Живописное село на берегу реки Лама с давних времён притягивало знаменитых людей.
Я расскажу, как в 18 веке здесь появились две дворянские усадьбы, и открою семейные тайны их владельцев.
Вы осмотрите имение Гончаровых и поместье графов Чернышёвых, которое современники называли русским Версалем. А также увидите уникальный храм-усыпальницу и первую сельскую ГЭС в Подмосковье.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Усадьба Гончаровых, где бывал в гостях у тёщи Пушкин
- Былая роскошь дворца в стиле неоклассицизма и регулярный парк Чернышёвых
- Двухкупольный усадебный Казанский храм-усыпальница, аналогов которому нет в мире
- Первая сельская ГЭС Московской области с красивой полукруглой плотиной-водопадом, созданная силами крестьян
Это мой любимый маршрут — уверена, что и вы влюбитесь в эти места и в историю Яропольца. Он удивителен тем, что здесь время будто замедляет ход. Сюда хочется приезжать снова и снова — и мои гости возвращаются! Экскурсию провожу интересно и легко. Бонусом будут фотографии в красивых ракурсах, которые я для вас сделаю.
Организационные детали
- Если вы приедете на своём транспорте, мы встретимся в Яропольце. Если на общественном транспорте, из Москвы можно добраться до Волоколамска на электричке рижского направления либо на рейсовом автобусе из Тушино. Далее мы вместе доберёмся до Яропольца на автобусе (дорога займёт минут 20)
- Могу предоставить трансфер из Волоколамска до Яропольца (до 4 человек, есть детское кресло и бустер) — детали уточняйте при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Наталия — ваш гид в Волоколамске
Провела экскурсии для 77 туристов
Водить экскурсии считаю своим призванием и любимым хобби. У меня 2 высших образования, одно из них профильное, я экскурсовод высшей категории, работать гидом начала в 2006 году. Я коренная жительница
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Фотографии от путешественников
Татьяна
30 сен 2025
Вот с друзьями на экскурсии у Наталии.
Все очень понравилось — и подача, и настрой, и маршрут.
Узнали много интересного. Пара часов пролетела незаметно.
Несомненно рекомендуем Наталию как гида по этому маршруту.
А
Антон
28 сен 2025
Было очень интересно и познавательно. Нам повезло общаться с Наталией. Рекомендую
Maria
7 сен 2025
Спасибо Наталии за экскурсию. Интересно оптимально по наполнению, времени и местам. Узнали много нового. Место чудесное.
Е
Елена
24 авг 2025
Хочу поделиться положительными эмоциями и искренне поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию «Ярополец: история и тайны дворянских усадеб».
Программа: Программа оказалась настолько насыщенной, что невозможно выделить какой-то один аспект. Мы узнали много
ELENA
17 авг 2025
Улучшать нЕчего, Наталья прекрасный экскурсовод, один из лучших, каких мы вообще встречали. Глубокие знания, прекрасный русский язык, великолепная, захватывающая подача материала. Спасибо, что на нашем экскурсионном пути встретился такой замечательный гид! Заслуживает самой высокой оценки и рейтинга.
Н
Наталья
2 авг 2025
Спасибо Наталье за экскурсию для нашей небольшой группы! Красивые места, интересное содержание и приятная энергетика.
Елена
28 июл 2025
Великолепный экскурсовод. Очень советую всем. Хороший доступный материал.
Д
Дарья
25 июл 2025
Была на экскурсии по Яропольцу 4 июля 2025 года. Наталия рассказывала материал структурировано и интересно (сопровождала фотоматериалами и отрывками произведений). Маршрут был выстроен удобно и по ходу развития исторических событий.
Юлия
12 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия, Наталья очень интересно рассказывала о истории усадеб, узнала много нового! Обязательно будем рекомендуем экскурсию Натальи! спасибо большое!
Е
Евгений
7 июл 2025
Посещали экскурсию "ЯрополЕц:) история и тайны дворянских усадеб" 05 июля 2025 г. Казалось бы, небольшое село, а сколько интересных локаций! И единственное известное, на данный момент, захоронение гетмана Украины Дорошенко.
С
Сорокина
6 июл 2025
Очень все понравилось и экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
Анна
30 июн 2025
Наталья- замечательный гид. Много информации, даже альбом с фотографиями «как было раньше». Узнали много интересного. Рекомендую!
Антон
8 июн 2025
Были с женой и родителями на экскурсии у Натальи. Мы очень любим посещать различные усадьбы, и Наталья помогла окунуться в атмосферу того времени в своем рассказе. Было очень комфортно, Наталья очень хорошо знает материал и интересно преподносит его, хорошо чувствует своих клиентов. Однозначно рекомендуем экскурсии от Натальи
В
Виктория
3 июн 2025
Всей нашей мото-команде очень понравилось экскурсия с Натальей. Погуляли по усадьбам, узнали много ранее не известного. Было бы больше времени, хотелось бы ещё слушать и слушать. С удовольствием рекомендуем Наталью.
Вадим
30 мая 2025
Очень комфортно было с Наталией. Она рассказала всю важную историю мест и событий. Показала старинные фотографии.
Я был удивлён, что с таким скромным местом связаны такие известные люди, например императрица, Ленин, массоны) в общем не буду спойлерить, а советую сходить на экскурсию!
