ярославль - Толга
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление на экскурсию в Свято-Введенский Толгский женский монастырь на речном трамвайчике (в период навигации).
Наш водный маршрут почти повторяет путь владыки Трифона во время его возвращения из Ростовской епархии и явления чуда, которое ознаменовало зарождение обители. Послушница проведёт гостей по ухоженной и живописной территории, расскажет про полную перепитий историю монастыря и его святыню — икону Богородицы.
В свободное время можно посетить храмы обители, пройтись по старинной кедровой роще, в монастырской лавке попробовать знаменитые толгские пряники, травяной чай и мед с монастырской пасеки. Возвращение в город на автобусе.
Обед в кафе города.
Экскурсия по древнему стольному граду «Ярославль тысячелетний».
Исторический центр, Волжская набережная, кафедральный Успенский собор, Волковский театр, церковь Ильи Пророка, часовня Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, колокольня храма Иоанна Златоуста и церковь Богоявления.
Экскурсия по территории Спасского монастыря (ныне музей-заповедник) с посещением экспозиции «Слово о полку Игореве» — единственной в России экспозиции, посвященной летописной поэме.
Свободное время.
17:00 Отправление домой.
22:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. м. ВДНХ.
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
Размещение в отелях:
Отель “Виконда” 4*, г. Рыбинск.
Отель “Северные зори” 3* г. Череповец.
Гостиница “Которосль” 3* г. Ярославль.
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|29 900
|33 900
Доплата за одноместное размещение на заезды – 7 500 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1 000 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
Виконда 4
Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.
Для проведения совещаний, деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Железнодорожный вокзал находится в 4 км от отеля. Ближайший аэропорт расположился в городе Ярославле в 99 км.
Северные зори 3
«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.
В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.
Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.
«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.
Которосль 3
Гостиница «Которосль» находится в центре города Ярославль, рядом с рекой Которосль.
В гостинице 175 номеров различных категорий. Все номера оснащены всем необходимым для великолепного отдыха.
К Вашим услугам: бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан, фирменные блюда от шеф-повара, живая музыка, конференц-залы, сауна, бассейн и многое другое.
В непосредственной близости от гостиницы «Которосль» находятся железнодорожный вокзал и автовокзал. Расстояние до аэропорта города Ярославль составляет 19,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура3 завтрака, 4 обеда 3 ужина (если куплен тариф полный пансион)
- 3 завтрака, 4 обеда
- 3 ужина (если куплен тариф полный пансион)
- Проживание
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Какие скидки есть в туре?
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).