Вас ждёт визит в био-лабораторию, где раскроются секреты пчеловодства, а также активный отдых на экологических тропах и живописных полянах. Завершите день в уютных кафе и сувенирных магазинах с натуральными продуктами.
Описание экскурсии
Увлекательное приключение в мире пчел
Наша экскурсия — это не просто прогулка, а захватывающее путешествие, полное новых знаний и незабываемых впечатлений. Вместе с опытным гидом вы откроете для себя удивительный мир пчел, их роль в экосистеме и их важность для человека.
Что вас ждет на экскурсии?
- Уникальная возможность подойти к ульям и понаблюдать за трудолюбивыми пчелами.
- Попробовать свежий мед прямо с сот.
- Посетить нашу био-лабораторию и познакомиться с современными технологиями пчеловодства.
- Увидеть, как создаются разнообразные медовые продукты.
Активный отдых и природа
Для тех, кто предпочитает активный отдых, мы предлагаем экологические маршруты, прогулки на велосипедах и пикники на живописных полянах. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь вас окружат яркие цветы и живописные пейзажи!
Комфорт для каждого гостя
В «Долине пчел» мы создаем комфортные условия для каждого посетителя. У нас есть уютные зоны отдыха, кафе с натуральными продуктами, а также магазин, где можно приобрести мед и полезные сувениры на память.
Важная информация
Эко-пасека находится в селе Горожанка, всего в 40 км от Воронежа. Вам нужно самостоятельно добраться до неё на личном автомобиле, такси или автобусе.
Ежедневно, по договоренности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (10+)
|700 ₽
|Детский билет (до 9 лет включительно)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Наблюдение за сбором мёда
- Дегустации
- Экскурсия по эко-пасеке
Что не входит в цену
- Проезд до пасеки и обратно
- Шашлык с гарниром - 300 руб. /чел.