Что вас ожидает

Меловые тропы Дивногорья

С первых минут в заповеднике вас обступят белоснежные горы: разберемся, откуда они появились и что скрывается под меловой толщей. Прогуливаясь по Дивногорью, насладимся захватывающими видами на долины Дона и Тихой Сосны. Отыщем мелолюбы и другие растения-эндемики, многие из которых помнят мамонтов. И конечно, восхитимся дивами — знаменитыми меловыми столбами необычной формы.

Скифы, хазары и древние люди: следы прошлых эпох

У остатков древней крепости мы поговорим о работах археологов на территории Дивногорья. Вы узнаете о загадочной Хазарии, отыщете стоянки древних людей, услышите о скифских захоронениях, палеолитических животных и других поразительных находках, сделанных в ходе советско-болгарско-венгерской экспедиции 70-х годов прошлого века.

Дивногорские пещерные храмы

Происхождение этих построек окружено теориями и легендами: мы разберём самые интересные из них. Вы побываете в двух самобытных скальных храмах, пройдете по узкому крестному ходу и поймёте, каково это — жить в пещерной келье. Создание церквей, их архитектура и непростая судьба — об этом я обязательно расскажу на экскурсии.

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