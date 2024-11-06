Жемчужины Русского Севера. Национальный маршрут по Вологодской области

Жемчужины Русского Севера
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Вологду! Посетите древние храмы и узнаете их историю, насладитесь красотой природы и архитектуры этого удивительного края.

Вы посетите кружевную столицу России – Вологду, полюбуетесь нетронутыми временем фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и насладитесь красотой могучей Кирилло-Белозерской крепости-монастыря, которую сравнивают со сказочным градом царя Салтана.
5
3 отзыва
Жемчужины Русского Севера. Национальный маршрут по Вологодской области
Жемчужины Русского Севера. Национальный маршрут по Вологодской области
Жемчужины Русского Севера. Национальный маршрут по Вологодской области
Ближайшие даты:
8
фев22
мар26
апр10
мая14
июн12
июл9
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева

Прибытие в Вологду до 09:00.

Раннее размещение в гостинице по паспорту (с ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у выбранной гостиницы.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:00 Посещение с экскурсией салона-магазина известной кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий.

Мастер-класс по кружевоплетению предоставит возможность гостям попробовать свои силы в этом уникальном промысле на учебной подушке под руководством мастера.

14:00 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:45 Переезд в Семёнково (12 км).

15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково».

Прогулка по территории восстановленной деревни конца 19 – начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера. Участие в одной из интерактивных программ или мастер-классе по народному промыслу (программа зависит от возможностей музея).

17:00 Возвращение в город (12 км).

17:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время. Ночлег.

Прибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружеваПрибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружеваПрибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружеваПрибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружеваПрибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева
2 день

Посещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тура

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

09:00 Переезд в Кириллов (130 км) с путевой информацией.

11:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители - Кирилло-Белозерского монастыря.

Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.

13:30 Обед.

Далее программа зависит от выбранных дат:

Для заездов: 07-09.02, 25-27.04, 09-11.05, 13-15.06, 08-10.08, 24-26.10.2025:

14:15 Переезд в Ферапонтово (20 км).

14:45 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры. Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.

16:30 Возвращение в Вологду.

18:30 Окончание программы на жд вокзале.

Для заездов: 21-22.03, 11-13.07, 12-14.09, 21-23.11:

14:15 Переезд в Горицы (8 км).

14:30 Интерактивная программа «Русь изначальная».

Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья.

Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину. Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.

16:30 Возвращение в Вологду.

18:30 Окончание программы на жд вокзале.

Посещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тураПосещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тураПосещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тураПосещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тураПосещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание в гостиницах:2-местное размещение1-местное размещение3-местное размещение
«ВОЛОГДА», жд вокзал/центр18 40021 30017 500
«АТРИУМ», центр19 10022 25018 500
«ГУБЕРНИЯ», центр

Для дат 10-11.05, 14-15.06:

21 000

Остальные даты:

20 200

Для дат 10-11.05, 14-15.06:

24 750

Остальные даты:

23 000

Для дат 10-11.05, 14-15.06:

21 000

Остальные даты:

20 200

Тип завтрака: шведский стол.

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Губерния» 3

1 ночь

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Гостиница «Вологда»

1 ночь

Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.

Гостиница «Вологда»Гостиница «Вологда»Гостиница «Вологда»Гостиница «Вологда»

Отель «Атриум»

1 ночь

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: (1 сутки + ранее размещение)
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Доп. экскурсии по желанию
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 ноя 2024
Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как сопровождающих, так и на местах - очень интересные экскурсии, видно, что люди живут своим делом, а не делают все ради галочки. Обязательно вернусь ещё.
Тур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов какТур очень понравился. Организация на высшем уровне. Все чётко по времени. Отдельно хочется отметить гидов как
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.

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