Эко-пасека «Долина пчёл»

Погрузитесь в увлекательное приключение в «Долине пчел», где вы сможете узнать всё о жизни пчел, их роли в экосистеме и даже попробовать свежий мед прямо с ульев.

Вас ждёт визит в био-лабораторию, где раскроются секреты пчеловодства, а также активный отдых на экологических тропах и живописных полянах. Завершите день в уютных кафе и сувенирных магазинах с натуральными продуктами.
Эко-пасека «Долина пчёл»
Эко-пасека «Долина пчёл»
Эко-пасека «Долина пчёл»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Увлекательное приключение в мире пчел

Наша экскурсия — это не просто прогулка, а захватывающее путешествие, полное новых знаний и незабываемых впечатлений. Вместе с опытным гидом вы откроете для себя удивительный мир пчел, их роль в экосистеме и их важность для человека.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Уникальная возможность подойти к ульям и понаблюдать за трудолюбивыми пчелами.
  • Попробовать свежий мед прямо с сот.
  • Посетить нашу био-лабораторию и познакомиться с современными технологиями пчеловодства.
  • Увидеть, как создаются разнообразные медовые продукты.

Активный отдых и природа

Для тех, кто предпочитает активный отдых, мы предлагаем экологические маршруты, прогулки на велосипедах и пикники на живописных полянах. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь вас окружат яркие цветы и живописные пейзажи!

Комфорт для каждого гостя

В «Долине пчел» мы создаем комфортные условия для каждого посетителя. У нас есть уютные зоны отдыха, кафе с натуральными продуктами, а также магазин, где можно приобрести мед и полезные сувениры на память.

Важная информация

Эко-пасека находится в селе Горожанка, всего в 40 км от Воронежа. Вам нужно самостоятельно добраться до неё на личном автомобиле, такси или автобусе.

Ежедневно, по договоренности

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (10+)700 ₽
Детский билет (до 9 лет включительно)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наблюдение за сбором мёда
  • Дегустации
  • Экскурсия по эко-пасеке
Что не входит в цену
  • Проезд до пасеки и обратно
  • Шашлык с гарниром - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Воронеж, Московский пр-т, 90/1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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