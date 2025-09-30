Татьяна Вот с друзьями на экскурсии у Наталии.

Все очень понравилось — и подача, и настрой, и маршрут.

Узнали много интересного. Пара часов пролетела незаметно.

Несомненно рекомендуем Наталию как гида по этому маршруту.

А Антон Было очень интересно и познавательно. Нам повезло общаться с Наталией. Рекомендую

Maria Спасибо Наталии за экскурсию. Интересно оптимально по наполнению, времени и местам. Узнали много нового. Место чудесное.

Е Елена



Программа: Программа оказалась настолько насыщенной, что невозможно выделить какой-то один аспект. Мы узнали много читать дальше интересного о жизни российских дворян XIX века, окунулись в атмосферу старинных усадеб, посетили живописные уголки природы и познакомились с уникальной историей региона.



Наталья — настоящий профессионал: Её умение заинтересовать даже самую сложную тему, увлеченность делом и глубокое знание материала сделали нашу поездку запоминающейся и вдохновляющей. Экскурсия проходила легко и непринужденно, благодаря живым рассказам и интересным историческим деталям.



Впечатления: Атмосфера погружения в прошлое помогла почувствовать себя частью истории. Насладились великолепием архитектуры, красотой природы и культурным наследием наших предков.



Спасибо огромное Наталье за прекрасный экскурсионный день, заряд позитива и вдохновения! Рекомендую всем друзьям и знакомым присоединиться к следующим поездкам с таким замечательным профессионалом! Хочу поделиться положительными эмоциями и искренне поблагодарить Наталью за потрясающую экскурсию «Ярополец: история и тайны дворянских усадеб».

ELENA Улучшать нЕчего, Наталья прекрасный экскурсовод, один из лучших, каких мы вообще встречали. Глубокие знания, прекрасный русский язык, великолепная, захватывающая подача материала. Спасибо, что на нашем экскурсионном пути встретился такой замечательный гид! Заслуживает самой высокой оценки и рейтинга.

Н Наталья Спасибо Наталье за экскурсию для нашей небольшой группы! Красивые места, интересное содержание и приятная энергетика.

Елена Великолепный экскурсовод. Очень советую всем. Хороший доступный материал.

Д Дарья читать дальше Экскурсия прошла увлекательно, познавательно и легко! Также хочу отметить, что с учетом затяжных дождей мы спокойно договорились с Наталией о переносе экскурсии на другой день. Спасибо большое за прекрасно проведенный день! И за новые знания! Была на экскурсии по Яропольцу 4 июля 2025 года. Наталия рассказывала материал структурировано и интересно (сопровождала фотоматериалами и отрывками произведений). Маршрут был выстроен удобно и по ходу развития исторических событий.

Юлия Нам очень понравилась экскурсия, Наталья очень интересно рассказывала о истории усадеб, узнала много нового! Обязательно будем рекомендуем экскурсию Натальи! спасибо большое!

Е Евгений читать дальше И две усадьбы: Загряжских-Гончаровых (родовое гнездо Н. И. Гончаровой - тёщи А. С. Пушкина), Чернышёвых (отсюда родом З. Г. Чернышёв - первый губернатор Москвы). И первая сельская ГЭС, открытая в 1919 г. (в 1920 г. село посетили В. И. Ленин и Н. К. Крупская, в 1921 г. - М. И. Калинин). И обо всём вышеперечисленном, с большим интересом и профессионализмом, умением заинтересовать туристов излагаемым материалом, нам поведала замечательный экскурсовод Наталия. Она так много знает об этом селе и с таким удовольствием делится своими знаниями с туристами, что двух часов, отведённых на экскурсию, кажется маловато). Будем ждать от Наталии новых тем и экскурсий. Однозначно рекомендуем к посещению! Посещали экскурсию "ЯрополЕц:) история и тайны дворянских усадеб" 05 июля 2025 г. Казалось бы, небольшое село, а сколько интересных локаций! И единственное известное, на данный момент, захоронение гетмана Украины Дорошенко.

С Сорокина Очень все понравилось и экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.

Анна Наталья- замечательный гид. Много информации, даже альбом с фотографиями «как было раньше». Узнали много интересного. Рекомендую!

Антон Были с женой и родителями на экскурсии у Натальи. Мы очень любим посещать различные усадьбы, и Наталья помогла окунуться в атмосферу того времени в своем рассказе. Было очень комфортно, Наталья очень хорошо знает материал и интересно преподносит его, хорошо чувствует своих клиентов. Однозначно рекомендуем экскурсии от Натальи

В Виктория Всей нашей мото-команде очень понравилось экскурсия с Натальей. Погуляли по усадьбам, узнали много ранее не известного. Было бы больше времени, хотелось бы ещё слушать и слушать. С удовольствием рекомендуем Наталью.