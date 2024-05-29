Экскурсии по Воронежу на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Воронеж
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
32 отзыва
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
81 отзыв
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500 за человека
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
    Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
  • В
    Валентина
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
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    даже больше времени на нас, чем было запланировано. Мы тоже полюбили Воронеж и хочется вернуться и посетить с экскурсией другие места

  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
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    оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Прекрасная обзорная экскурсия. Интересные рассказы о фактах истории и просто о городе. Ещё раз спасибо. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На машине»

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  4. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  5. Воронежские усадьбы: история и легенды
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  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На машине" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 500 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 438 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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