Программа тура по дням
Прибытие в Вологду. Экскурсия в храм Николая Чудотворца
Прибытие в Вологду до 09:00.
Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00.
Размещение в гостинице вечером по паспорту.
При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.
От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.
Важно! Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).
09:00 Переезд в с. Сизьму (110 км) с путевой информацией.
10:30 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.
Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения. Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).
Экскурсия на колокольню храма Николая Чудотворца (высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.
Экскурсия в один из музеев (музей истории села, музей льна, музей крестьянского быта).
Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых - дегустация сиземского пива).
Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы).
15:00 Переезд в г. Вологду (110 км).
16:30 Прибытие в г. Вологду.
Размещение в гостинице по паспорту.
Ночлег.
Посещение Ферапонтова монастыря. Посещение Кирилло-Белозерского монастыря
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы.
14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).
14:30 Обед.
15:15 Посещение Кирилло-Белозерского территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья».
Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.
17:45 Переезд в г. Вологду (130 км).
19:30 Прибытие г. Вологду.
Свободное время.
Ночлег.
Завершение программы. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная»
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» - это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:30 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле». Посещение сувенирной лавки.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.
16:00 Трансфер в центр города.
16:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
17:30 Прибытие на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание в гостиницах:
|2-мест. размещение
|1-мест. размещение
|3-мест. размещение
|"ВОЛОГДА", жд/центр
|17500
|19950
|16350
|"СПАССКАЯ", центр
|17600
|20700
|16800
|"ГУБЕРНИЯ", центр
|18350
|22700
|18150
|"АТРИУМ", центр
|18500
|22700
|17750
Тип завтрака: шведский стол.
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Гостиница Вологда
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
Отель Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Ранее размещение в гостинице
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.