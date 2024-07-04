Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Чудеса Вологодской земли в путешествии на Русский Север! Отправляйтесь в этот тур, чтобы своими глазами увидеть архитектурные, духовные и живописные жемчужины Русского Севера: многоглавую Вологду, которую называют кружевной столицей России, святые монастыри Кириллова и Ферапонтово, один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск.
5
3 отзыва
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00. Размещение в гостинице вечером по паспорту.

Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос). При условии бронирования раннего заселения в гостиницу встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

09:00 Переезд в Белозерск (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:00-13:00 Экскурсия в Краеведческий музей. Залы музея посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).

13:00-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».

Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск. Город – современник русской письменности. Здесь зарождалась история! Отсюда пошла Земля русская! Что Вы знаете о Белозерске – городе возрастом в 11 столетий?

В ходе экскурсии Вы увидите замечательные памятники истории и архитектуры, такие как:

  • Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в.;
  • крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны);
  • исторические водоемы-пруды;
  • мост через крепостной ров XIX в.;
  • панораму города и Белого озера;
  • памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.);
  • церковь Успения Богородицы XVI в.;
  • Спасо-Преображенский собор XVII в.;
  • собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в.

14:15-14:45 Обед.

15:00-16:00 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в музее этнографии.

Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв. В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

16:00-16:45 Посещение музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки Белозёрки» и встречей с мастером народных художественных промыслов.

16:45-17:30 Свободное время на пляже или для прогулки по набережной.

17:30 Отправление в Вологду (200 км), переезд с санитарной остановкой.

20:30-21:00 Прибытие в г. Вологду.

Размещение в гостинице по паспорту. Ночлег.

Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии
2 день

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.

12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия спосещением собора Рождества Богородицы.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед.

15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья».

Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.

17:45 Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие г. Вологду. Свободное время. Ночлег.

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
3 день

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:30 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».

Посещение сувенирной лавки.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.

16:00 Трансфер в центр города.

16:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

Проживание в гостиницах:2-мест. размещение1-мест. размещение3-мест. размещение
"ВОЛОГДА", жд/центр191502160017950
"СПАССКАЯ", центр192502235018450
"ГУБЕРНИЯ", центр200002435019800
"АТРИУМ", центр201502435019400

Тип завтрака: шведский стол.

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Гостиница Вологда

2 ночи

Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.

Гостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница Вологда

Отель Атриум

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Раннее размещение в гостинице
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 июл 2024
Путешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программа в музее этнографии. Познавательные и очень зрелищные экскурсии в Ферапонтовом и Кирилло - Белозерском монастырях. В Вологде посетили много интересных мест, впечатлил музей кружева. Рекомендую этот тур для желающих интересно провести время.
Путешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программаПутешествие понравилось. Маршрут подобран интересный, разнообразный. Белозерск - чудесный городок, хорошо сохранившийся. Очень понравилась интерактивная программа
А
17 мая 2024
Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3 град.), ну это непредсказуемо в начале мая… Большое спасибо организаторам!!!
Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3Очень все понравилось! С погодой только не повезло - сильный ветер, временами снег, довольно холодно (+2+3
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.

Тур входит в следующие категории Вологды

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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