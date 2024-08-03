1 день

Белозерск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии

Важно! Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:

03-05.01.2025 Белозерск – Вологда - Ферапонтово – Кириллов.

05-07.01.2025 Ферапонтово – Кириллов – Белозерск – Вологда.

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Отправление в г. Белозерск (200 км).

Переезд с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:10-13:10 Посещение с экскурсией Краеведческого музея, залы которого посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).

13:15-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».

Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск.

В ходе экскурсии вы увидите сохранившиеся до наших дней памятники истории и архитектуры: Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в., крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера, памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.), церковь Успения Богородицы XVI в. (внешний осмотр), Спасо - Преображенский собор XVII в. (внешний осмотр), собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в. (внешний осмотр).

14:30-15:00 Обед.

15:10-16:10 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили».

В Музее этнографии Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.

В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

16:20-17:00 Посещение частного музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки «Белозёрки» и встреча с мастером лодочником Михаилом Николаевичем Столяровым.

17:00 Отправление в г. Вологду (200 км).

Переезд с санитарной остановкой по пути следования.

20:15 Прибытие в г. Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.