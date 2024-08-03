Программа тура по дням
Белозерск. Краеведческий музей. Обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии
Важно! Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:
03-05.01.2025 Белозерск – Вологда - Ферапонтово – Кириллов.
05-07.01.2025 Ферапонтово – Кириллов – Белозерск – Вологда.
Прибытие в Вологду до 09:00.
Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.
Размещение в гостинице вечером.
ИЛИ
Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.
Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.
09:00 Отправление в г. Белозерск (200 км).
Переезд с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.
12:10-13:10 Посещение с экскурсией Краеведческого музея, залы которого посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).
13:15-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».
Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск.
В ходе экскурсии вы увидите сохранившиеся до наших дней памятники истории и архитектуры: Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в., крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера, памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.), церковь Успения Богородицы XVI в. (внешний осмотр), Спасо - Преображенский собор XVII в. (внешний осмотр), собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в. (внешний осмотр).
14:30-15:00 Обед.
15:10-16:10 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили».
В Музее этнографии Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.
В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.
16:20-17:00 Посещение частного музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки «Белозёрки» и встреча с мастером лодочником Михаилом Николаевичем Столяровым.
17:00 Отправление в г. Вологду (200 км).
Переезд с санитарной остановкой по пути следования.
20:15 Прибытие в г. Вологду к гостинице.
Окончание экскурсионного дня.
Вологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Посещение центра народных промыслов и ремесел «Резной палисад»
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
13:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.
Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
14:30 Посещение центра народных промыслов и ремесел «Резной палисад».
Программа «Чем пахнут ремёсла»: увлекательная экскурсия по дому, мастер-класс по народным промыслам, посещение салона-магазина уникальных авторских работ народных мастеров Вологодчины.
16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
18:00 Прибытие к гостинице.
Окончание экскурсионного дня.
Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номера.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
09:00 Отправление в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по пути следования.
11:00 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры.
Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.
12:45 Переезд в г. Кириллов (20 км).
13:15 Обед.
14:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.
Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.
Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.
16:30 Переезд в г. Вологду (130 км).
18:30 Прибытие в г. Вологду. Окончание программы около ЖД вокзала.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:
Гостиница
Категория номера с удобствами в номере
2-мест. размещение
1-мест. размещение
3-мест. размещение
«СПАССКАЯ»
первая категория (семейный) с односпальными кроватями
-
-
22 900
первая категория (стандарт) с двуспальной кроватью
23 700
26 800
-
первая категория (эконом плюс 2-местный) с односпальными кроватями
Только на заезд 05-07.01.2025
23 400
-
-
«АТРИУМ»
стандарт с двуспальной кроватью
24 550
28 800
23 800
«АУРА»
стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными
25 600
31 300
23 600
«ГУБЕРНИЯ»
стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными
24 400
28 800
23 400
«ИСТОРИЯ»
Только на заезд 05-07.01.2025
стандарт с кухонным уголком с двуспальной кроватью или двумя односпальными
25 400
31 100
24 050
двухкомнатный семейный с двуспальной кроватью или двумя односпальными
25 550
31 400
23 600
Тип завтрака: шведский стол.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Отель Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
Гостиница Аура
В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.
В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.
В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.
У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.
Отель История Вологда
Отель "История" находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.
В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.
Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.
Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.
Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.
«Северные зори» 3
«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.
В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.
Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.
«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.
Гостиница Вологда
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Ранее размещение в гостинице
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
Важно!
Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:
- 03-05.01.2025 Белозерск – Вологда - Ферапонтово – Кириллов.
- 05-07.01.2025 Ферапонтово – Кириллов – Белозерск – Вологда.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.