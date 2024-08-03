1 день

Приезд. Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева

Прибытие в г. Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.

Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:30 Посещение центра народных промыслов и ремесел «Резной палисад».

Программа «Чем пахнут ремёсла»: увлекательная экскурсия по дому, мастер-класс по народным промыслам, посещение салона-магазина уникальных авторских работ народных мастеров Вологодчины.

16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

18:00 Прибытие к гостинице.

Размещение по паспорту.

Окончание экскурсионного дня.