Экопарк «Долина пчёл» в окрестностях Воронежа ждёт вас! Увидите ульи вблизи, понаблюдаете за трудолюбивыми пчёлами и отведаете свежий мед прямо с сот. Узнаете много интересного о жизни пчёл, их роли
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 2 часа на экоферме вы:
- понаблюдаете за процессом сбора мёда
- попробуете себя в роли пчеловода
- продегустируете разные сорта мёда из нектаров местных цветов
- найдёте различия во вкусах и ароматах мёда
- посетите медоварню и увидите, как производят крафтовые медовые напитки
- оцените на вкус медовое вино и пиво
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Эко-пасека находится в селе Горожанка (40 км от Воронежа). Из Воронежа и обратно вам нужно добраться до неё самостоятельно на личном авто, такси или автобусе
- Дегустация мёда и крафтовых медовых напитков включена
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Горожанка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Воронеже
Меня зовут Евгений. 17 лет назад я, инженер-механик по образованию, руководил собственной фирмой. Потом компания закрылась, и я задумался о будущем: стал прислушиваться к себе и прикидывать, что могло быЗадать вопрос
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