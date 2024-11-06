Вы посетите кружевную столицу России – Вологду, полюбуетесь нетронутыми временем фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и насладитесь красотой могучей Кирилло-Белозерской крепости-монастыря, которую сравнивают со сказочным градом царя Салтана.
Программа тура по дням
Прибытие в Вологду. Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева
Прибытие в Вологду до 09:00.
Раннее размещение в гостинице по паспорту (с ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у выбранной гостиницы.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
13:00 Посещение с экскурсией салона-магазина известной кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий.
Мастер-класс по кружевоплетению предоставит возможность гостям попробовать свои силы в этом уникальном промысле на учебной подушке под руководством мастера.
14:00 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
14:45 Переезд в Семёнково (12 км).
15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково».
Прогулка по территории восстановленной деревни конца 19 – начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера. Участие в одной из интерактивных программ или мастер-классе по народному промыслу (программа зависит от возможностей музея).
17:00 Возвращение в город (12 км).
17:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время. Ночлег.
Посещение Кирилло-Белозерского монастыря. Посещение Ферапонтова монастыря/программа «Русь изначальная». Завершение тура
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
09:00 Переезд в Кириллов (130 км) с путевой информацией.
11:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители - Кирилло-Белозерского монастыря.
Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.
13:30 Обед.
Далее программа зависит от выбранных дат:
Для заездов: 07-09.02, 25-27.04, 09-11.05, 13-15.06, 08-10.08, 24-26.10.2025:
14:15 Переезд в Ферапонтово (20 км).
14:45 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры. Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.
16:30 Возвращение в Вологду.
18:30 Окончание программы на жд вокзале.
Для заездов: 21-22.03, 11-13.07, 12-14.09, 21-23.11:
14:15 Переезд в Горицы (8 км).
14:30 Интерактивная программа «Русь изначальная».
Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья.
Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину. Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.
16:30 Возвращение в Вологду.
18:30 Окончание программы на жд вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание в гостиницах:
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|3-местное размещение
|«ВОЛОГДА», жд вокзал/центр
|18 400
|21 300
|17 500
|«АТРИУМ», центр
|19 100
|22 250
|18 500
|«ГУБЕРНИЯ», центр
Для дат 10-11.05, 14-15.06:
21 000
Остальные даты:
20 200
Для дат 10-11.05, 14-15.06:
24 750
Остальные даты:
23 000
Для дат 10-11.05, 14-15.06:
21 000
Остальные даты:
20 200
Тип завтрака: шведский стол.
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Гостиница «Вологда»
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
Отель «Атриум»
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: (1 сутки + ранее размещение)
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Доп. экскурсии по желанию
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.