Евгений — ваш гид в Воронеже

читать дальше доставить удовольствие. Душа лежала к пчеловодству. На сбережения я купил участок под пасеку в селе Горожанка. Мои дед и отец были пчеловодами, любовь к пчёлам у меня, видимо, в генах. О пчёлах я могу говорить много и охотно — с радостью поделюсь своими знаниями с вами!

Меня зовут Евгений. 17 лет назад я, инженер-механик по образованию, руководил собственной фирмой. Потом компания закрылась, и я задумался о будущем: стал прислушиваться к себе и прикидывать, что могло бы