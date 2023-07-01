Бобровый питомник

На территории мы посетим Бобровый городок – комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Толшевский Спасо-Преображенский монастырь

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.

Эко-тропа с диковинными обитателями в водоеме заповедника

В завершении экскурсии мы прогуляемся по оборудованной экологической тропе «Черепахинской». Ее название не случайно: черепахи – одни из самых диковинных обитателей водоемов заповедника. Часто они выползают на поверхность погреться на солнышке. Во время прогулки мы насладимся чистейшим воздухом, который хочется пить мелкими глотками, как ароматный чай из лесных трав, понаблюдаем за обитателями заповедника и зарядимся энергией леса.