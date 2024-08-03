1 день

Прибытие в Вологду. Экскурсия в храм Николая Чудотворца

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером по паспорту.

При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

Важно! Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).

09:00 Переезд в с. Сизьму (110 км) с путевой информацией.

10:30 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.

Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения. Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).

Экскурсия на колокольню храма Николая Чудотворца (высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.

Экскурсия в один из музеев (музей истории села, музей льна, музей крестьянского быта).

Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых - дегустация сиземского пива).

Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы).

15:00 Переезд в г. Вологду (110 км).

16:30 Прибытие в г. Вологду.

Размещение в гостинице по паспорту.

Ночлег.