Вы насладитесь красотами
Программа тура по дням
Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду
07:00 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Переславль-Залесский.
Путевая обзорная экскурсия по городу Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.
Сердце Переславля – Красная площадь (фото-стоп).
Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением.
Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой! Живое подтверждение местной старины – Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней.
Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
Увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль.
Пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор.
Восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка).
Послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обед в кафе города.
Переезд в г. Вологду.
Остановка на посещение Казанского Даниловского монастыря на Горушке (Даниловский р-н Ярославской области) при благоприятных погодных условиях.
Самостоятельный осмотр.
Размещение в отеле «Атриум 3*» г. Вологда. Номера категории стандарт.
Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).
Сугорье. Новогодняя программа "Солнцеворот" или "Йоль-Карачун". Ферапонтов монастырь/Кирилло-Белозерский монастырь
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Сугорье.
Сугорье – путешествие в Русь Изначальную.
Когда-то певучим словом «Сугорье» называли часть Белозерского княжества вдоль реки Шексна, где развивались поселения славян и финно-угров, а частыми гостями были викинги, следовавшие по пути «из варяг в арабы».
Сегодня эти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.
Новогодняя программа «Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».
Усадьба «Сугорье» приглашает прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова!
Вы обязательно услышите о древнем прошлом Белозерья.
Посетите «Княжескую гридницу» – палату для пиров и приемов, где перед вами и с вашим участием оживут древнеславянские традиции праздника зимнего Солнцеворота или Карачуна.
А в «Доме викинга» вы отпразднуете праздник зимнего солнцестояния – Йоль.
А после насыщенной программы – чаепитие с традиционными новогодними лакомствами – рогульками и йольским поленом.
Обед в кафе города.
Посещение Ферапонтова монастыря в с. Ферапонтово или Кирилло-Белозерского монастыря г. Кириллове (в зависимости от режима работы музеев).
Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Монастырь был основан в 1398 году преподобным Ферапонтом.
Около 400 лет он был одним из видных культурных и религиозных просветительных центров в Белозерском крае.
Сегодня архитектурным ядром и главным центром притяжения архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря является одноглавый собор Рождества Богородицы, первая каменная постройка Белозерья.
Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.
ЛИБО
Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.
Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера. Монастырь был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря: ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.
Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.
Переезд в г. Вологду.
Ужин в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по красавице Вологде, одному из старейших городов Русского Севера.
Во время автобусно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей основания города и его легендами, основными архитектурными и церковными ансамблями, особенными ролями Ивана Грозного и Петра Первого в его развитии.
Обязательно узнаете почему Вологду в разные годы называли то «Насон-градом», то «Подстоличной Сибирью».
Вас душевно встретят уникальная деревянная застройка и«фирменные» резные палисады,поразит каменная архитектура «Вологодского кремля» – Архиерейский двор и его жемчужина Софийский собор XVI века, древнейшее каменное сооружение Вологды.
Не оставит равнодушными набережная р. Вологды, Кремлевский парк и памятники букве «О» и К. Н. Батюшкову, скамейка «посидим-поокаем».
Музей кружева.
Невозможно вернуться из Вологды, не посетив единственный в России Музей кружева, где Вы познакомитесь с историей самого знаменитого бренда Вологды с конца XIX века по настоящее время.
Мастер-класс по кружевоплетению.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Москву.
23:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Вологде.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Атриум 3*
|33 950
|3 000
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб, оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Отель «Атриум»
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.