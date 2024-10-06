Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область

Новый год в зимней сказке Русского Севера
Планируете провести Новый год в уютной обстановке, подальше от городской суеты? Тогда приглашаем вас в новогодний тур в Вологодскую область! По пути вас ждет посещение Переславля-Залесского и Ярославля.

Вы насладитесь красотами
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русских провинций, полюбуетесь православными храмами, посетите новогоднюю программу «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун» и Музей кружева.

А также новогодний праздничный банкет! Не упустите возможность встретить Новый год в атмосфере настоящей русской зимней сказки!

5
3 отзыва
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду

07:00 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Переславль-Залесский.

Путевая обзорная экскурсия по городу Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.

Сердце Переславля – Красная площадь (фото-стоп).

Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением.

Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой! Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

Увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль.

Пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор.

Восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка).

Послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в кафе города.

Переезд в г. Вологду.

Остановка на посещение Казанского Даниловского монастыря на Горушке (Даниловский р-н Ярославской области) при благоприятных погодных условиях.

Самостоятельный осмотр.

Размещение в отеле «Атриум 3*» г. Вологда. Номера категории стандарт.

Подготовка к новогоднему банкетуктуальная программа будет опубликована позднее).

Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду
2 день

Сугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в Сугорье.

Сугорье – путешествие в Русь Изначальную.

Когда-то певучим словом «Сугорье» называли часть Белозерского княжества вдоль реки Шексна, где развивались поселения славян и финно-угров, а частыми гостями были викинги, следовавшие по пути «из варяг в арабы».

Сегодня эти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.

Новогодняя программа «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».

Усадьба «Сугорье» приглашает прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова!

Вы обязательно услышите о древнем прошлом Белозерья.

Посетите «Княжескую гридницу» – палату для пиров и приемов, где перед вами и с вашим участием оживут древнеславянские традиции праздника зимнего Солнцеворота или Карачуна.

А в «Доме викинга» вы отпразднуете праздник зимнего солнцестояния – Йоль.

А после насыщенной программы – чаепитие с традиционными новогодними лакомствами – рогульками и йольским поленом.

Обед в кафе города.

Посещение Ферапонтова монастыря в с. Ферапонтово или Кирилло-Белозерского монастыря г. Кириллове (в зависимости от режима работы музеев).

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь был основан в 1398 году преподобным Ферапонтом.

Около 400 лет он был одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае.

Сегодня архитектурным ядром и главным центром притяжения архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря является одноглавый собор Рождества Богородицы, первая каменная постройка Белозерья.

Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.

ЛИБО

Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.

Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера. Монастырь был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря: ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.

Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.

Переезд в г. Вологду.

Ужин в ресторане отеля.

Сугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырьСугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырьСугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырь
3 день

Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по красавице Вологде, одному из старейших городов Русского Севера.

Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей основания города и его легендами, основными архитектурными и церковными ансамблями, особенными ролями Ивана Грозного и Петра Первого в его развитии.

Обязательно узнаете почему Вологду в разные годы называли то «Насон-градом», то «Подстоличной Сибирью».

Вас душевно встретят уникальная деревянная застройка и«фирменные» резные палисады,поразит каменная архитектура «Вологодского кремля» – Архиерейский двор и его жемчужина Софийский собор XVI века, древнейшее каменное сооружение Вологды.

Не оставит равнодушными набережная р. Вологды, Кремлевский парк и памятники букве «О» и К. Н. Батюшкову, скамейка «посидим-поокаем».

Музей кружева.

Невозможно вернуться из Вологды, не посетив единственный в России Музей кружева, где Вы познакомитесь с историей самого знаменитого бренда Вологды с конца XIX века по настоящее время.

Мастер-класс по кружевоплетению.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Москву.

23:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Вологде.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоп. плата за одноместное размещение
Атриум 3*33 9503 000

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 1 470 руб, оплачивается при покупке тура.

Варианты проживания

Отель «Атриум»

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 окт 2024
Огромная благодарность нашему году Евгении. Просто умничка. Вежливая, терпелива, очень интересно и грамотно проводила экскурсии. Евгения лучшая!
Н
1 окт 2024
Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
И
1 окт 2024
Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.

Тур входит в следующие категории Вологды

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