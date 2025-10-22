2 день

Рыбинск - Череповец

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Экскурсия "Неизвестная Молога. Русская Атлантида". Вы увидете архитектурно-исторический макет города, который позволяет наглядно представить быт и уклад старинной Мологи.

На основании исторических архивных документов воссозданы улицы старой Мологи с фигурками людей, лодками, речными судами, баржами, повозками с лошадьми; добавлены световые, звуковые эффекты, звон колоколов. Перед посетителем открывается картина быта людей и их занятий.

*Возможна замена на экскурсию в"Музей Мологского края". Здесь вы узнаете про историю и культуру жителей мологской земли, ныне скрытую под многометровой толщей воды в результате строительства в начале 1940-х Рыбинского водохранилища.

Разнообразные экспонаты позволят вам погрузиться в далекое прошлое, ощутить себя на месте коренных жителей перед лицом неумолимого решения, превратившего некогда процветающий край в подобие затонувшей Атлантиды.

Переезд в Череповец.

Обед в кафе города.

Посещение дома-музея семьи Верещагиных – единственный музей, который хранит память о семье, подарившей миру двух выдающихся личностей — Николая Верещагина, основателя молочной промышленности в России, и Василия Верещагина, знаменитого художника.

На территории усадебного комплекса сохранились каретный сарай, беседка, каменный и деревянный дома.

Обстановка мемориального дома бережно воссоздана по воспоминаниям Василия Верещагина в его автобиографической книге «Детство и отрочество». Здесь вас увлекут рассказом о хозяевах дома и их судьбах, покажут подлинные работы Василия Верещагина.

В интерьерах дома-музея семьи Верещагиных вы сможете принять участие в этно-программе «Магия русского костюма».

Вы увидите уникальные костюмы, узнаете про детали национальной одежды, про различия отдельных элементов наряда девочки, девушки, женщины, а ещё обязательно сами примерим невероятной красоты сарафаны, передники, рубахи и платки.

Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв., квартал 50-60 годов прошлого века, построенный в стиле «Сталинский классицизм», и новые городские районы.

Вы увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, единственный в мире мемориальный музей семьи Верещагиных, череповецкий Камерный театр и многое другое.

Прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому главе, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика.

19:00 Размещение в отеле «Северные зори», г. Череповец – 1 ночь (резервные отели «Александровский» / «Единство» или аналог по решению Туроператора).

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

