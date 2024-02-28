Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Индивидуальная экскурсия в Воронеже

Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас

5
1 отзыв
Представьте себе город, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Воронеж - это не просто город-миллионник, это место, где история и современность переплетаются в едином танце.

Вас ждет путешествие по центральным улицам, где каждый дом и каждый переулок скрывают в себе частицу прошлого. От площади Ленина до проспекта Революции - ваш маршрут будет насыщен яркими впечатлениями.

Вы увидите живописную набережную, копию петровского линейного корабля и узнаете, как московские бояре оставили свой след в архитектуре города. Но настоящее открытие ждет вас, когда мы свернем с широких проспектов в уютные переулки. Здесь, в тишине бунинского сквера, вы сможете по-настоящему ощутить душу Воронежа.

Мы поговорим о великих литераторах, которые вдохновлялись этим городом, и поделимся секретами местных жителей: куда сходить, чтобы насладиться искусством, где устроить ужин, наполненный местными вкусами, и как провести вечер, чтобы Воронеж запомнился навсегда.

Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Воронеж не так, как его видят все, а так, как его знают лишь избранные
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Парадный Воронеж

На маршруте по центральным улицам и проспектам — от площади Ленина до проспекта Революции — нам встретятся исторические здания и старинные храмы, живописная набережная и копия петровского линейного корабля. Я помогу разобраться в необычной архитектуре города и поясню, что осталось в нём от московских бояр, а что — от местных горожан.

Воронеж наизнанку

Несмотря на то, что Воронеж имеет статус города-миллионника, на улицах здесь уютно и спокойно. Мы будем то и дело сворачивать с широких проспектов в небольшие уютные переулки. Отыщем бунинский сквер, поговорим о других известных литераторах — Кольцове, Никитине и Троепольском. А еще вас ждут советы и полезные рекомендации местного жителя: в какие музеи сходить, где приятно поужинать и повеселиться.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
28 фев 2024
Спасибо Дарье за прогулку по городу. Увидели город с главных улиц и интересные места спрятаные от глаз. Несмотря на то, что девочка молодая, у неё чётко построен маршрут и рассказ. Интересный собеседник. Советуем, не разочаруетесь.)))

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