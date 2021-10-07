Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода

Прогуляться по фантастическим ландшафтам в окрестностях Воронежа и узнать о находках археологов

5
1 отзыв
Дивногорье — фантастическое место в Воронежской области, где соседствуют меловые скалы, пещерные церкви и следы кочевых народов.

Мы исследуем самые интересные уголки музея-заповедника, найдем растения-эндемики и заглянем в подземные кельи.

А с высоты белоснежных гор полюбуемся долинами рек Дон и Тихая Сосна.
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода
Путешествие в Дивногорье — парк мелового периода

Что вас ожидает

Меловые тропы Дивногорья

С первых минут в заповеднике вас обступят белоснежные горы: разберемся, откуда они появились и что скрывается под меловой толщей. Прогуливаясь по Дивногорью, насладимся захватывающими видами на долины Дона и Тихой Сосны. Отыщем мелолюбы и другие растения-эндемики, многие из которых помнят мамонтов. И конечно, восхитимся дивами — знаменитыми меловыми столбами необычной формы.

Скифы, хазары и древние люди: следы прошлых эпох

У остатков древней крепости мы поговорим о работах археологов на территории Дивногорья. Вы узнаете о загадочной Хазарии, отыщете стоянки древних людей, услышите о скифских захоронениях, палеолитических животных и других поразительных находках, сделанных в ходе советско-болгарско-венгерской экспедиции 70-х годов прошлого века.

Дивногорские пещерные храмы

Происхождение этих построек окружено теориями и легендами: мы разберём самые интересные из них. Вы побываете в двух самобытных скальных храмах, пройдете по узкому крестному ходу и поймёте, каково это — жить в пещерной келье. Создание церквей, их архитектура и непростая судьба — об этом я обязательно расскажу на экскурсии.

Организационные детали

  • Дорога из Воронежа в Дивногорье занимает около 2, 5 часов. Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается билет в музей-заповедник: взрослый — 260 руб., школьник — 135 руб., пенсионер — 140 руб., студент — 145 руб. Стоимость экскурсии в Свято-Успенском мужском монастыре: 150 руб. /чел., дети до 12 лет — бесплатно.
  • В хуторе Дивногорье работает летнее кафе, где можно пообедать (средний чек 250- 350 руб. ). Кафе работает до наступления заморозков.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана, я гид в Воронеже. Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением и историей. Хорошо знаю природу своего края и могу рассказать о ней много интересного. С радостью поделюсь с вами красотой нашего региона!
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1 реальный отзыв

М
7 окт 2021
Посетили Дивногорье со Светланой, остались очень довольны и благодарны этому прекрасному гиду. Во-первых, она замечательный рассказчик, на всю дорогу (а это примерно 5 часов из Воронежа и обратно) хватило её интересных и познавательных историй о городе и его окрестностях, причём из самых разных областей. Во-вторых, нас было несколько больше, чем предусмотрено, но Светлана организовала для нас другой автобус, и поездка состоялась. В-третьих, она помогла нам с организацией ещё одной экскурсии, которую мы очень хотели, но не могли найти. С самого момента бронирования Светлана связалась с нами, корректировала программу в соответствии с нашими запросами, в результате мы отлично провели время. Спасибо огромное!

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