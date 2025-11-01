Обойти Волоколамск можно и пешком, однако некоторые достопримечательности так расположены, что добраться до них удобнее на авто. А рядом есть ещё одно интересное место, село Ярополец. Поэтому маршрут экскурсии объединяет пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины, и поездку на автомобиле. Так вы увидите максимум и не устанете.

Описание экскурсии

Город воинской славы

Волоколамск известен не только своими древними постройками, но и уникальной историей, которую он не стремится выставлять напоказ, постепенно открываясь только истинным ценителям. В ходе экскурсии мы посетим Волоколамский кремль, прогуляемся по крепостным валам, а затем продолжим путешествие по городу мимо церквей, соборов и памятников архитектуры.

Историческое поселение

Небольшое по своим размерам, село Ярополец удивит вас причудливым и насыщенным переплетением исторических фактов и событий. Начнём экскурсию от стелы, посетим мемориал кремлёвским курсантам, заглянем в усадьбу Гончаровых, обсудим историю усадьбы Чернышевых, называвшейся в своё время «русским Версалем», полюбуемся причудливыми деревьями, растущими в парке, и заглянем на первую сельскую ГЭС.

