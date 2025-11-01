Обойти Волоколамск можно и пешком, однако некоторые достопримечательности так расположены, что добраться до них удобнее на авто. А рядом есть ещё одно интересное место, село Ярополец.
Поэтому маршрут экскурсии объединяет пешеходную часть там, где хочется прочувствовать атмосферу старины, и поездку на автомобиле. Так вы увидите максимум и не устанете.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Город воинской славы
Волоколамск известен не только своими древними постройками, но и уникальной историей, которую он не стремится выставлять напоказ, постепенно открываясь только истинным ценителям. В ходе экскурсии мы посетим Волоколамский кремль, прогуляемся по крепостным валам, а затем продолжим путешествие по городу мимо церквей, соборов и памятников архитектуры.
Историческое поселение
Небольшое по своим размерам, село Ярополец удивит вас причудливым и насыщенным переплетением исторических фактов и событий. Начнём экскурсию от стелы, посетим мемориал кремлёвским курсантам, заглянем в усадьбу Гончаровых, обсудим историю усадьбы Чернышевых, называвшейся в своё время «русским Версалем», полюбуемся причудливыми деревьями, растущими в парке, и заглянем на первую сельскую ГЭС.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Picanto. Допускается участие детей с 12 лет (нет детского кресла)
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле: в таком случае гид находится с вами в салоне, ограничения по возрасту детей и количеству человек нет. Стоимость экскурсии составит 5500 ₽ (необходимо обязательное согласование в переписке до момента оплаты)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади Волоколамска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Волоколамске
Провела экскурсии для 1267 туристов
Родилась и живу в Волоколамске, здесь же жили мои предки. Люблю свой город и стараюсь, чтобы моё отношение к нему хотя бы чуть-чуть передалось нашим гостям. Изучением истории родного края занимаюсь более тридцати лет. Считаю, что несмотря на внешнюю скромность Волоколамска, даже искушённые туристы могут здесь найти впечатления, которые надолго останутся в памяти.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Фотографии от путешественников
Е
Елизавета
1 ноя 2025
Ольга, огромное спасибо за экскурсию!
Как приятно быть в компании с человеком который действительно любит свое дело)
Оооочень интересный рассказ, маршрут динамичный, но не утомляющий. Душевно погуляли, даже дольше запланированного. Волоколамск открылся с неожиданно новой стороны, еще несколько дней были под впечатлением от всех услышанных историй!
Л
Леонид
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с идеальным гидом
12 октября мы побывали на экскурсии в Волоколамске и Яропольце. Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге за прекрасно проведенный день!
Ольга – не просто ходячая энциклопедия,
С
Светлана
20 окт 2025
Очень квалифицированный, болеющий за свой край и сохранение его истории экскурсовод Ольга.
Учитывала все пожелания, позволила сделать поездку максимально комфортной.
Ольга
3 окт 2025
Прекрасная прогулка получилась! Ольга, приятный человек и рассказчик. Отлично дополнила нашу картинку о городе новыми знаниями.
Наталья
27 сен 2025
Мы были на экскурсии дождливым июньским днём, но непогода не помешала нам насладиться интересным рассказом о достопримечательностях древнего и прекрасного Волоколамска. Экскурсовод Ольга очень интересно выстраивает экскурсию, ориентируется на непростые
Елена
22 сен 2025
Посетили с гидом Ольгой Волоколамск и Ярополец. Благодаря ей услышали много познавательной информации. Были впервые в этой местности, поездка получилась душевной, впечатления приятные. Желаю всей команде успехов и процветания.
Т
Татьяна
22 сен 2025
Ольга эрудированный и очень душевный, внимательный человек и, в качестве гида, это очень помогает легко и не принуждено получать информацию, как одну историю,связанную фактами между собой. Многие проводят экскурсии монотонно
т
тая
23 авг 2025
Ольга - чудо гид, всё супер! Глубокое знание материала, интересно преподносит материал. Дети в восторге и мама тоже, даже подростков заинтересовало. 😊
Ольга
18 авг 2025
Замечательная экскурсия. Узнали много информации о крае, где проводим много времени. (Живём здесь в летнее время на даче и захотели узнавать о городе, который рядом). Ольга наш гид интересный и очень грамотный рассказчик, который любит свой родной край. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании, время пролетело незаметно. Спасибо большое, обязательно буду рекомендовать друзьям и соседям
Наталия
15 авг 2025
Очень довольны экскурсией,мы даже не знали, что столько достопримечательностей есть в Волоколамске и в его округе. Ольга прекрасный рассказчик, интересно. построен маршрут, столько нового и неожиданного узнали. Никогда не знала,
Юлия
4 авг 2025
До посещения Волоколамска, честно сказать, о городе я знала только из книги А. Бека "Волоколамское шоссе". И основной целью было посещение мемориала, посвященного подвигу 28 панфиловцев. Каково же было мое
Д
Динара
29 июл 2025
Поездка Волоколамск-Ярополец оставила у нас самые теплые и яркие воспоминания. Заслуга в этом, в первую очередь, гида Ольги, профессионала с большой буквы! Кроме того, что она блестяще владеет всей информацией
Е
Елена
23 июл 2025
Замечательная экскурсия, открывающая историю Волоколамска и Яропольца с неожиданной для обывателя стороны: две усадьбы, первая ГЭС, польский гетман, А. С. Пушкин, Екатерина II… Конечно, героические страницы не были забыты, но интересная историческая ретроспектива удивила. Огромное спасибо Ольге!
С
Светлана
19 июл 2025
Волокамск и Ярополец богаты на исторические события и личности. Маршрут интересен как для взрослых, так и для школьников. Ольга была подготовлена фотоматериалами, увлекательно рассказывала для нашей разновозрастной группы(от 8 лет и старше), достаточно активна и все по делу, не оставила наши вопросы без ответа. Рекомендуем и гида, и маршрут!
Т
Толмачев
4 июл 2025
Ольга великолепный экскурсовод. Спасибо ей.
