Хранители тайн заповедного леса и эко-тропа Черепахинская

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Ответы на вопросы
Мы посетим уникальное место в наших краях, единственный в мире бобровый питомник, а также обитель для многих животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу России – Воронежский биосферный заповедник, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. В завершении экскурсии мы прогуляемся по оборудованной экологической тропе «Черепахинской».
Хранители тайн заповедного леса и эко-тропа Черепахинская
Хранители тайн заповедного леса и эко-тропа Черепахинская
Хранители тайн заповедного леса и эко-тропа Черепахинская
Ближайшие даты:
1
июл
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Что вас ожидает:

  • Бобровый городок-комплекс
  • Толшевский монастырь
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бобровый питомник

На территории мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Толшевский Спасо-Преображенский монастырь

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.
Эко-тропа с диковинными обитателями в водоеме заповедника
В завершении экскурсии мы прогуляемся по оборудованной экологической тропе «Черепахинской». Ее название не случайно: черепахи – одни из самых диковинных обитателей водоемов заповедника. Часто они выползают на поверхность погреться на солнышке. Во время прогулки мы насладимся чистейшим воздухом, который хочется пить мелкими глотками, как ароматный чай из лесных трав, понаблюдаем за обитателями заповедника и зарядимся энергией леса.

Сбор на площади Ленина в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор на площади Ленина в 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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