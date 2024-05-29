1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
- ЛЛариса27 мая 2024Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ООльга25 мая 2024Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
- ВВалентина24 мая 2024Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
- ССергей17 мая 2024Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ООльга13 мая 2024Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
- ДДарья12 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На машине»
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