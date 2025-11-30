На ферме пятнистые олени живут в естественной среде, без решёток и крошечных загонов. Здесь можно понаблюдать за ними вблизи, покормить и сделать редкие фотографии. А заодно подружиться с другими обитателями — козами, кроликами и курами. Вы узнаете, как ухаживают за животными и какую пользу они приносят человеку.
Описание экскурсии
Вы увидите пятнистого оленя в естественной среде обитания и загадаете желание под особым деревом. А в фермерском контактном зоопарке пообщаетесь с коровами, козами, кроликами, хаски, индюками, утками и курицами. Сможете погладить и покормить всех обитателей.
По желанию можно погулять с хаски по экотропе, порыбачить в Каменском пруду, устроить пикник и попробовать фермерские продукты.
Вы узнаете:
- как устроено хозяйство по разведению пятнистых оленей
- как ухаживают за животными и получают продукцию из оленьих рогов
- какие виды живут в контактном зоопарке и чем они интересны
Организационные детали
- На территории фермы нельзя шуметь и бегать, а также привозить с собой животных и корм
- Ферма находится в Волоколамском районе Подмосковья, 80 км по Новорижскому шоссе. Вы добираетесь самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Волоколамске
Мы команда оленьей фермы в Чередовском заповеднике, ждём вас в гости ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных.
