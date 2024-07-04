Программа тура по дням
Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии
Прибытие в Вологду до 09:00.
Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00. Размещение в гостинице вечером по паспорту.
Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос). При условии бронирования раннего заселения в гостиницу встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.
От ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.
09:00 Переезд в Белозерск (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.
12:00-13:00 Экскурсия в Краеведческий музей. Залы музея посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).
13:00-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».
Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск. Город – современник русской письменности. Здесь зарождалась история! Отсюда пошла Земля русская! Что Вы знаете о Белозерске – городе возрастом в 11 столетий?
В ходе экскурсии Вы увидите замечательные памятники истории и архитектуры, такие как:
- Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в.;
- крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны);
- исторические водоемы-пруды;
- мост через крепостной ров XIX в.;
- панораму города и Белого озера;
- памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.);
- церковь Успения Богородицы XVI в.;
- Спасо-Преображенский собор XVII в.;
- собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в.
14:15-14:45 Обед.
15:00-16:00 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в музее этнографии.
Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв. В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.
16:00-16:45 Посещение музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки Белозёрки» и встречей с мастером народных художественных промыслов.
16:45-17:30 Свободное время на пляже или для прогулки по набережной.
17:30 Отправление в Вологду (200 км), переезд с санитарной остановкой.
20:30-21:00 Прибытие в г. Вологду.
Размещение в гостинице по паспорту. Ночлег.
Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия спосещением собора Рождества Богородицы.
14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).
14:30 Обед.
15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья».
Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.
17:45 Переезд в г. Вологду (130 км).
19:30 Прибытие г. Вологду. Свободное время. Ночлег.
Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:30 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».
Посещение сувенирной лавки.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.
16:00 Трансфер в центр города.
16:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
17:30 Прибытие на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:
|Проживание в гостиницах:
|2-мест. размещение
|1-мест. размещение
|3-мест. размещение
|"ВОЛОГДА", жд/центр
|19150
|21600
|17950
|"СПАССКАЯ", центр
|19250
|22350
|18450
|"ГУБЕРНИЯ", центр
|20000
|24350
|19800
|"АТРИУМ", центр
|20150
|24350
|19400
Тип завтрака: шведский стол.
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Гостиница Вологда
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
Отель Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Раннее размещение в гостинице
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.