Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Представьте себе город, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Воронеж - это не просто город-миллионник, это место, где история и современность переплетаются в едином танце.
Вас ждет путешествие по центральным улицам, где каждый дом и каждый переулок скрывают в себе частицу прошлого. От площади Ленина до проспекта Революции - ваш маршрут будет насыщен яркими впечатлениями.
Вы увидите живописную набережную, копию петровского линейного корабля и узнаете, как московские бояре оставили свой след в архитектуре города. Но настоящее открытие ждет вас, когда мы свернем с широких проспектов в уютные переулки. Здесь, в тишине бунинского сквера, вы сможете по-настоящему ощутить душу Воронежа.
Мы поговорим о великих литераторах, которые вдохновлялись этим городом, и поделимся секретами местных жителей: куда сходить, чтобы насладиться искусством, где устроить ужин, наполненный местными вкусами, и как провести вечер, чтобы Воронеж запомнился навсегда.
Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Воронеж не так, как его видят все, а так, как его знают лишь избранные
Воронеж - это не просто город-миллионник, это место, где история и современность переплетаются в едином танце.
Вас ждет путешествие по центральным улицам, где каждый дом и каждый переулок скрывают в себе частицу прошлого. От площади Ленина до проспекта Революции - ваш маршрут будет насыщен яркими впечатлениями.
Вы увидите живописную набережную, копию петровского линейного корабля и узнаете, как московские бояре оставили свой след в архитектуре города. Но настоящее открытие ждет вас, когда мы свернем с широких проспектов в уютные переулки. Здесь, в тишине бунинского сквера, вы сможете по-настоящему ощутить душу Воронежа.
Мы поговорим о великих литераторах, которые вдохновлялись этим городом, и поделимся секретами местных жителей: куда сходить, чтобы насладиться искусством, где устроить ужин, наполненный местными вкусами, и как провести вечер, чтобы Воронеж запомнился навсегда.
Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Воронеж не так, как его видят все, а так, как его знают лишь избранные
Ближайшие даты:
16
мар
мар
17
мар
мар
18
мар
мар
19
мар
мар
20
мар
мар
21
мар
мар
22
мар
мар
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Парадный Воронеж
На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля. Я помогу разобраться в необычной архитектуре города и поясню, что осталось в нём от московских бояр, а что — от местных горожан.
Воронеж наизнанку
Несмотря на то, что Воронеж имеет статус города-миллионника, на улицах здесь уютно и спокойно. Мы будем то и дело сворачивать с широких проспектов в небольшие уютные переулки. Отыщем бунинский сквер, поговорим о других известных литераторах — Кольцове, Никитине и Троепольском. А еще вас ждут советы и полезные рекомендации местного жителя: в какие музеи сходить, где приятно поужинать и повеселиться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Воронеже
Меня зовут Дарья, я коренной житель города Воронеж. Изучаю историю и краеведение долго время, собираю открытки города. С радостью познакомлю Вас с городом и влюблю в него.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 фев 2024
Спасибо Дарье за прогулку по городу. Увидели город с главных улиц и интересные места спрятаные от глаз. Несмотря на то, что девочка молодая, у неё чётко построен маршрут и рассказ. Интересный собеседник. Советуем, не разочаруетесь.)))
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа
Похожие туры из Воронежа
Индивидуальная
3 часа
Воронеж: легенды и быль
Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
Сегодня
Завтра
19 мар
21 мар
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Воронежу: от дворянских улиц до памятников истории
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
по согласованию с гидом
Сегодня
Завтра
18 мар
19 мар
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история, архитектура и культурное наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
по согласованию с гидом
Завтра
18 мар
19 мар
20 мар
от 5 500₽ за всё до 5 чел.