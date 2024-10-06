2 день

Сугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в Сугорье.

Сугорье – путешествие в Русь Изначальную.

Когда-то певучим словом «Сугорье» называли часть Белозерского княжества вдоль реки Шексна, где развивались поселения славян и финно-угров, а частыми гостями были викинги, следовавшие по пути «из варяг в арабы».

Сегодня эти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.

Новогодняя программа «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».

Усадьба «Сугорье» приглашает прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова!

Вы обязательно услышите о древнем прошлом Белозерья.

Посетите «Княжескую гридницу» – палату для пиров и приемов, где перед вами и с вашим участием оживут древнеславянские традиции праздника зимнего Солнцеворота или Карачуна.

А в «Доме викинга» вы отпразднуете праздник зимнего солнцестояния – Йоль.

А после насыщенной программы – чаепитие с традиционными новогодними лакомствами – рогульками и йольским поленом.

Обед в кафе города.

Посещение Ферапонтова монастыря в с. Ферапонтово или Кирилло-Белозерского монастыря г. Кириллове (в зависимости от режима работы музеев).

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Монастырь был основан в 1398 году преподобным Ферапонтом.

Около 400 лет он был одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае.

Сегодня архитектурным ядром и главным центром притяжения архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря является одноглавый собор Рождества Богородицы, первая каменная постройка Белозерья.

Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.

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Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.

Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера. Монастырь был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря: ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.

Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.

Переезд в г. Вологду.

Ужин в ресторане отеля.