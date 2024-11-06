1 день

Прибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева

Прибытие в Вологду до 09:00.

Раннее размещение в гостинице по паспорту (с ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у выбранной гостиницы.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:00 Посещение с экскурсией салона-магазина известной кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий.

Мастер-класс по кружевоплетению предоставит возможность гостям попробовать свои силы в этом уникальном промысле на учебной подушке под руководством мастера.

14:00 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:45 Переезд в Семёнково (12 км).

15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково».

Прогулка по территории восстановленной деревни конца 19 – начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера. Участие в одной из интерактивных программ или мастер-классе по народному промыслу (программа зависит от возможностей музея).

17:00 Возвращение в город (12 км).

17:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время. Ночлег.